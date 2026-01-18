Mad Bubble
Διατροφή 18.01.2026

Γιατί η νέα διατροφική πυραμίδα έφερε τα πάνω κάτω σε όσα ξέραμε

Η νέα πυραμίδα ανατρέπει τις προηγούμενες οδηγίες, προβάλλοντας πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φρούτα-λαχανικά στην κορυφή
Μαρία Χατζηγιάννη

Πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν μια νέα εκδοχή της διατροφικής πυραμίδας, η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από το μοντέλο που πιθανότατα θυμάσαι. Οι νέες οδηγίες δίνουν έμφαση στην πρωτεΐνη και στα «υγιεινά» λιπαρά, ενώ περιορίζουν την κατανάλωση υδατανθράκων, φέρνοντας μια ριζική ανατροπή σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνητικές συστάσεις.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο την εμφάνιση της πυραμίδας αλλά και τη φιλοσοφία της: οι ομάδες τροφίμων που πρέπει να καταναλώνονται περισσότερο βρίσκονται τώρα στην κορυφή, ενώ αυτές που θα έπρεπε να περιορίζονται τοποθετούνται στη βάση. Η αναστροφή αυτή υποδηλώνει ότι η διατροφή πρέπει να επικεντρώνεται σε θρεπτικά, πλήρη τρόφιμα, αντί για μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων και χαμηλής θρεπτικής αξίας τρόφιμα.

Διάβασε επίσης: Πώς το ξινολάχανο μπορεί να γίνει σύμμαχός σου για το έντερο και το ανοσοποιητικό

Η πρωτεΐνη παίρνει κεντρική θέση

Στο παρελθόν, η πρωτεΐνη δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατροφή, με μικρή συνιστώμενη πρόσληψη 0,8 g/kg σωματικού βάρους. Στις νέες οδηγίες, η συνιστώμενη ποσότητα αυξάνεται στα 1,2–1,6 g/kg, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη μυϊκή ανάπτυξη, την αίσθηση κορεσμού και τη γενική υγεία. Τα γαλακτοκομικά και τα «καλά» λιπαρά συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κορυφή της πυραμίδας, μαζί με την πρωτεΐνη.

Τα λιπαρά δεν είναι πλέον «εχθρός»

Οι προηγούμενες διατροφικές οδηγίες συνιστούσαν περιορισμό των λιπαρών, ιδιαίτερα των κορεσμένων. Στο νέο μοντέλο, όμως, τα πλήρη γαλακτοκομικά και τα φυσικά λιπαρά, όπως το αβοκάντο και οι ξηροί καρποί, προβάλλονται ως σημαντικό κομμάτι της διατροφής. Παράλληλα, υπάρχει ένα ανώτατο όριο στο 10% των ημερήσιων θερμίδων για τα κορεσμένα λιπαρά, με έμφαση στην κατανάλωση φυσικών και ανεπεξέργαστων τροφών.

Ο περιορισμός της ζάχαρης και του αλκοόλ

Η νέα πυραμίδα επισημαίνει τον δραστικό περιορισμό της προστιθέμενης ζάχαρης, με ανώτατο όριο 10 mg ανά γεύμα. Όσον αφορά το αλκοόλ, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ημερήσιο όριο, η σύσταση συνοψίζεται στη φράση «μειώνουμε την κατανάλωση», απομακρύνοντας την έμφαση σε αυστηρούς περιορισμούς που ίσχυαν προηγουμένως.

Από την πυραμίδα στο πιάτο και πίσω

Η αρχική πυραμίδα του 1992 παρουσίαζε στη βάση της δημητριακά και άμυλο, με τα λαχανικά και τα φρούτα να ακολουθούν και τα γαλακτοκομικά, η πρωτεΐνη και τα λιπαρά στην κορυφή. Το 2005 εμφανίστηκε το MyPyramid με χρωματικές λωρίδες, ενώ το 2011 αντικαταστάθηκε από το MyPlate, όπου το πιάτο χωριζόταν σε τμήματα με έμφαση σε λαχανικά και δημητριακά. Σήμερα, η πυραμίδα επιστρέφει, αλλά με αναστροφή της ιεραρχίας των τροφίμων, δίνοντας έμφαση στην πρωτεΐνη και στα καλά λιπαρά.

Η νέα προσέγγιση υπογραμμίζει ότι η διατροφή πρέπει να επικεντρώνεται σε θρεπτικά, πλήρη τρόφιμα και σε ποικιλία, δημιουργώντας μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη καθημερινή διατροφή.

Διάβασε επίσης: Κι όμως υπάρχουν: Αυτές είναι οι τροφές που σε χορταίνουν και σε αδυνατίζουν ταυτόχρονα

διατροφή φαγητό
