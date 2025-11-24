Fashion 24.11.2025

Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις

clogs
Ο χειμώνας 2025 ανήκει στα clogs που συνδυάζουν μινιμαλισμό, luxe υφές και στιλιστική λεπτομέρεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα clogs έχουν πλέον ξεπεράσει την αμφιλεγόμενη φήμη τους και αναδεικνύονται σε must-have κομμάτι για τον χειμώνα 2025. Το κλειδί για να τα εντάξει κανείς στην γκαρνταρόμπα του είναι η στοχευμένη και κομψή στιλιστική προσέγγιση. Αντί για τα μποέμ σχέδια των προηγούμενων σεζόν, η τάση κινείται προς τον μοντέρνο μινιμαλισμό. Φαρδιά παντελόνια, μάλλινα παλτό με καθαρές γραμμές και oversized κασκόλ που πέφτουν χαλαρά στους ώμους δημιουργούν ένα αποτέλεσμα effortless αλλά προσεγμένο που αποπνέει σιγουριά και στιλιστική ωριμότητα ακόμα και όταν πρόκειται για το παπούτσι που πολλοί θεωρούν άσχημο.

Η ανανέωση των clogs τον χειμώνα δεν περιορίζεται μόνο στο styling αλλά επεκτείνεται και στην υφή. Εκδοχές από σουέτ ή λείο δέρμα προσθέτουν βάθος και πολυτέλεια στο ντύσιμο. Ο συνδυασμός ενός τέτοιου παπουτσιού με straight-leg τζιν, chunky πλεκτό και structured τσάντα δημιουργεί την τέλεια ισορροπία μεταξύ cozy και polished, μια τάση που κυριαρχεί στο street style.

clogs
Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει ακόμα και τα πιο βαρετά σου χειμερινά looks

Ένας άλλος τρόπος να αναδειχθούν τα clogs είναι μέσω παιχνιδιού με αναλογίες και τις στρώσεις. Συνδυάζονται με midi φούστες ή cropped παντελόνια, προσδίδοντας ενδιαφέρουσα δυναμική στην σιλουέτα. Το layering με oversized πουλόβερ ή μακριά παλτό δημιουργεί κομψές αντιθέσεις που δίνουν σύγχρονη διάσταση στο κλασικό παπούτσι, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και την πρακτικότητα.

clogs
Η λεπτομέρεια στο styling παραμένει καθοριστική για την εκδοχή των clogs το 2025. Ο συνδυασμός τους με καλσόν στην απόχρωση του ποδιού κάτω από midi φούστα ή με χαλαρές μάλλινες κάλτσες και ελαφρώς cropped τζιν προσδίδει off-duty αίσθηση. Ένα μακρύ tailored παλτό ή ένα sleek puffer μπορεί να μετατρέψει αμέσως το casual κομμάτι σε high-fashion statement. Τα clogs του χειμώνα 2025 παύουν να είναι ξεπερασμένα και ενσαρκώνουν την έννοια του quiet luxury, αποδεικνύοντας πως ακόμα και το πιο αμφιλεγόμενο παπούτσι μπορεί να δείχνει κομψό όταν συνδυάζεται με τα σωστά κομμάτια.

5 σχέδια για να αγοράσεις 

Birkenstock

Ugg

clogs

Stradivarius 

Maison Minrelle

Διάβασε επίσης: Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Fashion fashion trends
