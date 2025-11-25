MadWalk 25.11.2025

Shopping therapy: Τα tailored παντελόνια που θα αναβαθμίσουν το outfits του γραφείου

tailored_pants
Τα παντελόνια γραφείου επιστρέφουν στο fashion προσκήνιο, κάνοντας το καθημερινό styling να μοιάζει πιο κομψό από ποτέ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φετινή σεζόν γιορτάζει τη διακριτική πολυτέλεια μέσα από τα βασικά κομμάτια που μιλούν με σιωπηλή αυτοπεποίθηση. Από μαλακά πουλόβερ με απαλή υφή μέχρι tailored παντελόνια που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα, η μόδα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Οι ουδέτεροι τόνοι κυριαρχούν, αφήνοντας τα υφάσματα να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία μέσα από φως, σκιά και κίνηση. Κάθε ραφή, κάθε πτυχή, μοιάζει προσεκτικά τοποθετημένη για να μετατρέψει το καθημερινό outfit σε μια σιωπηλή δήλωση στιλ.

Τα παντελόνια με καθαρές γραμμές και διακριτικά relaxed fits καθορίζουν το νέο casual chic. Η δύναμή τους έγκειται στην ευελιξία, καθώς μπορούν να συνδυαστούν με ένα απαλό top για πρωινές υποχρεώσεις ή με ένα statement outerwear για βραδινές εξόδους. Το μυστικό βρίσκεται στη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δομή, ένα παντελόνι που κινείται φυσικά με το σώμα γίνεται αμέσως το κεντρικό κομμάτι κάθε εμφάνισης.

tailored_panteloni
Το layering αποκτά έναν νέο, στιλιστικό ρόλο, όχι απλώς πρακτικό. Ένα cropped jacket πάνω από μακριά πουκάμισα, ή ένα μαλακό πουλόβερ που σμιλεύει τις αναλογίες, δημιουργεί βάθος και ενδιαφέρον. Το παιχνίδι με μήκη, υφές και όγκους καθιστά κάθε σύνολο μοναδικό, σαν να έχει σχεδιαστεί για editorial φωτογράφηση, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί άψογα και στην καθημερινή ζωή.

tailored_panteloni
Και φυσικά, τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά χωρίς να επιβάλλονται. Minimal κοσμήματα, κλασικά παπούτσια και τσάντες με καθαρές γραμμές ολοκληρώνουν το look με φινέτσα. Η σύγχρονη αισθητική δεν χρειάζεται υπερβολές,  προτιμά την ισορροπία, την αίσθηση ποιότητας και τις προσεκτικά επιλεγμένες πινελιές που κάνουν κάθε εμφάνιση να μοιάζει effortless και παράλληλα, απόλυτα curated.

Celestino 

celestino_panteloni

H&M

celestino_panteloni

BSB

 

