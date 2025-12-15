Η Δήμητρα Δερζέκου στο Mad Radio 106,2: «Ξεκίνησα να κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη γιατί ήθελα να δω πως θα ήταν στο σήμερα»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Δήμητρα Δερζέκου ή αλλιώς Αλίκη Βουγιουκλάκη του σήμερα, η οποία μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, το ταλέντο που την έκανε γνωστή στο ευρύτερο κοινό, ενώ σχολίασε και τις πρόσαφτες ειδήσεις που καταγράφηκαν στο Mad.gr, όπως θα το έκανε η ίδια Αλίκη Βουγιούκλακη μέσα από τους θρυλικούς της ρόλους.

Την γνωρίσαμε μέσα από τα viral videos στο TikTok και το Instagram, όπου κατάφερε να φέρει την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο σήμερα. Η φωνή της είναι τόσο πιστή, που αν κάποιος την άκουγε μόνο να μιλά, θα πίστευε ότι ακούει κασέτα της ίδιας της ηθοποιού. Αυτό που την καθιστά μοναδική και την κρατά δημοφιλή είναι η ικανότητά της να προσδώσει σε μια τόσο διαχρονική περσόνα έναν σύγχρονο χαρακτήρα, ζωντανό μέσα στις καθημερινές εμπειρίες του σήμερα.

Το παιχνίδι με τις μιμήσεις ήταν ένα concept που πάντα είχε στο μυαλό της. Σκεφτόταν συχνά πώς θα λειτουργούσαν οι χαρακτήρες που είχε ενσαρκώσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη αν ζούσαν σήμερα, σε μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από εκείνη στην οποία δημιουργήθηκαν. Έχοντας αποκτήσει όλη αυτή τη δημοτικότητα ευελπιστεί στο μέλλον να μεγαλώσει περισσότερο αυτό το project δημιουργώντας μια μεγαλύτερη ομάδα.

Περνώντας στις ειδήσεις της εβδομάδας από το Mad.gr, η Δήμητρα Δερζέκου κλήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της Άννας Βίσση για την αποχώρησή της από τις πίστες την επόμενη χρονιά, απαντώντας ως Μανταλένα από την ομώνυμη ταινία: «Όταν βρισκόμουν στο ασπρονήσι μου, πάντοτε άκουγα και εκτιμούσα την Άννα Βίσση, γιατί θεωρώ ότι είναι μια σπουδαία σταρ και, ίσως μετά την Αλίκη, μία από τις μεγαλύτερες σταρ της Ελλάδας. Θα ήθελα πολύ, όταν κάθομαι στη βάρκα, να ξέρω ότι κάπου τραγουδάει».

Η μουσική και η υποκριτική είναι δύο τέχνες που συχνά μπλέκονται, δημιουργώντας νέα μονοπάτια κάθε φορά που κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Γι’ αυτό, πολλοί τραγουδιστές επιλέγουν να ωθήσουν τα καλλιτεχνικά τους όρια και να ασχοληθούν με την υποκριτική, είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά. Απαντώντας στο αφιέρωμα για τους τραγουδιστές που πάτησαν το θεατρικό σανίδι, η Δήμητρα Δερζέκου, ως Μαίρη από την ταινία «Σοφερίνα», σχολίασε: «Πολύ συχνά με τον άνδρα μου, τον Νίκο, που είναι γιατρός, συζητάμε για ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων μας. Λέω, καλά κάνουν, γιατί ένα μέρος του ηθοποιού είναι ο ρυθμός και το τραγούδι. Ας μην ξεχνάμε ότι παλιότερα όλοι οι ηθοποιοί μπορούσαν να τραγουδήσουν».

Και με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, η Λίζα Πετροβασίλη αποκαλύπτει πως φέτος θα ήθελε να ζήσει κάτι παραμυθένιο: «Μου αρέσει τα Χριστούγεννα να επιστρέφω στην παιδική μου ηλικία και να νιώθω την ίδια προσμονή, ακόμα και για τα δώρα του Αϊ-Βασίλη κάτω από το δέντρο».

Συνεχίζοντας τον σχολιασμό πάνω στην επικαιρότητα, η Λίζα από την ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» μίλησε για το χρώμα της χρονιάς, που όπως ανακοίνωσε η Pantone είναι το «Cloud Dancer», ένα φυσικό λευκό: «Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κόκκινο, που θυμίζει αγώνα και επανάσταση, όμως δεν είναι κακό να βάζουμε και λίγο νερό στο κρασί μας. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως το λευκό αυτό χρώμα κυριαρχεί, το βλέπεις ακόμα και σε ξενοδοχεία και Airbnb. Συχνάζω κι εγώ σε αυτά τα μέρη, αφού ο μπαμπάς μπορεί να κάνει και καμία έκθεση εκεί».

Τέλος, νέα έρευνα δείχνει πως η Gen Z έχει σταματήσει να φιλιέται δημόσια, εξαιτίας της υπερέκθεσης στα social media. Φυσικά, σε αυτή την είδηση απάντησε η Κατερινιώ από τη «Νεράιδα και το Παλικάρι»: «Δεν πάει καλά αυτή η νέα γενιά. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο, κάντε ό,τι θέλετε, απλώς κάντε το με στιλ. Εγώ στην Κρήτη, όταν ήμουν μικρή, περιοριζόμουν γιατί δεν έπρεπε να μας δει κανείς, και θα με κλείδωνε στην υπόγα».

