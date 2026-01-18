Η Γεωργία Παράσχου στο Mad Radio 106,2: «Τα social media έχουν βοηθήσει τον εθελοντισμό»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Γεωργία Παράσχου. Mίλησε για την αφοσίωσή της στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πορεία του οργανισμού τα τελευταία πέντε χρόνια και τη σταθερή του παρουσία δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εμπειρία της μητρότητας που βιώνει για πρώτη φορά, σχολιάζοντας παράλληλα μερικές από τις πιο πρόσφατες και δημοφιλείς ειδήσεις του Mad.gr.

Η Γεωργία Παράσχου είναι η ιδρύτρια του Humanity Greece, ενός οργανισμού που στέκεται στο πλευρό κάθε ανθρώπου που το έχει ανάγκη, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια, ψυχολογική και υλική στήριξη. Μέσα από ένα οργανωμένο εθελοντικό δίκτυο, παρέχει τα απαραίτητα εφόδια και τη φροντίδα που χρειάζονται οι συμπολίτες μας, προκειμένου να ορθοποδήσουν και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους με αξιοπρέπεια.

Μπορεί η ανάγκη πολλών ανθρώπων να αφορά κυρίως το υλικό κομμάτι, όμως το γεγονός ότι γίνονται αντιληπτοί από κάποιον που μπορεί να απλώσει το χέρι του και να τους βοηθήσει, προσφέρει σημαντική στήριξη και στο ψυχολογικό επίπεδο: «Είναι ένα σύμπλεγμα αναγκών, τόσο του ενδιαφέροντος πάνω στην ανάγκη τους όσο και στην πρακτική βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι στερούνται πάρα πολλά βασικά αγαθά. Στις οικογένειες που έχουν καταστραφεί οι ζωές τους από φυσικά φαινόμενα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα γιατί δεν υπάρχει άμεση αποκατάσταση ποτέ στο 100%».

Για πολλούς, ο εθελοντισμός σημαίνει δωρεά τροφιμών και παιχνιδιών, σε αυτό η Γεωργία Παράσχου έρχεται να δώσει μια άλλη οπτική σε αυτή την έννοια περιγράφοντας τη δράση του Humanity Greece: «Ο εθελοντισμός μπήκε στη ζωή μας πολύ δυναμικά τελευταία και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Πρόσφατα κάναμε και μια έρευνα όπου έδειξε πολύ αισιόδοξα νούμερα ευρύτερα. Το καλό είναι ότι πλέον υπάρχουν πολλές οργανώσεις και ο καθένας μπορεί να βρει αυτή που του ταιριάζει».

Μιλώντας με αριθμούς, το 2025 στην Ελλάδα το 40,5% των ανθρώπων συμμετείχε σε εθελοντικές δράσεις τουλάχιστον μία φορά. Από αυτούς, το 68% ήταν γυναίκες και το 37% άνδρες. Οι κύριες πηγές έμπνευσης για να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό είναι τα social media και οι εθελοντικοί οργανισμοί. Οι περισσότεροι ενεργοί εθελοντές ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50-55 ετών, καθώς οι νεότεροι συχνά δυσκολεύονται λόγω περιορισμένου χρόνου.

Περνώντας στην επικαιρότητα, το πρώτο θέμα που σχολιάστηκε ήταν η Eurovision, με τον Εθνικό Τελικό να βρίσκεται μόλις μια ανάσα μακριά. Στο Mad.gr υπάρχει ειδικά σχεδιασμένο poll για να ψηφίσει ο καθένας το δικό του φαβορί, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό, καθώς στον θεσμό θα συμμετέχει και ο Φωκάς Ευαγγελινός, κουμπάρος και οικογενειακός φίλος της: «Ο Φωκάς Ευαγγελινός με έχει παντρέψει και θέλω να τον δω και το 2026 στη Eurovision. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που βοηθάει πάρα πολύ τους νέους. Χαίρομαι πολύ που βλέπω νέα παιδιά που είναι και στην οργάνωση να μου λένε ότι τους έχει βοηθήσει τόσο πολύ».

