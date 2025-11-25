Νέες κυκλοφορίες 25.11.2025

Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

Πρόκειται για ένα έργο που γεννήθηκε σε μια περίοδο έντονης καλλιτεχνικής αναζήτησης και βαθιάς επαφής με τη φύση της Ηπείρου
Η Έλενα Λεώνη επανέρχεται με τη «Βροχή», ένα τραγούδι βαθιά προσωπικό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική της πορεία. Πρόκειται για ένα έργο που γεννήθηκε σε μια περίοδο έντονης καλλιτεχνικής αναζήτησης και βαθιάς επαφής με τη φύση της Ηπείρου. Όλα συνέβησαν στο Τσεπέλοβο, όπου ζούσε ως φοιτήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκειμένου να ολοκληρώσει ένα γλυπτό από πέτρα υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου δασκάλου Γιώργου  Χουλιαρά. Εκεί έζησε μια ξεχωριστή στιγμή, η οποία έμελλε να γίνει τραγούδι…

Εκεί, στο τρίτοξο Καλογερικό γεφύρι στους Κήπους, όπου σήμερα βρίσκεται το γλυπτό της, παρατηρούσε καθημερινά τη συνύπαρξη της πέτρας και του νερού. Το σταθερό και το αεικίνητο. Το άκαμπτο και το ευμετάβλητο. Μια αντίθεση που λειτουργούσε σαν υπενθύμιση ότι ο άνθρωπος κουβαλά και τα δύο· τη δύναμη και την ευαισθησία του. Από αυτή την εικόνα γεννήθηκε η «Βροχή», το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ η καλλιτέχνις – ένα τραγούδι κοιτάζει κατάματα την ψυχή του ανθρώπου και τη διαρκή του προσπάθεια να ισορροπήσει ανάμεσα στον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.

Το music video φέρει την υπογραφή της ίδιας της Έλενας Λεώνη στη σκηνοθεσία, δείχνοντας έμπρακτα τη διττή της ταυτότητα ως μουσικού και εικαστικού δημιουργού. Τη φωτογραφία υπογράφει ο Πάνος Ηλιόπουλος, ενώ συμμετέχουν ο Γιάννης Παπαπέτρου (κιθάρα) και ο Philippe G. Missas (styling). Ένα video λιτό, αφαιρετικό, που αφήνει χώρο στις εικόνες και στη μουσική να αναπνεύσουν και να πουν την δική τους ιστορία.

Ποια είναι η Έλενα Λεώνη

Η Έλενα Λεώνη είναι μουσικός, τραγουδίστρια και εικαστικός. Σπούδασε Γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και παράλληλα εξειδικεύτηκε στο σύγχρονο τραγούδι και στη Βυζαντινή

Μουσική. Ως τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό με σημαντικούς δημιουργούς, μεταξύ των οποίων οι Μαρίνα Σάττι, Γιώργος Νταλάρας, Διονύσης Σαββόπουλος, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Κυπουργός, Στάθης Δρογώσης, ενώ υπήρξε και backing vocalist της Νατάσσας Μποφίλιου. Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραγωγές («Εθνικό Θέατρο», Μικρή Επίδαυρος), ενώ η δισκογραφική της παρουσία περιλαμβάνει τα singles «Έλα», «Γυναίκα» (μαζί με τρείς σπουδαίες καλλιτέχνιδες την Νατάσσα Μποφίλιου, την Μάρθα Φριντζήλα και την Κόρα Καρβούνη) και το «ZEÏBEKIKO» με animation δικής της δημιουργίας.

Παράλληλα δραστηριοποιείται στη μεταγλώττιση (Disney, Netflix, DreamWorks) και ως εικονογράφος παιδικών βιβλίων, ενώ το έργο της στον χώρο της Γλυπτικής έχει παρουσιαστεί και σε δημόσιο χώρο στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου. Είναι συνιδιοκτήτρια και υπεύθυνη δημιουργικού των εκδόσεων Ηδύφωνο.

Με τη «Βροχή», η Έλενα Λεώνη μοιράζεται μια στιγμή από τη δική της πορεία, ένα τραγούδι που γεννήθηκε κοιτάζοντας τη φύση και τον εαυτό της. Ένα κομμάτι που μιλά για τις στιγμές που νιώθουμε δυνατοί και ευάλωτοι ταυτόχρονα, και για την προσπάθεια να βρούμε ισορροπία μέσα μας σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται.

Bρείτε το τραγούδι στο Sporify:

https://open.spotify.com/album/14vjsOnuHNTNwEs8ReVpBj?si=LBetWJ69S66Zy2afWFgsFA

