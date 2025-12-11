MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 11.12.2025

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Απαθανατίζει τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο με τον γιο τους (φωτογραφία)

Η ηθοποιός μοιράστηκε μια οικογενειακή στιγμή που ξεχειλίζει τρυφερότητα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πριν μερικούς μήνες η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής υποδέχτηκαν στον κόσμο τον πρώτο τους γιο, βιώνοντας τη χαρά της γονεϊκότητας για πρώτη φορά. Παρότι το ζευγάρι έχει επιλέξει έναν χαμηλών τόνων τρόπο ζωής, κρατώντας την προσωπική του καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός έκανε μια εξαίρεση, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς φίλους της μία από τις πιο τρυφερές οικογενειακές στιγμές τους.

Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που δημοσίευσε, βλέπουμε τον Κίμωνα Κουρή καθισμένο στο πιάνο, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό τους γιο, τον «Κουρή junior», όπως έγραψε η ίδια με χιούμορ.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου
https://www.instagram.com/ioannatri/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά στη Νεφέλη Μεγκ για την ατάκα «αφού εκείνη έμεινε έγκυος δεν θα μείνω στο ράφι»

Πατέρας και γιος φαίνεται να εξερευνούν μαζί τις πρώτες νότες, σε μια εικόνα γεμάτη ζεστασιά και γαλήνη. Η Ιωάννα σχολίασε με παιχνιδιάρικη διάθεση ότι «η φωτογραφία δεν είναι χορηγούμενη», ενώ πρόσθεσε το hashtag #family και ένα λιωμένο emoji, αποτυπώνοντας την τρυφερότητα της στιγμής. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι followers της… έλιωσαν εξίσου, γεμίζοντας την ανάρτηση με σχόλια αγάπης και συγκίνησης.

Να υπενθυμίσουμε πως το ζευγάρι, που μετρά ήδη τρία χρόνια κοινής πορείας, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στα τέλη του Μαΐου, σε μια μικρή τελετή με ελάχιστους φίλους και συγγενείς. Λίγο νωρίτερα, στις αρχές του ίδιου μήνα, η Ιωάννα είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της μέσα από ένα τρυφερό post, συγκινώντας το κοινό που τη στηρίζει.

Γεννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη φωτογραφία του μωρού
https://www.instagram.com/ioannatri/

Διάβασε επίσης: Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απάντησε ανοιχτά στις φήμες που τον θέλουν σε σχέση με την Ρία Ελληνίδου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ζευγάρια Ιωάννα Τριαναταφυλλίδου Κίμωνας Κουρής ΠΑΙΔΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μαύρο κύμινο: Το αρχαίο βιολογικό ελιξίριο ομορφιάς για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά

Μαύρο κύμινο: Το αρχαίο βιολογικό ελιξίριο ομορφιάς για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά

11.12.2025
Επόμενο
Ο Γρηγόρης Σκορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»

Ο Γρηγόρης Σκορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»

11.12.2025

Δες επίσης

Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει latin και ξεσηκώνει το Instagram – Το viral video
Celeb News

Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει latin και ξεσηκώνει το Instagram – Το viral video

11.12.2025
Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποθέωσε την Δέσποινα Βανδή με μια φωτογραφία στο Instagram
Celeb News

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποθέωσε την Δέσποινα Βανδή με μια φωτογραφία στο Instagram

11.12.2025
Ο Αντετοκούνμπο αγοράζει οκταώροφο στη Νέα Υόρκη και φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης από τους Bucks
Celeb News

Ο Αντετοκούνμπο αγοράζει οκταώροφο στη Νέα Υόρκη και φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης από τους Bucks

11.12.2025
Η Jennifer Aniston αποκάλυψε τη μεγαλύτερη της «beauty» αμαρτία και το fashion trend που απεχθάνεται
Celeb News

Η Jennifer Aniston αποκάλυψε τη μεγαλύτερη της «beauty» αμαρτία και το fashion trend που απεχθάνεται

11.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά στη Νεφέλη Μεγκ για την ατάκα «αφού εκείνη έμεινε έγκυος δεν θα μείνω στο ράφι»
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά στη Νεφέλη Μεγκ για την ατάκα «αφού εκείνη έμεινε έγκυος δεν θα μείνω στο ράφι»

10.12.2025
Bella Hadid: Οι σπάνιες ρομαντικές εικόνες με τον σύντροφό της στο Instagram
Celeb News

Bella Hadid: Οι σπάνιες ρομαντικές εικόνες με τον σύντροφό της στο Instagram

10.12.2025
Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί
Celeb News

Δύο χρόνια μετά, η Rebel Wilson και η Ramona Agruma περιμένουν το δεύτερο τους παιδί

10.12.2025
Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»
Celeb News

Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»

10.12.2025
Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο επάνω της που θεωρεί πραγματικά φυσικό η Kris Jenner
Celeb News

Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο επάνω της που θεωρεί πραγματικά φυσικό η Kris Jenner

10.12.2025
Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη