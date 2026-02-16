Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

Η Marseaux αποτέλεσε ένα από τα φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το «Χάνομαι» να αποκτά μεγάλο κοινό. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια καθήλωσε με την εμφάνισή της στη σκηνή του τελικού, και παρόλο που δεν πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη το «Χάνομαι» κέρδισε το κοινό.

Νοσταλγικό, με 00s vibes και τα μοναδικά φωνητικά της Marseaux το «Χάνομαι» έχει ήδη αγαπηθεί από τους ακροατές και πλέον κυκλοφορεί επίσημα από τα Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Το «Χάνομαι» αποτελεί μια μουσική δημιουργία του Solmeister. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική του παραγωγή και το έντονα συναισθηματικό ύφος, με την Marseaux να το αποδίδει με έναν τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και την εσωτερική ένταση.

