Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος – Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή

Με εορταστική διάθεση και παρά την επίμονη βροχή, η πλατεία Συντάγματος γέμισε το απόγευμα της Πέμπτης με κόσμο που έσπευσε να παρακολουθήσει τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης. Η τελετή σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου στην Αθήνα, με τον Δήμο Αθηναίων να παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικής και φωτός για μικρούς και μεγάλους.

Διάβασε επίσης: Τα 4 ζώδια που φέτος θα ζήσουν τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν στις 17.00 με την Big Band του Δήμου Αθηναίων, ενώ στις 18.00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα πραγματοποίησε μια γιορτινή μουσική διαδρομή από το σιντριβάνι της Ερμού έως το Σύνταγμα, παρασύροντας τους περαστικούς στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Στις 19.30 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έδωσε το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου και του εορταστικού διάκοσμου της πλατείας, με τους θεατές να χειροκροτούν καθώς τα φώτα άναβαν σταδιακά.

Από τις 18.30 έως τις 20.30 στη σκηνή βρέθηκε ο Πάνος Μουζουράκης, παρουσιάζοντας ένα ζωντανό πρόγραμμα με αγαπημένες επιτυχίες. Τη βραδιά παρουσίασαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, ένα καταπράσινο έλατο ύψους 19 μέτρων, προερχόμενο από ειδική δενδροκομική καλλιέργεια, δεσπόζει πλέον στο κέντρο της πλατείας. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από plexiglass και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια δημιουργούν μια ζεστή και χαρούμενη εικόνα. Μετά το τέλος των γιορτών το έλατο θα μεταφερθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου θα αξιοποιηθεί από τους φοιτητές για έργα ξυλογλυπτικής. Από τον περσινό στολισμό παραμένουν τα φωτεινά στεφάνια και τα αστέρια, ενώ στην πλατεία έχει τοποθετηθεί και επιδαπέδιος Άγιος Βασίλης ως διαδραστικό σημείο για φωτογραφίες, με τους καρυοθραύστες να παραμένουν στην οδό Ερμού.

Στις 15 Δεκεμβρίου το σιντριβάνι της Ομόνοιας θα παρουσιάσει υδάτινα σόου με συγχρονισμένη μουσική, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το εορταστικό σκηνικό της πόλης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 6+1 budget tips για Χριστουγεννιάτικα ταξίδια χωρίς να στερηθείς τίποτα

Δες κι αυτό…