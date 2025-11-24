Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI για την υγεία της Μαρίνας Σάττι

Τι συμβαίνει με την τραγουδίστρια και δεν θα εμφανιστεί στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ανησυχία έχει προκαλέσει από το πρωί η είδηση πως η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα η υγεία της να μην της επιτρέπει να εμφανιστεί στο MadWalk 2025 by Τhree Cents την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Πριν από λίγα λεπτά, η MINOS EMI επιβεβαίωσε το δυσάρεστο γεγονός, με την εξής ανακοίνωση:

«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους. Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».

Ευχόμαστε φυσικά κι εμείς με την σειρά μας περαστικά!

