Θέατρο 20.11.2025

Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία: Τα έργα του Shakespeare μετατρέπονται σε σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία

Η Helen Mirren και ο Ian McKellen στηρίζουν την πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ανανεώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται ο Shakespeare στα βρετανικά σχολεία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Royal Shakespeare Company (RSC) παρουσίασε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον William Shakespeare με στόχο να αλλάξει την προσέγγιση της διδασκαλίας του στα γυμνάσια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Helen Mirren, η οποία συμμετείχε σε εκδήλωση στο Λονδίνο για την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας, χαρακτήρισε το εγχείρημα «απίστευτα συναρπαστικό» επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για τους νέους μαθητές να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με το έργο του μεγάλου δραματουργού.

Η Helen Mirren, που εντάχθηκε στη RSC τη δεκαετία του 1960 και έχει εμφανιστεί σε εμβληματικές παραγωγές όπως ο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», ο «Μάκβεθ» και ο «Άμλετ», μίλησε για τη δική της πρώτη γνωριμία με τον Shakespeare. Θυμήθηκε ότι ήταν μόλις 15 ετών όταν παρακολούθησε μια παράσταση του «Άμλετ» και συνειδητοποίησε πόσο άμεσα μπορεί να αγγίξει έναν έφηβο το έργο του Άγγλου συγγραφέα. Όπως είπε «η ηλικία των 13 έως 16 ετών είναι η τέλεια στιγμή για να γνωρίσει κανείς τον Shakespeare».

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Χαμένος πίνακας του Dalí, αγορασμένος για 200 ευρώ, πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών της RSC διατίθεται δωρεάν σε όλα τα κρατικά σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει μετατρέψει 10 από τα πιο μελετημένα έργα του Shakespeare σε μια ολοκληρωμένη δημιουργική μαθησιακή εμπειρία. Αποτελείται από 24 επιμέρους ενότητες και βασίζεται σε χιλιάδες αρχειακές πηγές του θεάτρου, με στόχο να κάνει τα έργα πιο προσιτά και ζωντανά στους σημερινούς μαθητές.

Αναφερόμενη στη μακροχρόνια δυσκολία διδασκαλίας του Shakespeare στα σχολεία, η Helen Mirren σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι μπορούν αλλά συχνά δυσκολεύονται να παρουσιάσουν τη γλώσσα και τη θεματολογία των έργων με τρόπο ελκυστικό για το νεανικό κοινό. Υπογράμμισε ότι το νέο πρόγραμμα αποτελεί «υπέροχο εργαλείο» που μπορεί να λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι διδάσκοντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης ο Ian McKellen, ο οποίος έχει ερμηνεύσει τον «Βασιλιά Ληρ» και τον «Μάκβεθ» σε παραγωγές της RSC. Ο ηθοποιός αστειεύτηκε λέγοντας ότι «κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται» στην παρουσίαση, αφού πίστευε ανέκαθεν πως «ο Shakespeare δεν ανήκει στην τάξη». Όπως είπε όμως, αφού διάβασε το νέο πρόγραμμα σπουδών, άλλαξε γνώμη. Παραδέχθηκε ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν μη εξειδικευμένο εκπαιδευτικό να διδάξει αποτελεσματικά Shakespeare και σημείωσε ότι η νέα πλατφόρμα βοηθά τους καθηγητές να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τη Royal Shakespeare Company, το πρόγραμμα αποτελεί «την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα διδασκαλίας και μάθησης αφιερωμένη στα έργα του Shakespeare» με εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι νέες γενιές προσεγγίζουν το έργο του κορυφαίου δραματουργού, μετατρέποντας την εμπειρία της τάξης σε κάτι πιο δημιουργικό και άμεσα συνδεδεμένο με το θέατρο και τη ζωντανή τέχνη.

Διάβασε επίσης: Το Mad.gr στη θεατρική παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» – 75 λεπτά συνεχόμενης καθήλωσης

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Helen Mirren Ian McKellen Shakespeare ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Cardi B: Οι πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον Stefon Diggs και το τρυφερό μήνυμα στο Instagram

Cardi B: Οι πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον Stefon Diggs και το τρυφερό μήνυμα στο Instagram

20.11.2025
Επόμενο
Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας – Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο

Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας – Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο

20.11.2025

Δες επίσης

WEVAL LIVE στην Αθήνα! Το πιο καθηλωτικό ηλεκτρονικό live της χρονιάς!
City Guide

WEVAL LIVE στην Αθήνα! Το πιο καθηλωτικό ηλεκτρονικό live της χρονιάς!

20.11.2025
Τι θα παίξει τα φετινά Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
City Guide

Τι θα παίξει τα φετινά Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

20.11.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

20.11.2025
Οι θρυλικοί Anthrax special guests στη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ
City Guide

Οι θρυλικοί Anthrax special guests στη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

20.11.2025
Greek Sale Bonhams: Πάνω από 3 εκατομμύρια πωλήθηκαν σε δημοπρασία ελληνικά έργα τέχνης στο Παρίσι
City Guide

Greek Sale Bonhams: Πάνω από 3 εκατομμύρια πωλήθηκαν σε δημοπρασία ελληνικά έργα τέχνης στο Παρίσι

20.11.2025
Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο
Cinema

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

19.11.2025
Tyga in Athens
City Guide

Tyga in Athens

19.11.2025
Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα
City Guide

Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα

19.11.2025
Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν
City Guide

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

19.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου