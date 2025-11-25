Fashion 25.11.2025

Ο οίκος Gucci επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027

Οίκοι μόδας
Η παρουσίαση αυτή θα αποτελεί την πρώτη cruise συλλογή του Demna για τον οίκο Gucci, μετά το ντεμπούτο του στην πασαρέλα του Μιλάνου τον περασμένο Φεβρουάριο
Ο οίκος Gucci ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του παρουσία επιλέγοντας τη Νέα Υόρκη για την παγκόσμια παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027, σε μια περίοδο όπου η αμερικανική αγορά πολυτελείας γνωρίζει αξιοσημείωτη άνθηση. Η αύξηση της ζήτησης και η ενίσχυση της οικονομικής ισχύος των high net worth καταναλωτών στη Βόρεια Αμερική καθιστούν τις Ηνωμένες Πολιτείες έναν στρατηγικό προορισμό για κορυφαία brands, με τον οίκο Gucci να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής. Ο οίκος Gucci ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τη συλλογή Cruise 2027 στη Νέα Υόρκη στις 16 Μαΐου. Η παρουσίαση αυτή θα αποτελεί την πρώτη cruise συλλογή του Demna για τον οίκο Gucci, μετά το ντεμπούτο του στην πασαρέλα του Μιλάνου τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν και η ακριβής τοποθεσία παραμένει άγνωστη, η επιλογή της Νέας Υόρκης έχει σαφώς συμβολικό χαρακτήρα.

gucci_demna
https://www.instagram.com/gucci/

Διάβασε επίσης: Demi Moore, Gwyneth Paltrow και Serena Williams στην πιο λαμπερή βραδιά της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

Η Νέα Υόρκη αποτελεί ορόσημο για τον οίκο Gucci, καθώς εκεί άνοιξε το 1953 το πρώτο του κατάστημα εκτός Ιταλίας, εγκαινιάζοντας τη διεθνή του επέκταση. Η επιστροφή σε αυτή τη μητρόπολη, που για δεκαετίες ενσάρκωνε το δημιουργικό και πολιτιστικό πνεύμα της μάρκας, υπογραμμίζεται και στη δήλωση που έκανε ο οίκος Gucci στο WWD αναφέροντας «με αυτή την παρουσίαση ο οίκος επιστρέφει σε μια πόλη που ενσάρκωσε για χρόνια το πνεύμα της δημιουργικότητας και του πολιτιστικού διαλόγου ένα μέρος όπου το τολμηρό όραμα και η σύγχρονη ματιά συνεχίζουν να συναντιούνται και να εμπνέουν».

gucci_demna
https://www.instagram.com/gucci/

Η επιλογή της Νέας Υόρκης για cruise επιδείξεις φαίνεται να αποτελεί μια ευρύτερη τάση στα luxury brands. Η Chanel θα παρουσιάσει στις 2 Δεκεμβρίου την πρώτη Métiers d’Art συλλογή του Matthieu Blazy στη Νέα Υόρκη. Ο Nicolas Ghesquière έχει προγραμματίσει στις 20 Μαΐου την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2027 του Louis Vuitton επίσης στη Νέα Υόρκη. Ο Jonathan Anderson θα αποκαλύψει την πρώτη του cruise συλλογή για τον Dior στο Λος Άντζελες στις 13 Μαΐου, ενώ η Moncler Grenoble θα πραγματοποιήσει επίδειξη στο Aspen στις 31 Ιανουαρίου.

gucci_demna
https://www.instagram.com/gucci/

Με τη συλλογή Cruise 2027, ο οίκος Gucci επανασυνδέεται με μια πόλη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια αναγνώρισή του και ταυτόχρονα εγκαινιάζει τη νέα δημιουργική πορεία υπό την καθοδήγηση του Demna, σε μια εποχή όπου η διεθνής μόδα αναζητά νέες προσεγγίσεις και ισχυρότερη παρουσία στις αναδυόμενες αγορές πολυτελείας.

Διάβασε επίσης: The Tiger: Η Demi Moore και οι χαρακτήρες της La Famiglia στο ντεμπούτο του Demna για τον οίκο Gucci

Cruise Demna Gucci Νέα Υόρκη
