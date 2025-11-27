MadWalk 2025 by Three Cents
Ζώδια 27.11.2025

Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

Αυτή είναι η λίστα των 5 που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν έρχεται η ώρα για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, κάποια ζώδια έχουν φυσικό ταλέντο στη διοργάνωση, ενώ άλλα απλά… παρακολουθούν με θαυμασμό.

Αν αναρωτιέσαι λοιπόν ποια ζώδια είναι οι αδιαμφισβήτητοι μάστερ της γιορτινής οργάνωσης, ιδού η λίστα των 5 που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη:

Αιγόκερως

Οργάνωση, σχέδιο και πειθαρχία είναι το δεύτερο όνομά τους. Από τη λίστα των καλεσμένων μέχρι το τελευταίο διακοσμητικό στο τραπέζι, οι Αιγόκεροι φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια με απόλυτη ακρίβεια.

Παρθένος

Κάθε λεπτομέρεια μετράει! Οι Παρθένοι δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη: τα τραπεζομάντιλα, τα σερβίτσια, ακόμα και η διάταξη των χαρτοπετσετών είναι τέλεια. Το ρεβεγιόν τους είναι πάντα άψογο.

Λέων

Για τους Λέοντες, το ρεβεγιόν δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι η μεγάλη σκηνή τους. Θέλουν όλοι να εντυπωσιαστούν και φροντίζουν να υπάρχει glam, φως και ενέργεια σε κάθε γωνιά.

Ζυγός

Οι Ζυγοί ξέρουν να συνδυάζουν στυλ και ατμόσφαιρα. Το τραπέζι τους μοιάζει με σκηνικό περιοδικού lifestyle, και η διακόσμηση είναι πάντα αρμονική και προσεγμένη.

Ταύρος

Οι Ταύροι αγαπούν την άνεση και τη ζεστασιά. Δημιουργούν ένα φιλόξενο περιβάλλον, όπου οι καλεσμένοι νιώθουν σαν στο σπίτι τους, ενώ το φαγητό και η μουσική είναι πάντα στην εντέλεια.

Αν ανήκεις σε κάποιο από αυτά τα ζώδια, μάλλον ξέρεις καλά τι σημαίνει να οργανώνεις ένα τέλειο ρεβεγιόν. Αν όχι, απλώς εμπιστεύσου τους, αυτοί είναι οι ειδικοί στις γιορτινές λεπτομέρειες, μέχρι και την τελευταία χαρτοπετσέτα!

ποτά Χριστούγεννα
Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Αυτό το deco trend θα σε κάνει να γεμίσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου με γλυκά

27.11.2025
Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος – Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή

28.11.2025

