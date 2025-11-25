Celeb News 25.11.2025

Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια

Η 91χρονη Γαλλίδα ηθοποιός αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα υγείας και μεταφέρεται ξανά στο νοσοκομείο, έναν μήνα μετά την προηγούμενη εισαγωγή της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Brigitte Bardot, μία από τις τελευταίες ζωντανές θρυλικές μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, νοσηλεύεται εκ νέου σε νοσοκομείο της Τουλόν. Η 91χρονη σταρ αναγκάστηκε για δεύτερη φορά μέσα στο φθινόπωρο να εγκαταλείψει την οικία της στο Σεν Τροπέ λόγω επιδείνωσης της υγείας της. Περίπου έναν μήνα πριν, τον Οκτώβριο, η Brigitte Bardot είχε μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε «χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο σοβαρής ασθένειας». Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας είχε επιστρέψει στο σπίτι της, δείχνοντας σημάδια σταθεροποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Liev Schreiber στο νοσοκομείο μετά από αιφνίδιο πρόβλημα υγείας

Την πρώτη Οκτωβρίου, η Brigitte Bardot κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Mon BBcédaire» από τις εκδόσεις Fayard, ένα έργο γραμμένο εξολοκλήρου από την ίδια. Στις σελίδες του καταθέτει χωρίς φίλτρα τις απόψεις της για τον σύγχρονο κόσμο και τη σημερινή κατάσταση της Γαλλίας, συνεχίζοντας να προκαλεί συζητήσεις όπως συνέβαινε σε ολόκληρη τη διάρκεια της καριέρας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σημερινή νέα εισαγωγή της 91χρονης ηθοποιού υπενθυμίζει τη μάχη που δίνει με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασής της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Johnny Depp: Ντύθηκε ξανά Jack Sparrow και επισκέφτηκε παιδιατρικό νοσοκομείο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Brigitte Bardot ασθένεια επέμβαση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

25.11.2025
Επόμενο
Ο οίκος Gucci επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027

Ο οίκος Gucci επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027

25.11.2025

Δες επίσης

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για τη στήριξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εγκυμοσύνη της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για τη στήριξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εγκυμοσύνη της

25.11.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε από το κοινό σε αγώνα NBA στη Νέα Υόρκη
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε από το κοινό σε αγώνα NBA στη Νέα Υόρκη

25.11.2025
Η κόρη της Πάολα, Παολίνα, πήρε πτυχίο – Στο πλευρό της η τραγουδίστρια
Celeb News

Η κόρη της Πάολα, Παολίνα, πήρε πτυχίο – Στο πλευρό της η τραγουδίστρια

25.11.2025
Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone
Celeb News

Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone

24.11.2025
Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας
Celeb News

Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας

24.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

24.11.2025
Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral
Celeb News

Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral

24.11.2025
Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν
Celeb News

Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

24.11.2025
Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral
Celeb News

Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας