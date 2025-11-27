MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Διακόσμηση 27.11.2025

Αυτό το deco trend θα σε κάνει να γεμίσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου με γλυκά

diakosmisi_xristougenna
Γιορτινή ατμόσφαιρα με γλυκές λεπτομέρειες και παιχνιδιάρικα στολίδια που συνδυάζουν κομψότητα και ζεστασιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φετινή τάση στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση συνδυάζει κομψότητα και παιχνιδιάρικη διάθεση, δημιουργώντας χώρους που εκπλήσσουν χωρίς να κουράζουν. Η ένταξη γλυκών στοιχείων, από στολίδια σε σχήμα καραμέλας μέχρι μικρές λεπτομέρειες σε μαξιλάρια και βάζα, προσφέρει ζεστασιά, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια αισθητική φινέτσας και σύγχρονου design. Αυτή η γλυκιά προσέγγιση επιτρέπει πειραματισμό με υφές, όγκους και χρώματα, διασπώντας την παραδοσιακή εικόνα των γιορτών με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Τα σημεία που έχουν ήδη οπτικό βάρος, τραπέζια, κονσόλες, ράφια ή ντουλάπια, γίνονται ιδανικά για να φιλοξενήσουν αυτά τα γλυκά στοιχεία. Ένα ή δύο μεγάλα στολίδια σε σχήμα καραμέλας στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τραβούν το βλέμμα, ενώ σε μικρές γωνιές του σπιτιού, όπως η κουζίνα ή η γωνιά ανάγνωσης, τα γλυκά δημιουργούν μια παιχνιδιάρικη αλλά κομψή νότα.

glika_xristougenna
Pinterest

Διάβασε επίσης:  Τα 4 λάθη στη διακόσμηση που πρέπει να αποφύγεις φέτος τα Χριστούγεννα

Μαξιλάρια σε σχήμα bonbon, συνδυασμένα με ουδέτερες αποχρώσεις ή πράσινo και γκρι, προσθέτουν θεματική ζεστασιά σε καναπέδες και πολυθρόνες. Τα κουτιά με καπάκι εμπνευσμένα από καραμέλες γίνονται κομψά διακοσμητικά για μικρά δώρα ή κοσμήματα, ενώ τα γυάλινα στολίδια προσθέτουν ελαφρότητα και αντανακλούν το φως, δημιουργώντας μια αιθέρια ατμόσφαιρα.

diakosmisi_xristougenna
Pinterest

Τα μαρμάρινα και κεραμικά κηροπήγια σε σχήμα γλυκίσματος συνδυάζουν λειτουργικότητα με παιχνιδιάρικη αισθητική, ενώ κεριά σε λευκές ή εκρού αποχρώσεις ενισχύουν τις σκιές και τις καμπύλες που θυμίζουν περιτυλίγματα καραμελών. Τα μικρά στολίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε γιρλάντες ή περιτυλίγματα δώρων, προσθέτοντας λεπτομέρειες που φέρνουν κίνηση και ζωντάνια στον χώρο.

xristougenna_diakosmisi
Pinterest

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη μοντέρνα αισθητική, με παιχνιδιάρικα γλυκά στοιχεία να δημιουργούν έναν χώρο γεμάτο ζεστασιά, προσωπικότητα και μαγική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Διάβασε επίσης: Τα 4 λάθη στη διακόσμηση που πρέπει να αποφύγεις φέτος τα Χριστούγεννα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas διακόσμηση Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον Άρεως ανοίγει ξανά τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον Άρεως ανοίγει ξανά τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

27.11.2025
Επόμενο
Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

27.11.2025

Δες επίσης

Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα
Life

Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

27.11.2025
6+1 budget tips για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια χωρίς να στερηθείς τίποτα
Life

6+1 budget tips για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια χωρίς να στερηθείς τίποτα

27.11.2025
Sandwich shampoo: Το κόλπο του TikTok που θα αλλάξει μια για πάντα τη φροντίδα των μαλλιών σου
Beauty

Sandwich shampoo: Το κόλπο του TikTok που θα αλλάξει μια για πάντα τη φροντίδα των μαλλιών σου

27.11.2025
H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη
Life

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

27.11.2025
Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage
Life

Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage

27.11.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini

27.11.2025
Οι 6 εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι 6 εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν
Life

Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν

27.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας