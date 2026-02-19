Η Marseaux μιλα για τη συμμετοχή της στο Sing for Greece και αποθεώνει τον Akyla

Η Marseaux περιέγραψε το άγχος που ένιωσε στη σκηνή του «Sing for Greece» και εξήγησε γιατί από την αρχή πίστευε στη νίκη του Akylas

Τον προσωπικό της απολογισμό μετά τη συμμετοχή της στο Sing for Greece για τη Eurovision 2026 έκανε η Marseaux, μιλώντας ανοιχτά για τα συναισθήματα που βίωσε αλλά και για την πεποίθηση που είχε εξαρχής σχετικά με την έκβαση του διαγωνισμού. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην εμπειρία της μπροστά στις κάμερες της εκπομπής «Happy Day» και στον Αλέξανδρο Ρούτα, εξηγώντας πως η διαδικασία αποτέλεσε για εκείνη μια έντονη αλλά και χρήσιμη δοκιμασία.

Η Marseaux περιέγραψε την περίοδο του διαγωνισμού ως συναισθηματικά φορτισμένη, παραδεχόμενη ότι η πίεση της σκηνής ήταν μεγάλη. «Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματά μου», είπε αρχικά η γνωστή καλλιτέχνιδα. Στη συνέχεια εξομολογήθηκε «Είχα πάρα πολύ άγχος, ένιωθα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό το πλαίσιο, του διαγωνισμού. Αλλά όταν τελείωσε, είπα ότι δεν το μετανιώνω καθόλου. Εν τέλει είχε μια γλυκιά “επίγευση” αυτό μέσα μου».

Παράλληλα, η Marseaux μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Akyla, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής του «Sing for Greece» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι «Ferto». Όπως δήλωσε «Ο Akylas είναι υπέροχος, απίστευτος. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι θα πάει εκείνος στη Eurovision».





Η παρουσία της Marseaux στον εθνικό τελικό αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στην πορεία της στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, με την ίδια να τονίζει ότι παρά τις δυσκολίες κράτησε την εμπειρία ως μια σημαντική στιγμή εξέλιξης και προσωπικής έκφρασης.

