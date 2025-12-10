MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 10.12.2025

Η Σοφία Περίδη στο Talk to MAD: «Η κοινότητα που φτιάξαμε για την ενδομητρίωση είναι ένα μεγάλο στήριγμα»

Στο Talk to MAD η Σοφία Περίδη μιλάει ανοιχτά για τα social media, την ψυχική υγεία και τη δημιουργία content με θετική ενέργεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Σοφία Περίδη, influencer και content creator, σε μία συζήτηση γεμάτη αποκαλύψεις, προσωπικές εξομολογήσεις και θετικά μηνύματα για τη ζωή και τα social media.

Η συζήτηση κινήθηκε από τα πρώτα βήματα της στα social media μέχρι και τη σημερινή της επιτυχία. Η ίδια αποκάλυψε ότι ξεκίνησε σε μία δύσκολη προσωπική φάση: «Ήμουν σε μια πιο πεσμένη φάση, δεν ήξερα τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου και ανέβασα ένα βίντεο που περιέγραφε ακριβώς αυτό». Το βίντεο έγινε viral, φτάνοντας σχεδόν το ένα εκατομμύριο προβολές, ενώ η ίδια παρατήρησε ότι ήταν η πρώτη που μίλησε ανοιχτά για θέματα ψυχικής υγείας: «Ενώ ήμουν μέσα στη θολούρα, έκανα κάτι πάρα πολύ σωστό εκείνη τη στιγμή».

Διάβασε επίσης: Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

Mίλησε επίσης για τη μετάβασή της στη γυμναστική και την αγάπη της για τη μαγειρική, με απλό και καθημερινό τρόπο: «Μου αρέσει το φαγητό τόσο απλά, οφείλω να μάθω να το μαγειρεύω». Αναφέρθηκε στο πώς το content creation εξελίχθηκε σε επάγγελμα για εκείνη: «Από τη στιγμή που μου ζήτησαν τιμολόγιο, κατάλαβα ότι πρέπει να ανοίξω επιχείρηση.Τελικά αδιαμφισβήτητα ο influencer είναι επάγγελμα».

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στα επαγγελματικά. Η Σοφία Περίδη μίλησε και για την αντιμετώπιση των αρνητικών σχολίων στα social media, τονίζοντας τη σημασία της αυτοπροστασίας: «Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι δεν είναι δική μου δουλειά, αν είναι κάτι προσωπικό μπορεί να με πειράξει, αλλιώς δεν».

Ένα σημαντικό κομμάτι της κουβέντας αφιερώθηκε στην ενδομητρίωση και την προσπάθεια της να ενημερώσει και να στηρίξει άλλες γυναίκες μέσα από το TikTok: «Υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση, οι περισσότεροι γυναικολόγοι που μου έχουν σχολιάσει σε βίντεο δεν πιστεύουν πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα».

Σημαντικό ήταν επίσης το μήνυμα της για την αυτοβελτίωση και την αναζήτηση μικρών καθημερινών χαρών: «Θέλω τα παιδιά που με βλέπουν να βρουν μικρά πράγματα στη ζωή τους ώστε να ξυπνάνε και να ανυπομονούν… είτε είναι η μαγειρική, είτε το fashion, είτε η διακόσμηση».

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με παιχνίδια-ερωτήσεις και διασκεδαστικές αποκαλύψεις της Σοφίας, αποδεικνύοντας την ειλικρίνεια και την απλότητά της: «Τα αθώα ψεματάκια μπορεί να είναι καλύτερα κι από μία κακή αλήθεια». Η Σοφία Περίδη απέδειξε ότι η προσωπική της πορεία στα social media είναι συνυφασμένη με αλήθεια, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια, αφήνοντας τους τηλεθεατές με θετικά συναισθήματα και έμπνευση.

Διάβασε επίσης: Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Σοφία Περίδη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χριστούγεννα στην πόλη: 5 τρόποι να νιώσεις τη μαγεία των γιορτών σαν να είσαι στο εξωτερικό

Χριστούγεννα στην πόλη: 5 τρόποι να νιώσεις τη μαγεία των γιορτών σαν να είσαι στο εξωτερικό

10.12.2025
Επόμενο
5 λόγοι που αποδεικνύουν γιατί ένας Ιχθύς είναι ο καλύτερος σύντροφος που μπορείς να έχεις

5 λόγοι που αποδεικνύουν γιατί ένας Ιχθύς είναι ο καλύτερος σύντροφος που μπορείς να έχεις

10.12.2025

Δες επίσης

Ο Νικόλας Ραπτάκης στο Talk to MAD: «Δεν υπάρχει συνταγή για τη Eurovision, είμαστε στο 2025»
Mad TV News

Ο Νικόλας Ραπτάκης στο Talk to MAD: «Δεν υπάρχει συνταγή για τη Eurovision, είμαστε στο 2025»

10.12.2025
Talk to MAD: Η Εύη Κολιούλη και η Χριστίνα Δεντρινού μιλούν για την παράσταση «Nomsferatu»
Mad TV News

Talk to MAD: Η Εύη Κολιούλη και η Χριστίνα Δεντρινού μιλούν για την παράσταση «Nomsferatu»

10.12.2025
Η Ανδρομάχη στο OK!: «Ο μπέμπης μου είναι το χρυσάνθεμο μου, χαζεύουμε κάθε του κίνηση»
Mad TV News

Η Ανδρομάχη στο OK!: «Ο μπέμπης μου είναι το χρυσάνθεμο μου, χαζεύουμε κάθε του κίνηση»

10.12.2025
Ο Νικηφόρος στο Mad for Greekz: «Το λαϊκό ρεπερτόριο δεν ήταν βίωμα, αλλά συνειδητή επιλογή»
Mad TV News

Ο Νικηφόρος στο Mad for Greekz: «Το λαϊκό ρεπερτόριο δεν ήταν βίωμα, αλλά συνειδητή επιλογή»

07.12.2025
Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»
Mad TV News

Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»

06.12.2025
Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»
Mad TV News

Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»

05.12.2025
Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»
Mad TV News

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»

05.12.2025
Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»
Mad TV News

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»

05.12.2025
O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»
Mad TV News

O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»

05.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!