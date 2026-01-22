Αγκαλιά με το θερμόμετρο: Αυτά είναι τα 3 πιο αρρωστιάρικα ζώδια

Αν ανήκεις σε αυτά τα ζώδια, το θερμόμετρο είναι το πιο συχνό αξεσουάρ σου

Κάποιοι άνθρωποι μοιάζουν να έχουν… μαγικό ταλέντο στο να αρρωσταίνουν συνεχώς. Αν ανήκεις σε αυτά τα ζώδια, κάθε εβδομάδα βρίσκεσαι με θερμόμετρο στο χέρι και ζεστή σούπα στο πιάτο!

Μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνος καθώς υπάρχουν ζώδια που φαίνεται να «προσλαμβάνουν» μικρόβια σαν μαγνήτης.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος δεν είναι μόνο συναισθηματικός, αλλά και πολύ ευάλωτος στις ιώσεις. Το άγχος και οι συναισθηματικές του αναταράξεις καταπονούν το ανοσοποιητικό του, με αποτέλεσμα να τρέχει στο φαρμακείο κάθε δύο εβδομάδες. Ζεστή κουβέρτα, τσάι και αγκαλιά από φίλους είναι το μόνο που τον σώζει.

Παρθένος

Η Παρθένος θέλει τα πάντα υπό έλεγχο – και το σώμα της δεν εξαιρείται. Η συνεχής πίεση για τελειότητα και η τάση να φροντίζει τους άλλους πριν τον εαυτό της, την κάνουν στόχο για κάθε ιό και κρύωμα. Ένα καθημερινό boost βιταμινών και λίγο χαλάρωμα θα την βοηθήσουν να επανέλθει.

Ιχθύς

Ο Ιχθύς ζει στον κόσμο των ονείρων, ξεχνά τον πραγματικό κόσμο και… ξεχνά να φροντίσει τον εαυτό του. Το αποτέλεσμα; Ένα κρύωμα κάθε εβδομάδα! Το καλύτερο φάρμακο; Ζεστά ντους, καλή διατροφή και λίγο grounding, να επανέλθει στην πραγματικότητα χωρίς να χάσει τη μαγεία του.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

