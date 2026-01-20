Mad Bubble
Food 20.01.2026

Κορεάτικη βραδιά; Αυτά τα κεφτεδάκια θα απογειώσουν το τραπέζι σου

Ζουμερά κορεάτικα μπιφτέκια tteokgalbi με μοσχαρίσιο κιμά και αρωματικά μπαχαρικά, ιδανικά για ένα γεύμα με φίλους στο σπίτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Το tteokgalbi είναι ένα πιάτο που συνδυάζει παράδοση και γεύση. Στην Κορέα σερβίρεται εδώ και αιώνες και θεωρείται φαγητό υψηλής γαστρονομίας. Ο κιμάς από μοσχάρι, ψιλοκομμένος ή αλεσμένος, δημιουργεί μια απαλή υφή που λιώνει στο στόμα, προσφέροντας την τέλεια ισορροπία γεύσης και ζουμερότητας.

Η επιλογή του σωστού κιμά παίζει σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Με λίγο περισσότερο λίπος δίνει ζουμερά μπιφτέκια, ενώ ο πιο άπαχος παράγει σφιχτή υφή που συρρικνώνεται στο ψήσιμο. Το μυστικό για πλούσια γεύση βρίσκεται συχνά στο κομμάτι της στηθοπλευράς ή του μπούτι, που προσφέρει και φυσικό λίπος χωρίς να χρειάζονται επιπλέον πρόσθετα.

Υλικά

  • 450 γρ. μοσχαρίσιο κιμά από μπούτι ή στηθοπλευρά
  • ½ μικρό κρεμμύδι, τριμμένο
  • 3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, λεπτοκομμένα
  • 1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο
  • 2½ κ.σ. σόγια σος
  • 1 κ.σ. ρύζι κρασί τύπου mirin ή λευκό ξηρό κρασί
  • 1 κ.σ. σησαμέλαιο
  • 2 κ.γ. ζάχαρη
  • ¼ κ.γ. αλάτι
  • 1/8 κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • 1 κ.σ. λάδι για το τηγάνι
  • Ρύζι βρασμένο για συνοδευτικό
Εκτέλεση

  • Ανακάτεψε σε μεγάλο μπολ τον κιμά με το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το τζίντζερ, τη σόγια σος, το mirin, το σησαμέλαιο, τη ζάχαρη, το αλάτι και το πιπέρι. Ζύμωσε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
  • Σχημάτισε 8 ισομεγέθη μπιφτέκια και τοποθέτησέ τα σε πιάτο. Κάλυψέ τα και άφησέ τα στο ψυγείο για 20-60 λεπτά για να σταθούν.
  • Ζέστανε το λάδι σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ψήσε τα μπιφτέκια με μικρή απόσταση μεταξύ τους.
  • Πίεσε ελαφρά κάθε μπιφτέκι ώστε να έχει πάχος περίπου 3-4 εκ. και ψήσε 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να σχηματιστεί ροδοκόκκινη κρούστα.
  • Χαμήλωσε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή, σκεπάζοντας το τηγάνι. Άφησε τα μπιφτέκια να ψηθούν για 4-5 λεπτά, γυρίζοντας τα μία φορά στη μέση.
  • Αύξησε ξανά τη φωτιά σε μέτρια προς δυνατή για λίγα λεπτά, μέχρι τα φυσικά ζουμιά να γλασάρουν ελαφρά τα μπιφτέκια.
  • Σέρβιρε ζεστά με βρασμένο ρύζι ή άλλο συνοδευτικό της επιλογής σου.

