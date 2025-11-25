Living 25.11.2025

Συγκινητικό AI video «ζωντανεύει» την Ελένη Τοπαλούδη, την Κυριακή Γρίβα και τη Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Συγκλονιστικό video που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη καλεί σε δράση απέναντι στη βία κατά των γυναικών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σημερινή ημέρα, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι η έμφυλη βία δεν είναι παρελθόν, αλλά μια  πραγματικότητα που συνεχίζει να αφαιρεί ζωές και να αφήνει πίσω της βαθιά τραύματα στις οικογένειες και στην κοινωνία. Στην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών η μνήμη όσων χάθηκαν γίνεται χρέος απέναντι στις ζωντανές. Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, δράση και δικαιοσύνη είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς κάθε ιστορία γυναικοκτονίας θυμίζει ότι κάθε θύμα ήταν μια γυναίκα με όνειρα, φωνή και ζωή που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.

Με αφορμή τη σημερινή 25η Νοεμβρίου, ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στο οποίο φωτογραφίες γυναικών που δολοφονήθηκαν «ζωντανεύουν» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

Το σωματείο, που ιδρύθηκε το 2021, έχει ως στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής κακοποίησης, καθώς και στην αναγνώριση των γυναικοκτονιών ως ξεχωριστό κοινωνικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Οι μορφές των Ελένης Τοπαλούδη, Κυριακής Γρίβα, Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Σοφίας Σαββίδου, Πολυξένης Μπέρδου, Ερατούς Μανωλακέλλη και Ντόρας Ζαχαριά «ζωντανεύουν» ξανά με τη συναίνεση των οικογενειών τους μέσα από την τεχνολογία και υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία κρύβεται μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε με βίαιο και άδικο τρόπο.

Το βίντεο με τίτλο «Σήμερα είμαι εκείνη» αποτελεί μια προειδοποίηση και μια υπόσχεση να μην επιτρέψουμε σε άλλη γυναίκα να γίνει άλλη μία. Γίνε η φωνή όσων δεν πρόλαβαν να ακουστούν. Γίνε Άνθρωπος, καταλήγει το βίντεο του σωματείου.

www.freepik.com

Η μνήμη των γυναικών που χάθηκαν γίνεται δύναμη και ευθύνη για όλους μας. Κάθε ιστορία που αναβιώνει μέσα από την τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα ψηφιακό δημιούργημα, αλλά μια υπενθύμιση ότι η κοινωνία οφείλει να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφή βίας με αποφασιστικότητα και ανθρωπιά. Η προστασία των γυναικών δεν είναι ζήτημα επετείου αλλά καθημερινή υποχρέωση. Μόνο όταν κάθε γυναίκα μπορεί να ζει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια θα μπορούμε να πούμε ότι οι ζωές που χάθηκαν δεν πήγαν χαμένες και ότι το σήμερα δεν θα γίνει ξανά εκείνη.

Διάβασε επίσης: (ΟΗΕ): Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
video ΑΕΙ Βία κατά των Γυναικών γυναικοκτονία έμφυλη βία Παγκόσμια Ημέρα Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών Τεχνητή Νοημοσύνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο George Clooney θα τιμηθεί με το βραβείο Chaplin 2026

Ο George Clooney θα τιμηθεί με το βραβείο Chaplin 2026

25.11.2025

Δες επίσης

(ΟΗΕ): Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο
Life

(ΟΗΕ): Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο

25.11.2025
Μήπως το phubbing καταστρέφει τη σχέση σου; Τι προτείνουν οι ειδικοί
Life

Μήπως το phubbing καταστρέφει τη σχέση σου; Τι προτείνουν οι ειδικοί

25.11.2025
Ο οίκος Gucci επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027
Fashion

Ο οίκος Gucci επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027

25.11.2025
Η Βίκυ Καγιά μιλά για την on stage συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά στα MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Βίκυ Καγιά μιλά για την on stage συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά στα MadWalk 2025 by Three Cents

25.11.2025
Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για τη συνεργασία του με τη Βίκυ Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για τη συνεργασία του με τη Βίκυ Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

25.11.2025
Αυτά τα σχέδια θα σε πείσουν να μεταφέρεις το πουλόβερ σου στα νύχια σου
Beauty

Αυτά τα σχέδια θα σε πείσουν να μεταφέρεις το πουλόβερ σου στα νύχια σου

25.11.2025
Shopping therapy: Τα tailored παντελόνια που θα αναβαθμίσουν το outfits του γραφείου
Life

Shopping therapy: Τα tailored παντελόνια που θα αναβαθμίσουν το outfits του γραφείου

25.11.2025
Η προσωπική συλλογή του Azzedine Alaïa με αυθεντικά κομμάτια Dior παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε έκθεση
Fashion

Η προσωπική συλλογή του Azzedine Alaïa με αυθεντικά κομμάτια Dior παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε έκθεση

25.11.2025
Το μήνυμα της Μαρίνα Σάττι για το πρόβλημα υγείας που την κρατάει εκτός MadWalk
Life

Το μήνυμα της Μαρίνα Σάττι για το πρόβλημα υγείας που την κρατάει εκτός MadWalk

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»