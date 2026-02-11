Μουσικά Νέα 11.02.2026

Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω

Μια δυναμική ερμηνεία που συνδύασε συναίσθημα και pop ενέργεια στη σκηνή της ΕΡΤ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σκηνή του Α’ Ημιτελικού για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 υποδέχθηκε τη Marseaux, η οποία παρουσίασε το πολυσυζητημένο «Χάνομαι» σε μια εμφάνιση που συνδύασε την ερμηνευτική ωριμότητα με τη γνώριμη pop ενέργειά της. Το κομμάτι, αν και ξεκινά ως μια ατμοσφαιρική, δυναμική μπαλάντα, κατάφερε στην εξέλιξή του να γεμίσει τον χώρο και να παρασύρει το κοινό, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που ξέφευγε από τα κλασικά όρια μιας αργής σύνθεσης.

Η φωνητική απόδοση της Marseaux αποτέλεσε το απόλυτο όπλο της εμφάνισής της, καθώς παρέμεινε σταθερή και ακριβής ακόμα και στα πιο απαιτητικά σημεία του ρεφρέν, μεταφέροντας με ένταση και ειλικρίνεια το συναίσθημα των στίχων χωρίς να χάνει ούτε στιγμή τον έλεγχο της σκηνικής της παρουσίας. Η δυναμική ενορχήστρωση του «Χάνομαι» ενίσχυσε αυτή την κορύφωση, γεμίζοντας την αρένα ενέργεια και παλμό, αποδεικνύοντας ότι το κομμάτι μπορεί να σταθεί με αξιοπρέπεια σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή.

Η Marseaux εμφανίστηκε πάνω σε ένα σκηνικό που θύμιζε sci-fi ταινία των 00’s, με φωτισμούς και εφέ που έδιναν μια μοντέρνα, ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το «Χάνομαι» ήταν ταυτόχρονα σύγχρονο και κινηματογραφικά εντυπωσιακό.

Διάβασε επίσης: Eurovision Party Hits: 10+1 τραγούδια που έκαναν όλο τον κόσμο να χορεύει ασταμάτητα

Με μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από σύγχρονη αισθητική και επαγγελματισμό, η Marseaux κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευαισθησία και την ένταση. Το τελικό αποτέλεσμα άφησε μια πολύ θετική επίγευση, τοποθετώντας την ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν στη βραδιά και επιβεβαιώνοντας πως η ίδια διαθέτει το απαραίτητο «star quality» για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Το μήνυμα που έστειλε η Ελένη Φουρέιρα στη φετινή εκπρόσωπο της Κύπρου, Antigoni

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Marseaux ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece

Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece

11.02.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

11.02.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I
Μουσικά Νέα

Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I

11.02.2026
Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

11.02.2026
Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery
Μουσικά Νέα

Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery

11.02.2026
Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

11.02.2026
Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece

11.02.2026
Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό

11.02.2026
Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece

11.02.2026
O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!