Η Σόφη Τζαλαλή στο Talk to MAD: «Θέλω να κάνω ένα μεγάλο event Pilates με ζωντανό DJ set»

Από τα γήπεδα του βόλεϊ στα reformers, η Σόφη Τζαλαλή μιλά για τη νέα της διαδρομή, τις προκλήσεις του γυναικείου αθλητισμού και τα μεγάλα της σχέδια στο Pilates
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Σόφη Τζαλαλή, μια γυναίκα που άφησε πίσω της μια μακρά πορεία στον αθλητισμό για να δημιουργήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αυτό της επιχειρηματικότητας, της διδασκαλίας Pilates και της ενεργού παρουσίας στα social media.

Μετά από 20 χρόνια στα γήπεδα του βόλεϊ, σε ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ιλισιακός και οι Αμαζόνες, η Σόφη αποφάσισε να κλείσει οριστικά τον κύκλο του πρωταθλητισμού. Όπως εξηγεί, η απόφαση δεν ήταν δύσκολη, αλλά η συνειδητοποίηση της αλλαγής ήταν: «Ήταν δύσκολο να καταλάβω ότι δεν παίζω πια βόλεϊ».

Η μετάβασή της στο Pilates έγινε φυσικά. Μαζί με τον συνεταίρο της Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη δημιούργησαν το Uplife στη Γλυφάδα, ένα studio που γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς. «Ήταν λίγο meant to be και it’s time to be», λέει, περιγράφοντας πώς η ζωή την οδήγησε στον χώρο της ευεξίας.

Με ειλικρίνεια, η Σόφη αναφέρθηκε στις ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες στον αθλητισμό: «Το ίδιο άθλημα στους άντρες είναι αναγνωρισμένο, ποτέ δεν έχουμε καταλάβει γιατί συμβαίνει αυτό». Μίλησε ακόμη για συμβόλαια που αφήνουν αθλήτριες εκτεθειμένες, ακόμη και σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης: «Υπάρχουν συμβόλαια που λένε ότι άμα μείνεις έγκυος, παύεις να πληρώνεσαι».

Το πρόγραμμα της ξεκινά κάθε μέρα στις 7 το πρωί. Το studio της προσελκύει ανθρώπους όλων των ηλικιών αλλά και αρκετούς celebrities, με τη Βίκυ Καγιά να είναι από τις πιο συνεπείς παρουσίες.

Εκτός από τα κλασικά μαθήματα Pilates, το Uplife φιλοξενεί και κλινικές περιπτώσεις, από ανθρώπους μετά από χειρουργεία μέχρι ασθενείς που βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης. «Έχουμε κόσμο μετά από χειρουργεία, μέση, γόνατο, ισχίο, ακόμη και καρκινοπαθείς», τονίζει.

https://www.instagram.com/sofi.tzalali/?hl=el

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην άσκηση των παιδιών: «Τα παιδιά πλέον δεν ξέρουν να τρέχουν, η άσκηση από μικρά θα τους βγει σε όλη τους τη ζωή».

Ακόμη, παρουσίασε και το πιο φιλόδοξο project της: ένα μεγάλο event Pilates με ζωντανό DJ set από την Ευαγγελία Τσιορλίδα: «Δεν ξέρω πώς μου ήρθε η ιδέα, θέλω να την κάνω», λέει γελώντας.

Το event θα περιλαμβάνει ειδικά στημένα reformers, instructors με μικρόφωνα και live μουσική, διατηρώντας παράλληλα τη σωστή δομή ενός ολοκληρωμένου μαθήματος.

Παρότι έχει γίνει ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, παραδέχεται ότι η συνεχής έκθεση δεν είναι εύκολη:«Με δυσκολεύει γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια on time».

Μετά από μια γεμάτη πορεία στον αθλητισμό, η Σόφη Τζαλαλή έχει βρει πλέον αυτό που την κάνει πραγματικά ευτυχισμένη.
«Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τη νέα μου ζωή, κάνω αυτό που έχω επιλέξει, αυτό που έχω σπουδάσει, και είμαι από τους τυχερούς», αναφέρει.

Με πάθος, επαγγελματισμό και σταθερές αξίες, συνεχίζει να χτίζει τη δική της κοινότητα: στα reformers, στα social, αλλά και σε κάθε νέο project που υπογράφει.

