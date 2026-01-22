Mad Bubble
Mad Bubble
Food 22.01.2026

Το viral κέικ πορτοκαλιού της Rosalia που έχουν όλοι λατρέψει

rosalia
Το bizcocho που έφερε η Ροζαλία σε ισπανική εκπομπή έγινε viral και απέδειξε ότι η απλότητα μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Rosalia έχει την ικανότητα να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε στιγμιότυπο που γίνεται αμέσως viral. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν ούτε ένα τραγούδι ούτε κάποιο fashion moment που τράβηξε την προσοχή, αλλά ένα σπιτικό γλυκό. Σε απόσπασμα από ισπανική τηλεοπτική εκπομπή που κυκλοφορεί ευρέως στα social media, η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται στο πλατό κρατώντας ένα κέικ που έφτιαξε η ίδια για να το μοιραστεί με το κοινό.

Με φυσικότητα και χιούμορ, κόβει το γλυκό σε κομμάτια, ζητά από τους παρευρισκόμενους να το δοκιμάσουν και το χαρακτηρίζει «κέικ 14 καρατίων». Το όνομά του είναι bizcocho, ένας όρος που στα ισπανικά σημαίνει απλώς κέικ. Από την όψη και την περιγραφή, πρόκειται για ένα ζουμερό κέικ πορτοκαλιού, με έντονα αρώματα και μεσογειακό χαρακτήρα, που ξεχωρίζει για την υφή και την απλότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Κορεάτικη βραδιά; Αυτά τα κεφτεδάκια θα απογειώσουν το τραπέζι σου

Υλικά:

  • 320 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, συν λίγο για τη φόρμα
  • 3 μεγάλα αυγά
  • 1 φλιτζάνι γάλα
  • 1½ κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού
  • 60 ml φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού
  • 60 ml λικέρ πορτοκαλιού ή ούζο
  • 350 γρ. ζάχαρη
  • 4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1½ κ.γ. αλάτι
  • ½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • ½ κ.γ. μαγειρική σόδα
  • άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα

https://www.instagram.com/reels/DQ5APOplE8z/

Εκτέλεση:

  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C και ετοιμάζουμε μια στρογγυλή φόρμα με ψηλά τοιχώματα, στρωμένη με λαδόκολλα και λαδωμένη.
  • Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με τα αυγά μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  • Προσθέτουμε το γάλα, το ξύσμα, τον χυμό πορτοκαλιού και το λικέρ και ανακατεύουμε.
  • Ρίχνουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να διαλυθεί.
  • Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ και τη σόδα και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενσωματωθούν.
  • Μεταφέρουμε τον χυλό στη φόρμα και ψήνουμε μέχρι να ροδίσει και να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα από το κέντρο.
  • Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει μέσα στη φόρμα για περίπου μία ώρα, ξεφορμάρουμε και πασπαλίζουμε με άχνη πριν το σερβίρισμα.

Διάβασε επίσης: To cheesecake με τα 2 υλικά που έχει γίνει viral στο TikTok

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
food Rosalia κέικ συνταγή
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αγκαλιά με το θερμόμετρο: Αυτά είναι τα 3 πιο αρρωστιάρικα ζώδια

Αγκαλιά με το θερμόμετρο: Αυτά είναι τα 3 πιο αρρωστιάρικα ζώδια

22.01.2026
Επόμενο
Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

22.01.2026

Δες επίσης

Ο Pierpaolo Piccioli αποκαλύπτει το όραμά του για την ανδρική συλλογή του οίκου Balenciaga
Fashion

Ο Pierpaolo Piccioli αποκαλύπτει το όραμά του για την ανδρική συλλογή του οίκου Balenciaga

22.01.2026
Αγκαλιά με το θερμόμετρο: Αυτά είναι τα 3 πιο αρρωστιάρικα ζώδια
Life

Αγκαλιά με το θερμόμετρο: Αυτά είναι τα 3 πιο αρρωστιάρικα ζώδια

22.01.2026
Χάσε κιλά όσο κοιμάσαι με 5 απλά βήματα
Life

Χάσε κιλά όσο κοιμάσαι με 5 απλά βήματα

21.01.2026
Η Jennifer Connelly πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Άνοιξη 2026 της Louis Vuitton
Fashion

Η Jennifer Connelly πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Άνοιξη 2026 της Louis Vuitton

21.01.2026
Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό
Life

Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μετά από έναν χωρισμό

21.01.2026
5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες
Life

5 υγιεινά γεύματα για όσους έχουν βαρεθεί τις σαλάτες

21.01.2026
Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο
Life

Ακραία καταιγίδα; Πώς να προστατευτείς αν σε πιάσει στον δρόμο

21.01.2026
8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)
Fitness

8 λόγοι που δεν βλέπεις πρόοδο στο γυμναστήριο (και πώς να το αλλάξεις)

21.01.2026
Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026
Beauty

Suede brunette: Η απόλυτη τάση για τα καστανά μαλλιά το 2026

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά