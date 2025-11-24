MadWalk 24.11.2025

Τα highlights και οι iconic εμφανίσεις που δεν θέλουμε να ξαναθυμηθούμε από το MadWalk 2024

Τα πιο αξέχαστα στιγμιότυπα του MadWalk 2024, με φουτουριστικά acts, δυναμικά catwalks και μουσικές που ξεχώρισαν
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents ετοιμάζεται να επιστρέψει για 15η συνεχόμενη χρονιά αυτή την Τετάρτη στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Το πιο εκρηκτικό fashion-music project, έχοντας ως βασικό του πυρήνα τη «Μεταμόρφωση», ετοιμάζεται να φέρει πάνω στη σκηνή το πιο φρέσκο και ανατρεπτικό line-up γεμάτο δυναμικά catwalks και μουσικές δημιουργίες που αναμένεται να αφήσουν εποχή στην ιστορία του θεσμού.

Και όσο μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη βραδιά, θυμόμαστε ξανά όλα τα highlights που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά. Από το φουτουριστικό act της Τάμτα μέχρι την εμφάνιση του Nemo που κατάφερε να φέρει πάνω στη σκηνή του MadWalk τον αέρα της Eurovision.

Τάμτα-Soraya Oronti

Την περασμένη χρονιά, η Τάμτα παρουσίασε μία από τις πιο εντυπωσιακές και φουτουριστικές εμφανίσεις στην ιστορία του MadWalk, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Dystopia» από το άλμπουμ της Identity Crisis. Η εμφάνισή της, σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Soraya Oronti, ήταν εμπνευσμένη από το δυστοπικό σύμπαν του George Orwell και την τεχνολογική υπερβολή της σύγχρονης κοινωνίας.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με ένα εντυπωσιακό outfit κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λάστιχα αυτοκινήτου, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε χαρακτήρα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η παρουσία της, σε συνδυασμό με τη μουσική και το θεατρικό στοιχείο, ανέβασε το επίπεδο του θεσμού, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Τάμτα δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά τις δημιουργεί.

Josephine-Greatness for Athens (2024)

H Josephine μάγεψε το κοινό με μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της ιστορίας του θεσμού, όπου η μουσική και η μόδα ενώθηκαν αρμονικά σε ένα μοναδικό θεατρικό αποτέλεσμα. Ερμηνεύοντας το τραγούδι «Όλα γύρω σου γυρίζουν» (It Goes Like Nanana), ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με δημιουργία του brand Greatness Athens, η οποία αντλούσε έμπνευση από τη glam-rock αισθητική. Αυτό που έκανε ξεχωριστή τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν η συνάντησή της πάνω στη σκηνή με τη Βίκυ Καγιά, ιδρύτρια του brand και παρουσιάστρια της βραδιάς.

Nemo

Στο MadWalk 2024, ο Nemo έκλεψε την παράσταση με μια εμφάνιση που συνδύαζε τέχνη, συναίσθημα και απόλυτο performance. Ερμηνεύοντας τα κομμάτια «Eurostar» και «The Code», ο καλλιτέχνης ανέβασε τη σκηνή σε άλλο επίπεδο, με μια αισθητική που παρέπεμπε περισσότερο σε διεθνή μουσικά βραβεία. Με κινηματογραφικά visuals, έντονο φωτισμό και μια σκηνική παρουσία γεμάτη δυναμισμό και αυθεντικότητα, ο Nemo κατάφερε να μαγνητίσει το κοινό, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της νέας ευρωπαϊκής σκηνής.

Μπέττυ Μαγγίρα – Laskos

Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μια από τις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις της περασμένης χρονιάς. Στο act της για το catwalk του Γιάννη Λάσκου μπήκε σε ρόλο ταγουδίστριας και μοντέλου, αποδεικνύοντας ότι τα ταλέντας της είναι πραγματικά αμέτρητα. Εξίσου ξεχωριστή ήταν και η εμφάνισή της, καθώς εμφανίστηκε πάνω στην πασαρέλα με μακριά πλατινέ μαλλιά και ένα λευκό κορσέ που κολάκευε τη σιλουέτα της.

Κωνσταντίνος Αργυρός – Celia Kritharioti 

To 2024, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πλαισίωσε μουσικά το catwalk της Celia Kritharioti. Καθισμένος πάνω σε έναν βατήρι και με θέα τη θάλασσα που απεικονιζόταν στις οθόνες, ερμήνευσε το τραγούδι «Ωκεανός», δημιουργόντας μια ατμοσφαιρική στιγμή που κατάφερε να ακουστεί στην όλη ένταση της βραδιάς.

Ελένη Φουρέιρα & Playmen & AD 1 – Our Groove

Το όνομα της Ελένης Φουρέιρα έχει συνδεθεί με τις πιο εκρηκτικές στιγμές του θεσμού. Την περασμένη χρονιά ανέβηκε στο stage για να δώσει νέα πνοή σε έναν από τους πιο γνωστούς μουσικούς 80s ύμνους, το «Our groove». Με το εκρηκτικό της ταπεραμέντο δημιούργησε act που αξίζει με σιγουριά να μπει στα highlights του MadWalk 2024.

