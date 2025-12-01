Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη φρέσκια φωνή των social media, τον Νικόλα Φραγκιουδάκη, ο οποίος μίλησε για την πορεία του, τη δημιουργία περιεχομένου και τη νέα του μουσικοθεατρική παράσταση.

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκη περιέγραψε πώς ξεκίνησε η πορεία του στα social media, με ένα viral βίντεο βασισμένο στα ζώδια: «Ένα βράδυ που ήμουν στεναχωρημένος, είχα χωρίσει, πήρα το κινητό μου και έκανα ένα αφιλτράριστο, χύμα βίντεο σύμφωνα με ένα άρθρο για τα ζώδια. Την επόμενη μέρα είχε εκατομμύρια views». Από εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος ταυτίστηκε με την αυθεντικότητά του, ενώ ο ίδιος ενσωμάτωσε το θεατρικό και μουσικό στοιχείο στις δημιουργίες του, συνδυάζοντας κωμωδία, performance και προσωπικότητα. «Ο κόσμος με σταματάει συνέχεια στο δρόμο και μου λέει ότι τον κάνω να γελάει», ανέφερε, περιγράφοντας την αμεσότητα της αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Παράλληλα, μίλησε για τη νέα του παράσταση «Κοσμική Αγάπη», που θα ανέβει στο Σταυρό του Νότου στις 11, 18 και 23 Δεκεμβρίου, σε μια ειδική Christmas Edition. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα μουσικοχορευτικό show βασισμένο στα ζώδια, με τραγούδι, χορό και stand-up comedy: «Αφηγούμαι 12 ιστορίες, 12 ανθρώπους, με αφορμή τα ζώδια. Είναι μουσικοχορευτική παράσταση με πολύ γέλιο και μουσική», δήλωσε ο ίδιος, καλώντας το κοινό να ζήσει την εμπειρία της «κοσμικής αγάπης».

Ο Νικόλας αναφέρθηκε ακόμη στο πώς η δημιουργία περιεχομένου βοήθησε την καλλιτεχνική του πορεία και πώς συνδυάζει το influencing με το θέατρο: «Όταν άρχισαν να με πλησιάζουν brands για τα ζώδια, σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να το μεταφέρω σε παράσταση. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα», τόνισε, προσθέτοντας αστείες και προσωπικές ιστορίες που έκαναν το επεισόδιο ξεχωριστό και απολαυστικό.

