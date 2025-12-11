MadWalk 2025 Mega
Ο Γρηγόρης Σκορπίδης στο Talk to MAD: «Μου έχει πει γυναίκα ότι τα βιντεάκια μου της κρατούσαν συντροφία όσο έκανε χημιοθεραπεία»

Ο Γρηγόρης Σκορπίδης αποκαλύπτει πώς τα social media έγιναν επάγγελμα, τη σχέση του με τη Μιλού και την ιστορία που τον συγκίνησε βαθιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη φιλοξένησε τον Γρηγόρη Σκορπίδη, ο οποίος μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση του με τα social media, την ξαφνική του επιτυχία και την πιο συγκινητική στιγμή που έχει ζήσει χάρη στη δημιουργία περιεχομένου. Ανάμεσα σε αστείες ιστορίες με τη Μιλού και στιγμές αυθορμητισμού, υπήρξε μία αναφορά που ξεχώρισε και φόρτισε την ατμόσφαιρα.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι τα βίντεό του λειτουργούν σαν συντροφιά για ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Η ιστορία που τον σημάδεψε περισσότερο ήταν αυτή μιας γυναίκας που περνούσε ώρες χημειοθεραπείας βλέποντας εκείνον και τη Μιλού για να περνάει η ώρα της πιο ευχάριστα. Όπως είπε, «ήταν τέσσερις ώρες χημειοθεραπείας και μου έλεγε ότι μόνο αυτό την διασκέδαζε». Ακόμη, περιέγραψε πως γνώρισε την οικογένειά της και πως εκείνη η συνάντηση τον έκανε να δει τη δουλειά του με εντελώς άλλο μάτι.

Διάβασε επίσης: Ο Νικόλας Ραπτάκης στο Talk to MAD: «Δεν υπάρχει συνταγή για τη Eurovision, είμαστε στο 2025»

Μίλησε επίσης για την ταχύτητα με την οποία τα social media μετατράπηκαν από χόμπι σε επάγγελμα, παραδέχτηκε ότι άργησε να το αποδεχτεί ως κανονική δουλειά και εξήγησε ότι για καιρό ένιωθε αμηχανία να το δηλώσει. Αναφέρθηκε ακόμη στις επαγγελματικές προτάσεις που δέχεται τον τελευταίο καιρό, αφήνοντας να εννοηθεί πως μία από αυτές τον ενθουσιάζει ιδιαίτερα.

Παρά τη δημοφιλία του, τόνισε ότι προσπαθεί να κρατάει σταθερό τον τρόπο που προσεγγίζει το κοινό του, χωρίς να ξεφεύγει από το είδος περιεχομένου που αγαπά να δημιουργεί. Και πλάι σε όλα αυτά, δεν παρέλειψε τις μικρές εξομολογήσεις της καθημερινότητας: τι τον αγχώνει, τι τον εμπνέει και πόσο σημαντικό θεωρεί ότι είναι να μπορεί κάποιος να κάνει τον άλλον να χαμογελάει, ακόμη και μέσα από μια οθόνη.

Διάβασε επίσης: Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»

Talk To Mad Γρηγόρης Σκορπίδης
