Βάσω Λασκαράκη: Η άγνωστη περιπέτεια υγείας της κόρης της – «Έμεινε στο νοσοκομείο 11 μέρες»

Βάσω Λασκαράκη
Η εξομολόγηση που έκανε η ηθοποιός μιλώντας για τις πρώτες γιορτές με την κόρη της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς του Alpha, «Το Σόι Σου», μίλησαν στην εκπομπή Αυτοψία με τον Αντώνη Σρόιτερ για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς αλλά και για τις δυνατές σχέσεις που έχουν αναπτύξει στα γυρίσματα. Συγκεκριμένα, η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελέτης Ηλίας μοιράστηκαν λεπτομέρειες για τη συνεργασία τους, ενώ θυμήθηκαν τις γιορτές της παιδικής τους ηλικίας και τα πρόσφατα Χριστούγεννα που πέρασαν με τα παιδιά τους.

Ο Μελέτης Ηλίας περιέγραψε τη χημεία με τη Βάσω: «Στα γυρίσματα είμαστε σαν οικογένεια. Η Βάσω ξεκινάει τη μέρα με απίστευτη ενέργεια που εγώ ίσως να μην καταλαβαίνω, και εκείνη λέει ότι εγώ είμαι σαν να κοιμάμαι όρθιος. Όμως, η αγάπη και η συνεννόηση που έχουμε κάνουν τη συνεργασία μας να δουλεύει άψογα». Από την πλευρά της, η Βάσω Λασκαράκη εξήγησε: «Δεν είναι πάντα ειδυλλιακά. Φυσικά, με 15 άτομα, κάποιες διαφωνίες είναι αναπόφευκτες, αλλά λειτουργούμε σαν ένα μεγάλο σόι που περνάει πολλές ώρες μαζί. Κι αυτό δημιουργεί μια μοναδική χημεία».

Βάσω Λασκαράκη
https://www.instagram.com/vasolaskaraki/

Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης γλυκές αναμνήσεις από τα παιδικά Χριστούγεννα: «Πάντα περίμενα τα δώρα της Πρωτοχρονιάς με μεγάλη ανυπομονησία. Ήταν μαγική στιγμή όταν έβρισκα τα μικρά πακέτα στην πόρτα με παιχνίδια και κούκλες. Ήταν η καλύτερη στιγμή της χρονιάς». Μιλώντας για τις πρώτες γιορτές με την κόρη της: «Τα καλύτερα Χριστούγεννα ήταν τα πρώτα με την κόρη μου. Είχαμε περάσει δύσκολα γιατί μόλις είχε γεννηθεί και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο επειδή αρρώστησε. Οπότε βγήκαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είχαμε μπει στο νοσοκομείο 29 ημερών με μια ουρολοίμωξη και μείναμε 11 μέρες μέσα. Βγήκαμε με το μωρό 40 ημερών και κάναμε Χριστούγεννα στο σπίτι, ήταν από τα ωραιότερα Χριστούγεννα, με τα πάντα στολισμένα και την Εύα βρέφος κάτω από το δέντρο», είπε η Βάσω Λασκαράκη.


Να υπενθυμίσουμε πως η Βάσω Λασκαράκη έχει αποκτήσει την κόρη της από τον γάμο της με τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη. Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους έδωσαν προτεραιότητα στην ανατροφή της Εύας. Αργότερα, η Βάσω παντρεύτηκε τον σεφ Λευτέρη Σουλτάτο, ενώ ο Γιάννης βρίσκεται σε μακροχρόνια σχέση με την Κατερίνα Γερονικολού.

https://www.instagram.com/vasolaskaraki/

ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ηθοποιοί ΠΑΙΔΙΑ περιπέτεια υγείας
