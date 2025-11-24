Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι

Μια έκτακτη είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Δευτέρα 24/11 για την Μαρίνα Σάττι, μιας και η τραγουδίστρια βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, την αποκάλυψη έκανε ο Άρης Καβατζίκης μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο οποίος όμως δεν ανέφερε τον λόγο εισαγωγής της στο νοσοκομείο.

Παρόλα αυτά, ενημέρωσε πως δεν θα εμφανιστεί στο MadWalk 2025 by Three Cents την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όπως και ήταν προγραμματισμένο.

«Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, επικοινωνήσαμε με το Mad και μας το επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα θέμα υγείας και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή», είπε ο Άρης Καβατζίκης για την Μαρίνα Σάττι.





