Τι αποκάλυψε ο Timothee Chalamet για το Dune Part Three

Ο Timothee Chalamet μιλά για την πιο «ανατριχιαστική» ταινία της σειράς και προϊδεάζει για μια πιο σύνθετη και εσωτερική εκδοχή του Paul Atreides
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια περίοδο όπου η προσμονή για το φινάλε της κινηματογραφικής τριλογίας «Dune» κορυφώνεται, ο Timothee Chalamet έδωσε νέες λεπτομέρειες για το ύφος και τη θεματική κατεύθυνση του «Dune Part Three», χαρακτηρίζοντας την επερχόμενη ταινία ως την πιο «ανατριχιαστική» της σειράς. Ο ηθοποιός συμμετείχε σε συζήτηση στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης των Variety και CNN με τον Matthew McConaughey, όπου μίλησε για την εξέλιξη του χαρακτήρα του και για τη συνεργασία του με τον Denis Villeneuve.

Χωρίς να αποκαλύψει στοιχεία της πλοκής, ο Timothee Chalamet υπογράμμισε ότι το τρίτο κεφάλαιο θα κινηθεί σε πιο σκοτεινούς τόνους, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στον Paul Atreides. Όπως ανέφερε, «αυτό που βλέπετε στο τέλος της δεύτερης ταινίας και σε ολόκληρη την τρίτη έχει επιρροές από τη δική σου δουλειά στο ‘Interstellar’, από τον Heath Ledger στο ‘The Dark Knight’ και από τον Marlon Brando στο ‘Apocalypse Now’. Στην πραγματικότητα, άφησέ με να το ξαναπώ, δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στην ίδια κατηγορία. Απλώς ας πούμε ότι πρόκειται για μεγάλες ταινίες όπου μπορείς να βάλεις κάτι απρόσμενο».

Ο Timothee Chalamet μίλησε επίσης για την επιρροή που είχε πάνω του ο Oscar Isaac, ο οποίος υποδύθηκε τον Leto Atreides στην πρώτη ταινία. Όπως εξήγησε, «εκείνος προσέγγισε τον ρόλο με έναν σχεδόν σαιξπηρικό τρόπο, χωρίς να φοβάται την ένταση. Βλέποντάς τον, ένιωσα ότι μπορούσα να πάρω περισσότερες ελευθερίες από ποτέ». Η παρατήρηση αυτή αποκαλύπτει την προσπάθεια του ηθοποιού να εξελίξει τον χαρακτήρα πέρα από το παραδοσιακό ηρωικό πρότυπο.

Αναφερόμενος στην προσωπική του διαδρομή μέσα στην τριλογία, ο Timothee Chalamet παραδέχτηκε ότι στην πρώτη ταινία ένιωσε αμηχανία απέναντι στον φουτουριστικό κόσμο του «Dune». «Ένιωσα κάπως χαμένος μπροστά στον φουτουρισμό. Ερχόμουν από το ‘Beautiful Boy’ και το ‘Call Me by Your Name’, ταινίες πολύ πιο ρεαλιστικές, και αυτό ήταν κάτι τεράστιο, οπότε ένιωσα πίεση. Στην τρίτη ταινία όμως, ό,τι βλέπετε στην οθόνη προέρχεται από την ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Με τον Denis Villeneuve βρήκαμε έναν πολύ καλό ρυθμό. Είναι η πιο ανατριχιαστική από όλες. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο».

Το «Dune Part Three» αναμένεται να βασιστεί στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Frank Herbert και τοποθετείται χρονικά 12 χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας. Ο Paul Atreides έχει πλέον αναδειχθεί αυτοκράτορας του γνωστού σύμπαντος, όμως η εξουσία συνοδεύεται από βαρύ τίμημα, καθώς ένας ιερός πόλεμος εξαπλώνεται στο όνομά του και ισχυρές δυνάμεις συνωμοτούν εναντίον του. Η μετάβαση από ήρωα σε έναν ηγέτη στοιχειωμένο από τις συνέπειες των πράξεών του φαίνεται να αποτελεί τον βασικό άξονα της αφήγησης.

Ο Timothee Chalamet αναφέρθηκε ακόμη στη χρήση της τεχνολογίας στην ταινία, εξηγώντας ότι επέστρεψε σε σκηνές με ornithopter με μεγαλύτερη προετοιμασία. «Στην τρίτη ταινία ξεκίνησα νωρίτερα την προετοιμασία και μελέτησα τον πίνακα ελέγχου, γεμάτο σύμβολα που δεν συνδέονται με την πραγματικότητα. Ήθελα να ξέρω τι κάνει κάθε κουμπί και να δημιουργήσω τη δική μου δυναμική», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λεπτομέρειας στη δημιουργία ενός πειστικού σύμπαντος. Η πρεμιέρα του «Dune Part Three» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026 και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Με τον Denis Villeneuve να ολοκληρώνει την τριλογία και τον Timothee Chalamet να υπόσχεται μια πιο σκοτεινή και εσωτερική εκδοχή του Paul Atreides, το κοινό προετοιμάζεται για ένα φινάλε που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα όρια του σύγχρονου επιστημονικής φαντασίας κινηματογράφου.

