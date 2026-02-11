Μουσικά Νέα 11.02.2026

O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού του Sing for Greece με το «Ferto», ξεσήκωσε το κοινό και επιβεβαίωσε τη θέση του ως φαβορί
Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece», μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Τέταρτος στη σειρά εμφανίστηκε ο Akylas με το δυναμικό «Ferto», ένα τραγούδι που από τη στιγμή της αποκάλυψής του κατάφερε να γίνει viral στα social media και να κερδίσει ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Με έντονη σκηνική παρουσία και εκκεντρική ενέργεια, ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε ένα act που ξεσήκωσε, θυμίζοντας εμφάνιση έτοιμη για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision.

Το performance του είχε ρυθμό, ένταση και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί της φετινής διαδικασίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι φιγουράρει στην πρώτη θέση των στοιχηματικών προβλέψεων, με ποσοστό νίκης που αγγίζει το 40% και απόδοση 1.85, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της υποψηφιότητάς του.

Εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας το χαρακτηριστικό του σκουφάκι με τα αυτάκια γάτας, oversized βερμούδα και puffer μπουφάν σε πορτοκαλί και μαύρο και γούνινες κόκκινες μπότες. Τα βλέμματα τράβηξε και το κολιέ με την μεγάλη neon πορτοκαλί καρδιά.

Παράλληλα, το «Ferto» σημειώνει εντυπωσιακή πορεία και στο YouTube, καθώς μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατέκτησε την πρώτη θέση σε προβολές ανάμεσα στα 14 τραγούδια που ανάρτησε η ΕΡΤ, φτάνοντας τις 462.333 προβολές. Η χαρακτηριστική, λιτή εικόνα του, με το πορτοκαλί φόντο, τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου, φαίνεται πως συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας ισχυρής οπτικής ταυτότητας που ξεχώρισε και αγαπήθηκε.

Με την αγωνία να ανεβαίνει και το κοινό να έχει πλέον ενεργό ρόλο στην πρόκριση, η συμμετοχή του δείχνει να έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της, μετατρέποντας το «Ferto» σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της φετινής διαδρομής προς τη Eurovision.

Διάβασε επίσης: Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice

