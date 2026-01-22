Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice

Ο Ακύλας συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα δυνατά ονόματα που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, με το τραγούδι «Ferto» να έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και θετικές αντιδράσεις. Δεν είναι λοιπόν λίγοι αυτοί που θυμήθηκαν τις εμφανίσεις του στο «The Voice», όπου είχε ξεχωρίσει πριν από 4 χρόνια με τις ερμηνευτικές του δυνατότητες και τις μουσικές του επιλογές, μεταξύ αυτών και τραγούδια της Lady Gaga.

Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε επίσημα το υποψήφιο κομμάτι του για τον ελληνικό τελικό, τα social media γέμισαν με εγκωμιαστικά σχόλια.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ – Τι δηλώνει για την εμφάνισή του

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ακύλας φιγουράρει στην πρώτη θέση των στοιχηματικών προβλέψεων, με ποσοστό νίκης που αγγίζει το 40% και απόδοση 1.85, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της υποψηφιότητάς του. Η ευελιξία του σε διαφορετικά μουσικά ύφη είχε φανεί ήδη από τη συμμετοχή του στο 8ο «The Voice of Greece», όπου ανήκε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Εκεί, ο Ακύλας δοκίμασε ένα ευρύ ρεπερτόριο, από το «Born This Way» της Lady Gaga μέχρι την Edith Piaf και το «Πάμε Χαβάη» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, αποδεικνύοντας την άνεσή του σε ετερόκλητα είδη.

Μάλιστα, η ερμηνεία του στο «Born This Way» ήρθε ξανά στο προσκήνιο έπειτα από ανάρτηση στο X, με χρήστη να επισημαίνει ότι πρόκειται για ζωντανή εκτέλεση, απαντώντας σε όσους αμφισβητούν τις φωνητικές του δυνατότητες. Η παρουσίαση του «Ferto» στην εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, όπου αποκαλύφθηκαν τα τραγούδια του Α’ ημιτελικού, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό γύρω από τον καλλιτέχνη. Ο Ακύλας βρίσκεται ανάμεσα στους 28 φιναλίστ που συνεχίζουν στη διαδικασία και φαίνεται να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κοινού και fans του διαγωνισμού.

For those who wonder if Akylas can sing live.

Akylas performing “Born this Way” by Lady Gaga live: #eurovisiongr #eurovision pic.twitter.com/zvSyJAsbkN — Sipedon (@sipedonn) January 19, 2026



Το «Ferto» ξεχώρισε άμεσα και στο YouTube, καθώς μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατέκτησε την πρώτη θέση σε προβολές ανάμεσα στα 14 τραγούδια που ανάρτησε η ΕΡΤ, φτάνοντας τις 462.333. Η λιτή αλλά χαρακτηριστική εικόνα του καλλιτέχνη, με πορτοκαλί φόντο, μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, φαίνεται να συνέβαλε στη δημιουργία μιας έντονης ταυτότητας που κέρδισε το κοινό.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι στην πλειονότητά τους αποθεωτικά. Πολλοί μιλούν για «διαμαντάκι» και «κομματάρα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το τραγούδι έχει προοπτικές ακόμη και για νίκη στη Eurovision.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino

Δες κι αυτό…