H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes

Η Lila και η adidas φέρνουν στη σκηνή του MadWalk 2025 ένα αποτέλεσμα γεμάτο ενέργεια, αυθεντικότητα και δυναμισμό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρίσκομαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής που γεννά μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Οι πρόβες της Lila για το act της adidas ολοκληρώθηκαν με απόλυτη αρμονία μεταξύ μουσικής και runway. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το τραγούδι «Βο$$» ενώ η χορογραφία και τα μοντέλα ακολουθούσαν με συγχρονισμό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται να είναι αντάξιο της μεγάλης σκηνής. Το street vibe που χαρακτηρίζει την κουλτούρα της adidas γέμισε τον χώρο, συνδέοντας μουσική, ενέργεια και στιλ σε μια μοναδική εμπειρία.

Διάβασε επίσης: Η Lila ετοιμάζεται για το πιο δυναμικό act στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

Το performance ανέδειξε το bossy attitude της Lila, μεταφέροντας την προσωπική της ταυτότητα και τη δύναμη της αυτοκυριαρχίας μέσα από κάθε beat και κάθε κίνηση. Το μαύρο και το λευκό του iconic Superstar δημιούργησαν μια σκηνική παρουσία όπου η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τα outfits, αλλά τα ζωντανεύει. Η πρόβα απέδειξε ότι η Lila και η adidas έχουν καταφέρει να παντρέψουν streetwear και high fashion με αυθεντικότητα και δυναμισμό.

Το MadWalk 2025 by Three Cents υπόσχεται μια βραδιά όπου η μουσική, η μόδα και η ενέργεια συναντιούνται πάνω στη σκηνή. Η Lila και η adidas φέρνουν ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει δύναμη, αυτοπεποίθηση και πρωτοτυπία, ενώ το mad.gr θα είναι εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή από τις πρόβες και την προετοιμασία, προσφέροντας στους θεατές την πρώτη γεύση από το φετινό πιο ανατρεπτικό show.

Διάβασε επίσης: Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

