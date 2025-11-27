MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Go out 28.11.2025

Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος – Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή

Επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου με μουσικές, φωτισμούς και ένα εντυπωσιακό έλατο 19 μέτρων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με εορταστική διάθεση και παρά την επίμονη βροχή, η πλατεία Συντάγματος γέμισε το απόγευμα της Πέμπτης με κόσμο που έσπευσε να παρακολουθήσει τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης. Η τελετή σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου στην Αθήνα, με τον Δήμο Αθηναίων να παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικής και φωτός για μικρούς και μεγάλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τα 4 ζώδια που φέτος θα ζήσουν τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν στις 17.00 με την Big Band του Δήμου Αθηναίων, ενώ στις 18.00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα πραγματοποίησε μια γιορτινή μουσική διαδρομή από το σιντριβάνι της Ερμού έως το Σύνταγμα, παρασύροντας τους περαστικούς στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Στις 19.30 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έδωσε το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου και του εορταστικού διάκοσμου της πλατείας, με τους θεατές να χειροκροτούν καθώς τα φώτα άναβαν σταδιακά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τις 18.30 έως τις 20.30 στη σκηνή βρέθηκε ο Πάνος Μουζουράκης, παρουσιάζοντας ένα ζωντανό πρόγραμμα με αγαπημένες επιτυχίες. Τη βραδιά παρουσίασαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, ένα καταπράσινο έλατο ύψους 19 μέτρων, προερχόμενο από ειδική δενδροκομική καλλιέργεια, δεσπόζει πλέον στο κέντρο της πλατείας. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από plexiglass και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια δημιουργούν μια ζεστή και χαρούμενη εικόνα. Μετά το τέλος των γιορτών το έλατο θα μεταφερθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου θα αξιοποιηθεί από τους φοιτητές για έργα ξυλογλυπτικής. Από τον περσινό στολισμό παραμένουν τα φωτεινά στεφάνια και τα αστέρια, ενώ στην πλατεία έχει τοποθετηθεί και επιδαπέδιος Άγιος Βασίλης ως διαδραστικό σημείο για φωτογραφίες, με τους καρυοθραύστες να παραμένουν στην οδό Ερμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις 15 Δεκεμβρίου το σιντριβάνι της Ομόνοιας θα παρουσιάσει υδάτινα σόου με συγχρονισμένη μουσική, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το εορταστικό σκηνικό της πόλης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 6+1 budget tips για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια χωρίς να στερηθείς τίποτα

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Christmas Christmas 2025 MAD Christmas ΑΘΗΝΑ ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ντόρα Μακρυγιάννη Πάνος Μουζουράκης ΣΥΝΤΑΓΜΑ Χριστούγεννα 2025 Χριστουγεννιάτικο δένρο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

Τα 4 ζώδια που οργανώνουν το τέλειο ρεβεγιόν – Από τον στολισμό μέχρι και την χαρτοπετσέτα

27.11.2025

Δες επίσης

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον Άρεως ανοίγει ξανά τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
City Guide

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον Άρεως ανοίγει ξανά τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

27.11.2025
Οι Florence + The Machine επιστρέφουν στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2026
City Guide

Οι Florence + The Machine επιστρέφουν στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2026

26.11.2025
Προσωπικά αντικείμενα της Marianne Faithfull βγαίνουν στο σφυρί
City Guide

Προσωπικά αντικείμενα της Marianne Faithfull βγαίνουν στο σφυρί

25.11.2025
Θέατρο Έν Άθήναις: «ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ» του Horace McCoy
City Guide

Θέατρο Έν Άθήναις: «ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ» του Horace McCoy

25.11.2025
CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα
Cinema

CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα

25.11.2025
Πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ το πρώτο τεύχος του Superman και έγινε το ακριβότερο κόμικ στον κόσμο
City Guide

Πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ το πρώτο τεύχος του Superman και έγινε το ακριβότερο κόμικ στον κόσμο

25.11.2025
Βιβλίο με τις γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier κυκλοφορεί ο οίκος Thames and Hudson
City Guide

Βιβλίο με τις γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier κυκλοφορεί ο οίκος Thames and Hudson

24.11.2025
Το Όνειρο της Frida Kahlo ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα ζωγράφο που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία
City Guide

Το Όνειρο της Frida Kahlo ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα ζωγράφο που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία

21.11.2025
Πορτρέτο του Gustav Klimt πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια και «έγραψε» ιστορία
City Guide

Πορτρέτο του Gustav Klimt πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια και «έγραψε» ιστορία

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας