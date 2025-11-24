MadWalk 24.11.2025

Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι

Μαρίνα Σάττι
Ακυρώνεται η εμφάνισή της στο MadWalk 2025 by Three Cents
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια έκτακτη είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Δευτέρα 24/11 για την Μαρίνα Σάττι, μιας και η τραγουδίστρια βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, την αποκάλυψη έκανε ο Άρης Καβατζίκης μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο οποίος όμως δεν ανέφερε τον λόγο εισαγωγής της  στο νοσοκομείο.

https://www.instagram.com/marina_satti/

Διάβασε επίσης: Τα highlights και οι iconic εμφανίσεις που δεν θέλουμε να ξαναθυμηθούμε από το MadWalk 2024

Παρόλα αυτά, ενημέρωσε πως δεν θα εμφανιστεί στο MadWalk 2025 by Three Cents την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όπως και ήταν προγραμματισμένο.

https://www.instagram.com/marina_satti/

«Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, επικοινωνήσαμε με το Mad και μας το επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα θέμα υγείας και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή», είπε ο Άρης Καβατζίκης για την Μαρίνα Σάττι.


Διάβασε επίσης: MadWalk 2025: Όνειρα σε catwalk, μουσική σε ύφασμα με τη Celia Kritharioti και τον Θοδωρή Φέρρη

Δες κι αυτό…

Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Μαρίνα Σάττι ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
