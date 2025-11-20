Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία: Τα έργα του Shakespeare μετατρέπονται σε σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία

Η Helen Mirren και ο Ian McKellen στηρίζουν την πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ανανεώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται ο Shakespeare στα βρετανικά σχολεία

Η Royal Shakespeare Company (RSC) παρουσίασε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον William Shakespeare με στόχο να αλλάξει την προσέγγιση της διδασκαλίας του στα γυμνάσια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Helen Mirren, η οποία συμμετείχε σε εκδήλωση στο Λονδίνο για την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας, χαρακτήρισε το εγχείρημα «απίστευτα συναρπαστικό» επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για τους νέους μαθητές να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με το έργο του μεγάλου δραματουργού.

Η Helen Mirren, που εντάχθηκε στη RSC τη δεκαετία του 1960 και έχει εμφανιστεί σε εμβληματικές παραγωγές όπως ο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», ο «Μάκβεθ» και ο «Άμλετ», μίλησε για τη δική της πρώτη γνωριμία με τον Shakespeare. Θυμήθηκε ότι ήταν μόλις 15 ετών όταν παρακολούθησε μια παράσταση του «Άμλετ» και συνειδητοποίησε πόσο άμεσα μπορεί να αγγίξει έναν έφηβο το έργο του Άγγλου συγγραφέα. Όπως είπε «η ηλικία των 13 έως 16 ετών είναι η τέλεια στιγμή για να γνωρίσει κανείς τον Shakespeare».

Το νέο πρόγραμμα σπουδών της RSC διατίθεται δωρεάν σε όλα τα κρατικά σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει μετατρέψει 10 από τα πιο μελετημένα έργα του Shakespeare σε μια ολοκληρωμένη δημιουργική μαθησιακή εμπειρία. Αποτελείται από 24 επιμέρους ενότητες και βασίζεται σε χιλιάδες αρχειακές πηγές του θεάτρου, με στόχο να κάνει τα έργα πιο προσιτά και ζωντανά στους σημερινούς μαθητές.

Αναφερόμενη στη μακροχρόνια δυσκολία διδασκαλίας του Shakespeare στα σχολεία, η Helen Mirren σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι μπορούν αλλά συχνά δυσκολεύονται να παρουσιάσουν τη γλώσσα και τη θεματολογία των έργων με τρόπο ελκυστικό για το νεανικό κοινό. Υπογράμμισε ότι το νέο πρόγραμμα αποτελεί «υπέροχο εργαλείο» που μπορεί να λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι διδάσκοντες.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης ο Ian McKellen, ο οποίος έχει ερμηνεύσει τον «Βασιλιά Ληρ» και τον «Μάκβεθ» σε παραγωγές της RSC. Ο ηθοποιός αστειεύτηκε λέγοντας ότι «κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται» στην παρουσίαση, αφού πίστευε ανέκαθεν πως «ο Shakespeare δεν ανήκει στην τάξη». Όπως είπε όμως, αφού διάβασε το νέο πρόγραμμα σπουδών, άλλαξε γνώμη. Παραδέχθηκε ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν μη εξειδικευμένο εκπαιδευτικό να διδάξει αποτελεσματικά Shakespeare και σημείωσε ότι η νέα πλατφόρμα βοηθά τους καθηγητές να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τη Royal Shakespeare Company, το πρόγραμμα αποτελεί «την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα διδασκαλίας και μάθησης αφιερωμένη στα έργα του Shakespeare» με εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι νέες γενιές προσεγγίζουν το έργο του κορυφαίου δραματουργού, μετατρέποντας την εμπειρία της τάξης σε κάτι πιο δημιουργικό και άμεσα συνδεδεμένο με το θέατρο και τη ζωντανή τέχνη.

