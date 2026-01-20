Mad Bubble
Mad Bubble
Διατροφή 20.01.2026

Τα 6 λαχανικά που ευθύνονται για το φούσκωμά σου

Τα 6 λαχανικά που καταναλώνεις καθημερινά και που, αν φαγωθούν ωμά, μπορεί να προκαλέσουν έντονο φούσκωμα και δυσφορία
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα ωμά λαχανικά είναι θρεπτικά, γεμάτα βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, και σίγουρα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι μιας υγιεινής διατροφής. Ωστόσο, η πέψη τους δεν είναι πάντα εύκολη για όλους. Ορισμένα μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα, αέρια ή δυσφορία στο στομάχι, ακόμα και αν διατηρείς μια σωστή διατροφή. Αν μετά από μια σαλάτα νιώθεις πρήξιμο ή βάρος, η αιτία μπορεί να βρίσκεται στα λαχανικά που καταναλώνεις ωμά.

Δεν χρειάζεται να αποφύγεις τα ωμά λαχανικά εντελώς. Μικρές αλλαγές στον τρόπο προετοιμασίας ή την ποσότητα που τρως μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να κάνουν το στομάχι σου να τα χωνεύει πιο εύκολα. Ας δούμε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα που προκαλούν φούσκωμα και τι μπορείς να κάνεις για να τα απολαύσεις χωρίς δυσφορία.

Διάβασε επίσης: Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας πορτοκάλι

Μπρόκολο

Το μπρόκολο περιέχει πολλές φυτικές ίνες και ραφινόζη, ένα σάκχαρο που το λεπτό έντερο δεν μπορεί να διασπάσει πλήρως. Όταν φτάνει στο παχύ έντερο, τα βακτήρια το διασπούν και παράγουν αέρια, προκαλώντας φούσκωμα.

Tip: Το ελαφρύ μαγείρεμα στον ατμό μειώνει την ένταση των αερίων και κάνει το μπρόκολο πιο εύπεπτο χωρίς να χάσει τη θρεπτική του αξία.

Κουνουπίδι

Όπως και το μπρόκολο, το κουνουπίδι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και ραφινόζη, αλλά περιέχει και θειούχες ενώσεις. Αυτές διασπώνται από τα βακτήρια του εντέρου και μπορεί να προκαλέσουν έντονο φούσκωμα και αέρια με πιο έντονη μυρωδιά.

Tip: Προτίμησε να το μαγειρέψεις ελαφρά ή να το βράσεις σύντομα πριν το προσθέσεις σε σαλάτες ή stir-fry.

Λάχανο

Το ωμό λάχανο περιέχει φυτικές ίνες, ραφινόζη και θειούχες ενώσεις. Αν δεν είσαι συνηθισμένος σε διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, η κατανάλωσή του ωμού μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και κοιλιακή δυσφορία.

Tip: Ξεκίνα με μικρές ποσότητες και αύξησέ τες σταδιακά για να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να προσαρμοστεί.

Λαχανάκια Βρυξελλών

Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα λαχανάκια Βρυξελλών περιέχουν πολλές φυτικές ίνες και ανήκουν στην ίδια οικογένεια με μπρόκολο και κουνουπίδι. Η κατανάλωση ωμών ή ελαφρώς μαγειρεμένων μπορεί να προκαλέσει έντονο φούσκωμα.

Tip: Μικρό βράσιμο πριν το ψήσιμο τα κάνει πιο εύπεπτα χωρίς να χάσουν τη γεύση τους.

Σκόρδο και κρεμμύδι

Σκόρδο και κρεμμύδι περιέχουν φρουκτάνες, έναν τύπο υδατανθράκων που μπορεί να είναι δύσκολο να χωνευτεί, ειδικά αν έχεις ευαίσθητο έντερο.

Tip: Μαγείρεψε τα σε λάδι και αφαίρεσέ τα πριν το φαγητό για να πάρεις τη γεύση χωρίς τη δυσφορία.

Πιπεριές

Οι πιπεριές είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, καροτενοειδή και αντιοξειδωτικά, αλλά η σκληρή φλούδα τους και οι αδιάλυτες φυτικές ίνες δυσκολεύουν την πέψη όταν τρώγονται ωμές. Ορισμένα άτομα τις ανέχονται λιγότερο καλά, ειδικά αν έχουν ευαίσθητο στομάχι.

Tip: Μπορείς να τις ψήσεις ή να τις σοτάρεις ελαφρά για να τις κάνεις πιο εύπεπτες.

Διάβασε επίσης: Γιατί η νέα διατροφική πυραμίδα έφερε τα πάνω κάτω σε όσα ξέραμε

