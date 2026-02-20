Μουσικά Νέα 20.02.2026

Σαρώνουν στις λίστες των Spotify και Apple Music τα τραγούδια του Sing for Greece 2026

Μία εβδομάδα μετά τον διαγωνισμό, τα τραγούδια του Sing for Greece 2026 κατακτούν τις μουσικές λίστες στην Ελλάδα
Ο διαγωνισμός Sing for Greece 2026, μέσα από τον οποίο επιλέχθηκε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη, ολοκληρώθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν, με τον Akyla να αναδεικνύεται νικητής. Με το «Ferto» παρουσίασε μια φρέσκια και τολμηρή πρόταση για τα ελληνικά μουσικά δεδομένα, καταφέρνοντας να κάνει ολόκληρη τη χώρα να σιγοτραγουδά το ρεφρέν σε κάθε ευκαιρία.

Μπορεί ο νικητής να ήταν ένας, όμως όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό κέρδισαν κάτι πολύ σημαντικό: την αγάπη και την αναγνώριση του κοινού. Κάθε τραγούδι που παρουσιάστηκε βρήκε τον δικό του δρόμο στις καρδιές των θεατών, καθώς κάθε καλλιτέχνης έφερε κάτι μοναδικό και αξέχαστο στη σκηνή.

Μία εβδομάδα μετά τον διαγωνισμό και με τα περισσότερα τραγούδια πλέον διαθέσιμα στις γνωστές μουσικές πλατφόρμες, τα κομμάτια κατακτούν ήδη σημαντικές θέσεις στις λίστες. Στη λίστα Spotify Top 50 – Ελλάδα, το «Ferto» του Akyla βρίσκεται στην 7η θέση, το «Asteio» του Zaf στην 15η, ενώ το «Parea» της Evangelia καταλαμβάνει την 46η θέση.

Στο Top 100 – Ελλάδα της Apple Music, το «Ferto» σκαρφαλώνει στην 2η θέση, το «Asteio» στην 10η, το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky στην 18η, το «Parea» της Evangelia στην 25η και το «Χάνομαι» της Marseaux στην 28η.

Όσο για την κυπριακή συμμετοχή, το εκρηκτικό «Jalla» κατατάσσεται στην 30η θέση του Spotify και στην 15η της Apple Music, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή του κοινού και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

