Μουσικά Νέα 21.11.2025

Η AI θα χρησιμοποιεί τη μουσική μας με τις ευλογίες των δισκογραφικών

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν «κλέβει» πλέον μουσική, τη χρησιμοποιεί με άδεια, με διαφάνεια και με τη σφραγίδα των ίδιων των δημιουργών και των εταιρειών που τους εκπροσωπούν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια νέα και απροσδόκητη πραγματικότητα διαμορφώνεται για τη μουσική βιομηχανία, καθώς η πλατφόρμα Klay ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης που συνεργάζεται επίσημα και ταυτόχρονα με τις τρεις κορυφαίες δισκογραφικές του πλανήτη. Η νεοφυής εταιρεία, η οποία αναπτύσσει υπηρεσία streaming βασισμένη σε προηγμένα μοντέλα AI, έχει εξασφαλίσει συμφωνίες αδειοδότησης με τις Universal Music Group, Sony Music και Warner Music Group. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμφωνίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα και αποτελούν καμπή για έναν κλάδο που μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε την τεχνητή νοημοσύνη με ανησυχία και νομική αντιπαράθεση.

Η Klay δεν περιορίζεται στην απλή αναπαραγωγή τραγουδιών. Στόχος της είναι να προσφέρει εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να μεταμορφώνουν ήδη υπάρχοντα κομμάτια σε νέες εκδοχές, μεταβάλλοντας ύφος, αισθητική και ηχητική ταυτότητα με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης. Για την εκπαίδευση των μοντέλων της, η εταιρεία έχει λάβει άδειες χρήσης χιλιάδων δημοφιλών τραγουδιών, αποφεύγοντας έτσι τον πραγματικό πυρήνα των νομικών συγκρούσεων που σημάδεψαν τον κλάδο την τελευταία διετία. Επικεφαλής της βρίσκεται ο παραγωγός Ary Attie, ενώ στο στελεχιακό της δυναμικό συμμετέχουν πρώην ανώτερα στελέχη της Sony Music και της DeepMind.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Ο Elon Musk προβλέπει ότι στο μέλλον η εργασία θα είναι προαιρετική

Η στρατηγική της Klay διαφοροποιείται από εκείνη άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που ήρθαν σε σύγκρουση με τις δισκογραφικές. Το προηγούμενο έτος, μουσικοί όμιλοι κατέθεσαν αγωγές εναντίον των Suno Inc. και Udio, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλατφόρμες χρησιμοποίησαν έργα χωρίς άδεια για την εκπαίδευση των μοντέλων τους. Οι δισκογραφικές κατηγόρησαν τις εταιρείες ότι δημιούργησαν συστήματα τα οποία μπορούσαν να μιμηθούν ύφη και στιλ προστατευμένων καταλόγων χωρίς ρητή άδεια και οικονομική αποζημίωση. Παρά τις δικαστικές διαμάχες, ο κλάδος αποφεύγει τη συνολική απόρριψη της τεχνολογίας, αναγνωρίζοντας ότι όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες ενσωματώνουν εργαλεία AI στην παραγωγή νέας μουσικής, ενώ παράλληλα οι ίδιοι οι όμιλοι προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της πνευματικής τους περιουσίας.

Η γενιά του Spotify και του TikTok αλλάζει την ελληνική μουσική βιομηχανία - Καλλιτέχνες που έκαναν hit μέσα από πλατφόρμες
www.freepik.com

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται στροφή προς θεσμικές συνεργασίες. Η Universal Music Group και η Warner Music Group προχώρησαν σε εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους με την Udio, επιτρέποντας τελικά στην πλατφόρμα να αναπτύξει νέο προϊόν με επίσημη άδεια. Οι δύο εταιρείες έχουν επίσης συνάψει συνεργασίες με τη Stability AI, δείχνοντας ότι ο δρόμος προς τη συνύπαρξη είναι εφικτός όταν η τεχνολογία λειτουργεί με όρους που σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία. Η περίπτωση της Suno Inc. αποτελεί εξαίρεση, αφού καμία από τις μεγάλες δισκογραφικές δεν έχει υπογράψει συμφωνία μαζί της, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς και η αποτίμησή της στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης ανήλθε στα 2.4 δισ. δολάρια. Η έλλειψη συμφωνίας υπογραμμίζει πόσο καθοριστικός είναι πλέον ο παράγοντας της νόμιμης χρήσης καταλόγων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

www.freepik.com

Η είσοδος της Klay στον χώρο των επίσημων συνεργασιών σηματοδοτεί μια μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί παρασκηνιακά, αλλά ως θεσμικός εταίρος. Η μουσική βιομηχανία επιδιώκει να προσαρμόσει το ψηφιακό της μέλλον χωρίς να θυσιάσει θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία, επαναδιαμορφώνοντας τραγούδια που αγαπούν με τρόπους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν αδιανόητοι.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν κλέβει πλέον μουσική. Τη χρησιμοποιεί με άδεια, με διαφάνεια και με τη σφραγίδα των ίδιων των δημιουργών και των εταιρειών που τους εκπροσωπούν, ανοίγοντας έναν νέο, αχαρτογράφητο αλλά ολοένα πιο θεσμοθετημένο δρόμο για το μέλλον της μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Ο Paul McCartney κυκλοφορεί «σιωπηλό» τραγούδι κατά της τεχνητής νοημοσύνης

άδεια ΑΕΙ δισκογραφικές μουσική Τεχνητή Νοημοσύνη
Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

21.11.2025

