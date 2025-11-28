MadWalk 2025 by Three Cents
Living 28.11.2025

Η πιο εύκολη συνταγή για τους νοστιμότερους κουραμπιέδες

Τι; Λατρεύεις κι εσύ τους κουραμπιέδες; Ιδού το μυστικό της γιαγιάς Οριάνας που ήξερε να μετατρέπει κάθε συνάντηση σε πραγματική γιορτή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Όταν μιλάμε για Χριστούγεννα στο μυαλό μας έρχονται πάντα εικόνες, συναισθήματα, γεύσεις και μυρωδιές και φυσικά νόστιμοι και λαχταριστοί κουραμπιέδες! Αν και εσένα σου αρέσουν οι κουραμπιέδες βρήκαμε την τέλεια συνταγή από τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου στο happyliving. Από την πρώτη μπουκιά καταλαβαίνεις ότι έχεις μπροστά σου μια συνταγή που συνδυάζει παράδοση, υφή και άρωμα με τρόπο σχεδόν μαγικό. Είναι αφράτοι, βουτυράτοι, γεμάτοι εκείνη τη χαρακτηριστική μυρωδιά που θυμίζει Χριστούγεννα, αλλά χωρίς τη βαριά γλυκύτητα που συχνά κουράζει. Είναι κουραμπιέδες που λιώνουν στο στόμα και ταυτόχρονα κρατούν την υπόσχεση του σπιτικού γλυκού που φτιάχτηκε με φροντίδα.

Διάβασε επίσης:  Αυτό το deco trend θα σε κάνει να γεμίσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου με γλυκά

Όταν θα φτιάξεις τη δική της συνταγή, για την ακρίβεια τη συνταγή της γιαγιάς Οριάνας, θα διαπιστώσεις πόσο απλή και προσιτή είναι, χωρίς περίπλοκες τεχνικές και χωρίς υλικά που απαιτούν σαφάρι στο σούπερ μάρκετ. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που λες «Γιατί δεν το έκανα πιο νωρίς;». Αν ψάχνεις έναν τρόπο να γεμίσεις το σπίτι με άρωμα βουτύρου και άχνης, να ετοιμάσεις γλυκά που θα ενθουσιάσουν την οικογένεια και να μπεις πραγματικά στο γιορτινό κλίμα, τότε αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σου.

Θα χρειαστείς:

-1 κιλό αλεύρι μαλακό

-1/2 κ.γ μπέικιν πάουντερ

-500 γρ. βούτυρο γάλακτος

-1 ποτηράκι κρασιού κονιάκ

-2 κρόκους αυγών

-2 βανίλιες

-1 φλιτζάνι τσαγιού άχνη

-100 γρ. αμύγδαλο

-ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Τα στάδια της παρασκευής:

Χτύπα το βούτυρο μέχρι ν’ ασπρίσει. πρόσθεσε τη ζάχαρη και συνέχισε το χτύπημα. Μόλις αφρατέψει το μείγμα, πρόσθεσε του κρόκους και συνέχισε το χτύπημα. Στη συνέχεια πρόσθεσε το κονιάκ, τις βανίλιες και το αμύγδαλο (αν θέλεις μπορείς να το θρυμματίσεις σε μικρά κομματάκια) ενώ στο τέλος πρόσθεσε και το αλεύρι σιγά σιγά και ανακάτεψε με το χέρι ώσπου να μην κολλάει το μείγμα στα χέρια σου. Έπειτα πλάσε μπαλάκια στο μέγεθος της αρεσκείας σου.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180 βαθμούς. Τοποθέτησε τους κουραμπιέδες σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήσε για 20 περίπου λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς. Όταν τους βγάλεις από τον φούρνο, άφησέ τους να «ξεκουραστούν» για 3 λεπτά και έπειτα τους πασπάλισέ τους με μπόλικη άχνη ζάχαρη!

Πηγή: www.happyliving.gr

Διάβασε επίσης: 5 λάθη που κάνουμε όλοι στο γιορτινό τραπέζι και πώς να τα αποφύγεις

Christmas 2025 MAD Christmas Κουραμπιέδες συνταγή Χριστούγεννα
Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

28.11.2025

Οι καλύτερες εμφανίσεις στο red carpet του MadWalk 2025 by Three Cents

28.11.2025
Η Σόφη Τζαλαλή στο Talk to MAD: «Θέλω να κάνω ένα μεγάλο event Pilates με ζωντανό DJ set»

28.11.2025

Η Σόφη Τζαλαλή στο Talk to MAD: «Θέλω να κάνω ένα μεγάλο event Pilates με ζωντανό DJ set»

28.11.2025

