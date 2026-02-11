Μουσικά Νέα 11.02.2026

Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece

Η Niya ξεσήκωσε το κοινό του Sing for Greece με το «Slipping Away», ένα ήρεμο αλλά δυναμικό τραγούδι που καθήλωσε
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλησιάζει η στιγμή που θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Ο Α’ Ημιτελικός διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε βραδιά, επτά συμμετοχές θα πάρουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Η Niya ανέβηκε έβδομη στη σκηνή του Sing for Greece με το τραγούδι της «Slipping Away», ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για την ήρεμη αλλά ταυτόχρονα δυναμική του ατμόσφαιρα.

Η ερμηνεία της ήταν γεμάτη συναίσθημα, με κάθε νότα να μεταφέρει την ένταση και την τρυφερότητα του τραγουδιού, καθηλώνοντας το κοινό από την πρώτη στιγμή. Το φωτισμένο σκηνικό και οι διακριτικές κινήσεις της έδιναν έμφαση στην προσωπικότητα και τη φωνή της, δημιουργώντας μια intimate εμπειρία για όλους τους θεατές.

Κατάφερε να γεμίσει τη σκηνή με ένταση και ευαισθησία ταυτόχρονα, αφήνοντας τους θεατές να νιώσουν κάθε λέξη και κάθε παύση. Η βαθιά της σύνδεση με το κομμάτι και η σκηνική της παρουσία απέδειξαν ότι το «Slipping Away» δεν είναι απλά ένα τραγούδι, αλλά μια εμπειρία που αγγίζει και συγκινεί.

Διάβασε επίσης: O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece

Δες κι αυτό…

 

Eurovision Eurovision 2026 Niya Sing for Greece ΤΡΑΓΟΥΔΙ
11.02.2026
