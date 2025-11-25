Συγκινητικό AI video «ζωντανεύει» την Ελένη Τοπαλούδη, την Κυριακή Γρίβα και τη Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Η σημερινή ημέρα, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι η έμφυλη βία δεν είναι παρελθόν, αλλά μια πραγματικότητα που συνεχίζει να αφαιρεί ζωές και να αφήνει πίσω της βαθιά τραύματα στις οικογένειες και στην κοινωνία. Στην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών η μνήμη όσων χάθηκαν γίνεται χρέος απέναντι στις ζωντανές. Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, δράση και δικαιοσύνη είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς κάθε ιστορία γυναικοκτονίας θυμίζει ότι κάθε θύμα ήταν μια γυναίκα με όνειρα, φωνή και ζωή που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.

Με αφορμή τη σημερινή 25η Νοεμβρίου, ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στο οποίο φωτογραφίες γυναικών που δολοφονήθηκαν «ζωντανεύουν» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Διάβασε επίσης: Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

Το σωματείο, που ιδρύθηκε το 2021, έχει ως στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής κακοποίησης, καθώς και στην αναγνώριση των γυναικοκτονιών ως ξεχωριστό κοινωνικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Οι μορφές των Ελένης Τοπαλούδη, Κυριακής Γρίβα, Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Σοφίας Σαββίδου, Πολυξένης Μπέρδου, Ερατούς Μανωλακέλλη και Ντόρας Ζαχαριά «ζωντανεύουν» ξανά με τη συναίνεση των οικογενειών τους μέσα από την τεχνολογία και υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία κρύβεται μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε με βίαιο και άδικο τρόπο.

Το βίντεο με τίτλο «Σήμερα είμαι εκείνη» αποτελεί μια προειδοποίηση και μια υπόσχεση να μην επιτρέψουμε σε άλλη γυναίκα να γίνει άλλη μία. Γίνε η φωνή όσων δεν πρόλαβαν να ακουστούν. Γίνε Άνθρωπος, καταλήγει το βίντεο του σωματείου.

Η μνήμη των γυναικών που χάθηκαν γίνεται δύναμη και ευθύνη για όλους μας. Κάθε ιστορία που αναβιώνει μέσα από την τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα ψηφιακό δημιούργημα, αλλά μια υπενθύμιση ότι η κοινωνία οφείλει να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφή βίας με αποφασιστικότητα και ανθρωπιά. Η προστασία των γυναικών δεν είναι ζήτημα επετείου αλλά καθημερινή υποχρέωση. Μόνο όταν κάθε γυναίκα μπορεί να ζει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια θα μπορούμε να πούμε ότι οι ζωές που χάθηκαν δεν πήγαν χαμένες και ότι το σήμερα δεν θα γίνει ξανά εκείνη.

Διάβασε επίσης: (ΟΗΕ): Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο

Δες κι αυτό…