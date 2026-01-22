Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 22.01.2026

Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice

Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice
Τα σχόλια του κοινού, οι προβλέψεις και η πορεία του Ακύλα προς τη Eurovision
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Ακύλας συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα δυνατά ονόματα που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, με το τραγούδι «Ferto» να έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και θετικές αντιδράσεις. Δεν είναι λοιπόν λίγοι αυτοί που θυμήθηκαν τις εμφανίσεις του στο «The Voice», όπου είχε ξεχωρίσει πριν από 4 χρόνια με τις ερμηνευτικές του δυνατότητες και τις μουσικές του επιλογές, μεταξύ αυτών και τραγούδια της Lady Gaga.

Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε επίσημα το υποψήφιο κομμάτι του για τον ελληνικό τελικό, τα social media γέμισαν με εγκωμιαστικά σχόλια.

akylas
https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ – Τι δηλώνει για την εμφάνισή του

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ακύλας φιγουράρει στην πρώτη θέση των στοιχηματικών προβλέψεων, με ποσοστό νίκης που αγγίζει το 40% και απόδοση 1.85, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της υποψηφιότητάς του. Η ευελιξία του σε διαφορετικά μουσικά ύφη είχε φανεί ήδη από τη συμμετοχή του στο 8ο «The Voice of Greece», όπου ανήκε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Εκεί, ο Ακύλας δοκίμασε ένα ευρύ ρεπερτόριο, από το «Born This Way» της Lady Gaga μέχρι την Edith Piaf και το «Πάμε Χαβάη» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, αποδεικνύοντας την άνεσή του σε ετερόκλητα είδη.

Μάλιστα, η ερμηνεία του στο «Born This Way» ήρθε ξανά στο προσκήνιο έπειτα από ανάρτηση στο X, με χρήστη να επισημαίνει ότι πρόκειται για ζωντανή εκτέλεση, απαντώντας σε όσους αμφισβητούν τις φωνητικές του δυνατότητες. Η παρουσίαση του «Ferto» στην εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, όπου αποκαλύφθηκαν τα τραγούδια του Α’ ημιτελικού, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό γύρω από τον καλλιτέχνη. Ο Ακύλας βρίσκεται ανάμεσα στους 28 φιναλίστ που συνεχίζουν στη διαδικασία και φαίνεται να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κοινού και fans του διαγωνισμού.


Το «Ferto» ξεχώρισε άμεσα και στο YouTube, καθώς μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατέκτησε την πρώτη θέση σε προβολές ανάμεσα στα 14 τραγούδια που ανάρτησε η ΕΡΤ, φτάνοντας τις 462.333. Η λιτή αλλά χαρακτηριστική εικόνα του καλλιτέχνη, με πορτοκαλί φόντο, μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, φαίνεται να συνέβαλε στη δημιουργία μιας έντονης ταυτότητας που κέρδισε το κοινό.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι στην πλειονότητά τους αποθεωτικά. Πολλοί μιλούν για «διαμαντάκι» και «κομματάρα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το τραγούδι έχει προοπτικές ακόμη και για νίκη στη Eurovision.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 The Voice of Greece Ακύλας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

22.01.2026
Επόμενο
5 fashion trends που ξεχώρισαν στη συλλογή Dior Homme FW 2026-2027

5 fashion trends που ξεχώρισαν στη συλλογή Dior Homme FW 2026-2027

22.01.2026

Δες επίσης

Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
Μουσικά Νέα

Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας

22.01.2026
Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»
Μουσικά Νέα

Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»

22.01.2026
Video που έγινε viral φερνει στο φως την άγνωστη κλασική παιδεία της RAYE
Μουσικά Νέα

Video που έγινε viral φερνει στο φως την άγνωστη κλασική παιδεία της RAYE

22.01.2026
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις
Μουσικά Νέα

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

22.01.2026
Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl
Μουσικά Νέα

Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

22.01.2026
Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans

21.01.2026
Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!
Videoclips

Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!

21.01.2026
Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles
Μουσική

Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles

21.01.2026
Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία
Μουσικά Νέα

Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026