Το viral κέικ πορτοκαλιού της Rosalia που έχουν όλοι λατρέψει

Η Rosalia έχει την ικανότητα να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε στιγμιότυπο που γίνεται αμέσως viral. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν ούτε ένα τραγούδι ούτε κάποιο fashion moment που τράβηξε την προσοχή, αλλά ένα σπιτικό γλυκό. Σε απόσπασμα από ισπανική τηλεοπτική εκπομπή που κυκλοφορεί ευρέως στα social media, η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται στο πλατό κρατώντας ένα κέικ που έφτιαξε η ίδια για να το μοιραστεί με το κοινό.

Με φυσικότητα και χιούμορ, κόβει το γλυκό σε κομμάτια, ζητά από τους παρευρισκόμενους να το δοκιμάσουν και το χαρακτηρίζει «κέικ 14 καρατίων». Το όνομά του είναι bizcocho, ένας όρος που στα ισπανικά σημαίνει απλώς κέικ. Από την όψη και την περιγραφή, πρόκειται για ένα ζουμερό κέικ πορτοκαλιού, με έντονα αρώματα και μεσογειακό χαρακτήρα, που ξεχωρίζει για την υφή και την απλότητά του.

Υλικά:

320 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, συν λίγο για τη φόρμα

3 μεγάλα αυγά

1 φλιτζάνι γάλα

1½ κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού

60 ml φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού

60 ml λικέρ πορτοκαλιού ή ούζο

350 γρ. ζάχαρη

4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1½ κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα

https://www.instagram.com/reels/DQ5APOplE8z/

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C και ετοιμάζουμε μια στρογγυλή φόρμα με ψηλά τοιχώματα, στρωμένη με λαδόκολλα και λαδωμένη.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με τα αυγά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε το γάλα, το ξύσμα, τον χυμό πορτοκαλιού και το λικέρ και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να διαλυθεί.

Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ και τη σόδα και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενσωματωθούν.

Μεταφέρουμε τον χυλό στη φόρμα και ψήνουμε μέχρι να ροδίσει και να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα από το κέντρο.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει μέσα στη φόρμα για περίπου μία ώρα, ξεφορμάρουμε και πασπαλίζουμε με άχνη πριν το σερβίρισμα.

