Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια

Η 91χρονη Γαλλίδα ηθοποιός αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα υγείας και μεταφέρεται ξανά στο νοσοκομείο, έναν μήνα μετά την προηγούμενη εισαγωγή της

Η Brigitte Bardot, μία από τις τελευταίες ζωντανές θρυλικές μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, νοσηλεύεται εκ νέου σε νοσοκομείο της Τουλόν. Η 91χρονη σταρ αναγκάστηκε για δεύτερη φορά μέσα στο φθινόπωρο να εγκαταλείψει την οικία της στο Σεν Τροπέ λόγω επιδείνωσης της υγείας της. Περίπου έναν μήνα πριν, τον Οκτώβριο, η Brigitte Bardot είχε μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε «χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο σοβαρής ασθένειας». Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας είχε επιστρέψει στο σπίτι της, δείχνοντας σημάδια σταθεροποίησης.

Την πρώτη Οκτωβρίου, η Brigitte Bardot κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Mon BBcédaire» από τις εκδόσεις Fayard, ένα έργο γραμμένο εξολοκλήρου από την ίδια. Στις σελίδες του καταθέτει χωρίς φίλτρα τις απόψεις της για τον σύγχρονο κόσμο και τη σημερινή κατάσταση της Γαλλίας, συνεχίζοντας να προκαλεί συζητήσεις όπως συνέβαινε σε ολόκληρη τη διάρκεια της καριέρας της.

Η σημερινή νέα εισαγωγή της 91χρονης ηθοποιού υπενθυμίζει τη μάχη που δίνει με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασής της.

