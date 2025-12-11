Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Απαθανατίζει τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο με τον γιο τους (φωτογραφία)

Πριν μερικούς μήνες η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής υποδέχτηκαν στον κόσμο τον πρώτο τους γιο, βιώνοντας τη χαρά της γονεϊκότητας για πρώτη φορά. Παρότι το ζευγάρι έχει επιλέξει έναν χαμηλών τόνων τρόπο ζωής, κρατώντας την προσωπική του καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός έκανε μια εξαίρεση, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς φίλους της μία από τις πιο τρυφερές οικογενειακές στιγμές τους.

Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που δημοσίευσε, βλέπουμε τον Κίμωνα Κουρή καθισμένο στο πιάνο, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό τους γιο, τον «Κουρή junior», όπως έγραψε η ίδια με χιούμορ.

Πατέρας και γιος φαίνεται να εξερευνούν μαζί τις πρώτες νότες, σε μια εικόνα γεμάτη ζεστασιά και γαλήνη. Η Ιωάννα σχολίασε με παιχνιδιάρικη διάθεση ότι «η φωτογραφία δεν είναι χορηγούμενη», ενώ πρόσθεσε το hashtag #family και ένα λιωμένο emoji, αποτυπώνοντας την τρυφερότητα της στιγμής. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι followers της… έλιωσαν εξίσου, γεμίζοντας την ανάρτηση με σχόλια αγάπης και συγκίνησης.

Να υπενθυμίσουμε πως το ζευγάρι, που μετρά ήδη τρία χρόνια κοινής πορείας, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στα τέλη του Μαΐου, σε μια μικρή τελετή με ελάχιστους φίλους και συγγενείς. Λίγο νωρίτερα, στις αρχές του ίδιου μήνα, η Ιωάννα είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της μέσα από ένα τρυφερό post, συγκινώντας το κοινό που τη στηρίζει.

