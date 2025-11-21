Ο Elon Musk προβλέπει ότι στο μέλλον η εργασία θα είναι προαιρετική

Ο Elon Musk διατύπωσε μια από τις πιο τολμηρές προβλέψεις του για το μέλλον της εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα μπορούσαν μέσα στις επόμενες δεκαετίες να καταστήσουν την ανάγκη για εργασία προαιρετική. Ο επικεφαλής της Tesla μίλησε στο U S Saudi Investment Forum που πραγματοποιήθηκε στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον και ανέπτυξε τη θέση του για μια επερχόμενη εποχή αυτόνομων συστημάτων που, όπως είπε, θα αναδιαμορφώσει τον πλούτο, την παραγωγή και την καθημερινότητα.

Ο Elon Musk επισήμανε ότι ο χρονικός ορίζοντας μιας τέτοιας αλλαγής δεν είναι μακρινός. Όπως ανέφερε «δεν γνωρίζω τι σημαίνει μακροπρόθεσμα, ίσως είναι 10 ή 20 χρόνια». Εξήγησε ότι κατά την εκτίμησή του «η εργασία θα είναι προαιρετική». Παρομοίασε την εργασία του μέλλοντος με μια δραστηριότητα επιλογής και όχι ανάγκης, λέγοντας ότι «θα μοιάζει με το να παίζει κανείς σπορ ή ένα βιντεοπαιχνίδι». Χρησιμοποίησε ακόμη το παράδειγμα της καλλιέργειας λαχανικών για να περιγράψει έναν κόσμο όπου η παραγωγή δεν θα αποτελεί πλέον υποχρέωση. «Μπορείς να πας στο κατάστημα και να αγοράσεις λαχανικά ή να τα καλλιεργήσεις στην αυλή σου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να τα καλλιεργήσεις μόνος σου, αλλά κάποιοι το κάνουν επειδή τους αρέσει» σημείωσε, για να υπογραμμίσει ότι η εργασία θα αποτελεί θέμα προσωπικής επιλογής.

Διάβασε επίσης: Ο Elon Musk απαντά στη σκληρή επίθεση της Billie Eilish που τον αποκάλεσε «αξιοθρήνητο δειλό»

Ο Elon Musk προχώρησε ακόμη περισσότερο, επισημαίνοντας ότι σε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, το χρήμα ενδέχεται να χάσει τη σημασία του. Ανέφερε ότι σε βιβλία που περιγράφουν θετικές εκδοχές ενός μέλλοντος με κυρίαρχη την τεχνητή νοημοσύνη το χρήμα συχνά απουσιάζει. Όπως είπε «αν κοιτάξουμε αρκετά μακριά στον χρόνο και με την προϋπόθεση ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα συνεχίσουν να εξελίσσονται, κάτι που θεωρείται πιθανό, τότε το χρήμα κάποια στιγμή θα σταματήσει να είναι σχετικό». Τόνισε ωστόσο ότι θα παραμείνουν φυσικοί περιορισμοί όπως η ενέργεια και η ύλη. «Οι θεμελιώδεις παράμετροι της φυσικής εξακολουθούν να αποτελούν περιορισμό. Πιστεύω όμως ότι σε κάποιο σημείο το νόμισμα θα γίνει άνευ σημασίας» ανέφερε.

Η αισιοδοξία του Elon Musk για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική συνδέεται με την έντονη επένδυση της Tesla στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ. Το Optimus, γνωστό και ως Tesla Bot, αποτελεί την αιχμή αυτής της προσπάθειας και έχει ήδη αναδειχθεί σε στρατηγικό κέντρο βάρους για την εταιρεία. Ο ίδιος δήλωσε ότι θεωρεί τα ανθρωποειδή ρομπότ «τη μεγαλύτερη βιομηχανία ή το μεγαλύτερο προϊόν που υπήρξε ποτέ, μεγαλύτερο και από τα κινητά τηλέφωνα». Εξήγησε ότι η μαζική χρήση τους θα δημιουργήσει μια ριζικά νέα οικονομική πραγματικότητα. Όπως χαρακτηριστικά είπε «η τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ θα εξαλείψουν πραγματικά τη φτώχεια». Πρόσθεσε ότι ενώ η Tesla θα διαδραματίσει ρόλο πρωτοπορίας, πολλές ακόμη εταιρείες θα αναπτύξουν δικές τους εκδοχές ανθρωποειδών ρομπότ.

Ο Elon Musk υπογράμμισε ότι υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένας δρόμος για την καθολική ευημερία. Όπως δήλωσε «υπάρχει ουσιαστικά ένας τρόπος να γίνουν όλοι πλούσιοι και αυτός είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική». Η τοποθέτηση αυτή, διατυπωμένη ενώπιον στελεχών και επενδυτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία, αποτυπώνει την πεποίθησή του ότι η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να μεταμορφώσει την οικονομία σε βάθος, φτάνοντας έως την ανατροπή εννοιών που για αιώνες θεωρούνταν δεδομένες.

Η αισιοδοξία του Elon Musk για ένα μέλλον όπου η εργασία θα αποτελεί επιλογή και όχι ανάγκη ανοίγει ένα ευρύτερο δημόσιο διάλογο για τις κοινωνικές και ηθικές προκλήσεις που θα ανακύψουν. Παρά τις τεχνολογικές υποσχέσεις, προειδοποίησε ότι θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει η ανθρωπότητα σε εκείνο το σημείο. Το ερώτημα που απομένει είναι αν η κοινωνία θα μπορέσει να προσαρμοστεί με τους κατάλληλους θεσμούς σε μια εποχή όπου τόσο η παραγωγή όσο και ο πλούτος θα έχουν μεταβληθεί ριζικά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Elon Musk στο δρόμο για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

Δες κι αυτό…