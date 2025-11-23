Ο Lil Koni σε μια πρόβα γεμάτη με ακατέργαστο urban παλμό στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ο Lil Koni ολοκλήρωσε την πρόβα του για το act με το Designers Lab γεμίζοντας τη σκηνή με ωμή και αυθεντική urban ενέργεια

Το MadWalk 2025 by Three Cents, η μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, πλησιάζει και οι πρόβες στο Tae Kwon Do έχουν αρχίσει να πυκνώνουν, γεμίζοντας τον χώρο με δημιουργία και ρυθμό. Ανάμεσα στις πιο φρέσκες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης ο Lil Koni, ο οποίος φέτος ενώνει την urban ταυτότητά του με το Designers Lab, τον θεσμό του MadWalk που δίνει βήμα στους νέους designers να παρουσιάσουν τη δουλειά και τη φαντασία τους στο κοινό.

Ήδη από την πρόβα έγινε ξεκάθαρο πως αυτή η συνάντηση δεν θα περάσει απαρατήρητη. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη μεγάλη βραδιά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, ο Lil Koni ανέβηκε στη σκηνή για την καθιερωμένη πρόβα του, με σιγουριά και αυθορμητισμό και με μια άμεση και ωμή ενέργεια. Η πρόβα του δεν έμοιαζε με τεχνικό πέρασμα αλλά με μια δήλωση για το πώς θέλει να εμφανιστεί τη μεγάλη βραδιά.

Παρότι οι δημιουργίες των νέων σχεδιαστών που συμμετέχουν στο Designers Lab δεν είχαν ακόμη ανέβει στη σκηνή, μπορούσε κανείς ήδη να φανταστεί την αισθητική της συνάντηση. Το Lab αναζητά πάντα φρέσκες ιδέες, τολμηρές γραμμές και νέες fashion voices και ο Lil Koni φέρνει την ίδια φρεσκάδα στη μουσική. Η σκηνική του παρουσία έφερε στο Tae Kwon Do την ενέργεια των live sessions και των στούντιο. Αυτό το στοιχείο έκανε το act του πέρα για πέρα αληθινό και αυθεντικό. Δεν προσπάθησε να προσαρμοστεί στο MadWalk 2025 by Three Cents αλλά έφερε στη σκηνή τον δικό του κόσμο.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents προχωρά, η πρόβα του Lil Koni μάς δίνει μια πρώτη γεύση από μια εμφάνιση που θα συνδυάσει αυθεντικότητα, ρυθμό και fresh fashion energy. Στις 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου όταν οι δημιουργίες των νέων designers θα συναντήσουν τη μουσική του Lil Koni, αναμένεται ένα act που θα εκπροσωπεί δυναμικά τη νέα φωνή της μόδας και της μουσικής.

