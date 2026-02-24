Μουσικά Νέα 24.02.2026

Κωστής Μαραβέγιας: Το soundtrack του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έχει το χρώμα και τη φωνή του

Με χαρακτηριστική φωνή και έντονα ρυθμικά στοιχεία, ο Κωστής Μαραβέγιας αποτυπώνει την πατρική αγάπη στο νέο τραγούδι τίτλων της επιτυχημένης σειράς
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Κωστής Μαραβέγιας χρωματίζει με τη φωνή του το τραγούδι τίτλων της νέας και ήδη πολύ επιτυχημένης σειράς του ALPHA με τίτλο «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός υπογράφει τη μουσική ενώ τους στίχους συνυπογράφει με τον Γιώργο Φειδά.

Ο Κωστής Μαραβέγιας ερμηνεύει με τον δικό του ζωηρό τρόπο ένα τραγούδι γεμάτο θεατρικότητα και εικόνες. Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τα έντονα ρυθμικά στοιχεία του, το τραγούδι αυτό ήρθε για να μείνει!

Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» περιγράφει με τον ιδανικότερο τρόπο πως ένας μπαμπάς στέκεται δίπλα στο παιδί του, πως ανταπεξέρχεται στην πατρική περιπέτεια, πως στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και πόσο απαιτητικός είναι ο ρόλος του πατέρα, εμπνευσμένος από τους χαρακτήρες της σειράς.

Ο Κωστής Μαραβέγιας όλα τα χρόνια της πορείας του καταφέρνει να δημιουργεί τραγούδια γεμάτα συναίσθημα και θετική ενέργεια. Ως τραγουδοποιός διαθέτει το σπάνιο καλλιτεχνικό χάρισμα να συνδυάζει δημιουργικότητα, αυθεντικότητα και αμεσότητα με τρόπο που αγγίζει κάθε ηλικία, ενώ η ιδιαίτερη αισθητική του και ο τρόπος που ερμηνεύει συνδυάζουν τη χαρά και τη νοσταλγία, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας σε κάθε του τραγούδι.

Με το τραγούδι αυτό μάλιστα, ο Κωστής Μαραβέγιας πρωταγωνιστεί στην λίστα «Entechno Voices» του Spotify.

Δες κι αυτό…

ALPHA Κωστής Μαραβέγιας μπαμπά σ' αγαπώ
