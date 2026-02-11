Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω

Η σκηνή του Α’ Ημιτελικού για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 υποδέχθηκε τη Marseaux, η οποία παρουσίασε το πολυσυζητημένο «Χάνομαι» σε μια εμφάνιση που συνδύασε την ερμηνευτική ωριμότητα με τη γνώριμη pop ενέργειά της. Το κομμάτι, αν και ξεκινά ως μια ατμοσφαιρική, δυναμική μπαλάντα, κατάφερε στην εξέλιξή του να γεμίσει τον χώρο και να παρασύρει το κοινό, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που ξέφευγε από τα κλασικά όρια μιας αργής σύνθεσης.

Η φωνητική απόδοση της Marseaux αποτέλεσε το απόλυτο όπλο της εμφάνισής της, καθώς παρέμεινε σταθερή και ακριβής ακόμα και στα πιο απαιτητικά σημεία του ρεφρέν, μεταφέροντας με ένταση και ειλικρίνεια το συναίσθημα των στίχων χωρίς να χάνει ούτε στιγμή τον έλεγχο της σκηνικής της παρουσίας. Η δυναμική ενορχήστρωση του «Χάνομαι» ενίσχυσε αυτή την κορύφωση, γεμίζοντας την αρένα ενέργεια και παλμό, αποδεικνύοντας ότι το κομμάτι μπορεί να σταθεί με αξιοπρέπεια σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή.

Η Marseaux εμφανίστηκε πάνω σε ένα σκηνικό που θύμιζε sci-fi ταινία των 00’s, με φωτισμούς και εφέ που έδιναν μια μοντέρνα, ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το «Χάνομαι» ήταν ταυτόχρονα σύγχρονο και κινηματογραφικά εντυπωσιακό.

Με μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από σύγχρονη αισθητική και επαγγελματισμό, η Marseaux κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευαισθησία και την ένταση. Το τελικό αποτέλεσμα άφησε μια πολύ θετική επίγευση, τοποθετώντας την ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν στη βραδιά και επιβεβαιώνοντας πως η ίδια διαθέτει το απαραίτητο «star quality» για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό.

