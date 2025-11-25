Μουσικά Νέα 25.11.2025

Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών

Η επιστροφή της Ariana Grande στη σκηνή με το «Eternal Sunshine Tour» σηματοδοτεί τη νέα της φιλοσοφία για τη μουσική και τη δημοσιότητα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ariana Grande εισέρχεται σε μια ώριμη δημιουργική περίοδο της καριέρας της, επαναπροσδιορίζοντας όχι μόνο τον ήχο της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις περιοδείες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Nicole Kidman για το περιοδικό Interview, μίλησε ανοιχτά για τη νέα προσέγγιση που υιοθετεί, καθώς ετοιμάζεται για την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «Eternal Sunshine», η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Η Ariana Grande αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα της περιοδείας θα είναι αισθητά περιορισμένο σε σύγκριση με τις μεγάλες παγκόσμιες παραγωγές που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν. Όπως δήλωσε «Κάνουμε έναν μικρό αριθμό σε σχέση με αυτά που έκανα παλιά. Νομίζω ότι είναι 45 συναυλίες. Δεν είναι και τόσο μικρό αλλά είναι τουλάχιστον το μισό από όσα έκανα τότε». Η απόφασή της αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη για μια πιο ισορροπημένη και υγιή σχέση με τη δουλειά της μετά από μια περίοδο έντονων αλλαγών.

Η νέα περιοδεία ακολουθεί την κυκλοφορία του άλμπουμ «Eternal Sunshine», το οποίο ανέβηκε στο Νο 1 του Billboard και σηματοδοτεί την επιστροφή της Ariana Grande στις ζωντανές εμφανίσεις μετά την αποχή της λόγω των γυρισμάτων του κινηματογραφικού δίπτυχου «Wicked» και «Wicked For Good». Αυτή η εμπειρία, όπως η ίδια εξήγησε, επηρέασε βαθιά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Ανέφερε «Απλώς γιατρεύω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες τα τελευταία χρόνια» τονίζοντας ότι η υποκριτική την βοήθησε να ξαναβρεί τη χαρά της δημιουργίας χωρίς τα φορτία που κάποτε συνόδευαν την πορεία της στην pop μουσική.

Μιλώντας για το «Eternal Sunshine», η Ariana Grande σημείωσε «Νομίζω ότι ο χρόνος μακριά από αυτό με βοήθησε να ανακτήσω ορισμένα κομμάτια του και να βάλω ορισμένα συναισθήματα που ίσως ανήκαν στη σχέση μου με τη δημοσιότητα σε ένα κουτί κάπου αλλού». Αναφερόμενη στην εμπειρία της ως Glinda στις ταινίες «Wicked» και «Wicked For Good», είπε πως αυτός ο ρόλος αποτέλεσε μια διαδικασία σταδιακής ίασης. Δήλωσε «Νομίζω ότι κρατούσε κάποιες παλιές τραυματικές μνήμες για μένα και νιώθω αυτές να υποχωρούν. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά όμορφο».

Η περιοδεία «Eternal Sunshine» θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2026 από το Oakland της Καλιφόρνια και θα συνεχιστεί σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, ολοκληρώνοντας τις εμφανίσεις της στο Λονδίνο στα τέλη Αυγούστου. 