Αν και δεν έχει ακούσει ακόμα τα τραγούδια που διεκδικούν μια θέση στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, ανέφερε ότι είδε τους παρουσιαστές του Εθνικού Τελικού και της άρεσε πολύ ο συνδυασμός τους: «Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσει ιδιαίτερα που είναι multicultural όλα τώρα στην τηλεόραση».

Το θέμα του εθελοντισμού και της προσφοράς επανήλθε στη συζήτηση, με έμφαση αυτή τη φορά στο ψυχολογικό κομμάτι των ανθρώπων που στηρίζονται και κυρίως στην αξιοπρέπειά τους: «Μας ενδιαφέρει ο κόσμος που βοηθάμε να ξέρει ότι τίποτα δεν θα βγει προς τα έξω. Δεν εργαλειοποιούμε τον πόνο και την ανάγκη για να προσελκύσουμε δωρεές ή να πουλήσουμε. Φέτος κλείνουμε πέντε χρόνια και, αν και χαίρομαι, θα ήθελα να βάλω στόχο να μην υπάρχουμε τα επόμενα πέντε, δηλαδή να μην καταγράφονται νέα περιστατικά».

Η πρώτη είδηση που σχολιάστηκε από το Mad.gr ήταν η δήλωσε που έκανε η Rihanna για το γεγονός ότι δεν έχει σκοπό να σταματήσει στα τρία παιδιά, αλλά έχει σκοπό να πάει και στο τέταρτο μέσα στο 2026: «Ως νέα μητέρα είναι πολύ δύσκολο να παραμένω ενεργή σε όλα, δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι δύσκολο. Η μητρότητα είναι κάτι σπουδαίο για όποια γυναίκα το θέλει. Δεν είναι εύκολες οι ισοροππιες όμως προσπαθώ να μη χάσω πολλά στοιχεία από τη ζωή μου».

Η Zoe Saldana έγραψε ιστορία ως η πιο εμπορική ηθοποιός, χάρη στην επιτυχία του Avatar και των βραβείων Oscars. Η είδηση αυτή στάθηκε αφορμή για συζήτηση σχετικά με το αν υπάρχει «ταβάνι» στην καριέρα μιας γυναίκας: «Νομίζω δεν υπάρχει ταβάνι για κανέναν άνθρωπο. Οι γυναίκες είμαστε υπέροχα πλάσματα και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά».

Ο captain Chris αποκάλυψε μερικά tips για το πως το ταξίδι με αεροπλάνο να πραγματοποιηθεί με το λιγότερο άγχος, αναφέροντας πως ο καλύτερος τρόπος είναι επικοινωνήσουμε το άγχος μας: «Η επικοινωνίας βοηθάει σε όλα. Αυτό επιδιώκουμε και εμείς, να μην ντρέπεται ο κόσμος και να μιλάει ανοιχτά».

Με μερικά έξυπνα «hacks», το περπάτημα και τα 10.000 βήματα γίνονται πιο εύκολα, ενώ ένας μεγάλος σύμμαχος σε αυτή τη διαδικασία είναι η κοινωνικοποίηση. Το Humanity Greece εφαρμόζει αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη: «Ξεκινάμε πρώτα με τη δική μας ψυχολογική κατάσταση, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και αυτό κάνει την ομάδα πολύ δυνατή».

Τέλος, το αλατόνερο είναι το απλό hack που προτείνουν οι γιατροί για γρήγορη ανακούφιση από τον πονόλαιμο. Μερικές φορές, και στην κοινωνία, δεν χρειάζονται σύνθετες λύσεις αλλά τα βασικά: «Έχουμε δει ότι σε απομακρυσμένες περιοχές πολλοί άνθρωποι παραμελούν την υγεία τους λόγω διάφορων παραγόντων, και αυτό πρέπει να αλλάξει με απλές λύσεις».

