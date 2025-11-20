Ταξίδι 20.11.2025

Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας – Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο

Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας - Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο
Πώς να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια τον βραστήρα σε κάθε ταξίδι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν είστε από εκείνους που ξυπνάνε και αμέσως βάζουν νερό στον βραστήρα για τον καφέ ή το τσάι το πρωί, σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Υπάρχει κάτι πιο απολαυστικό από ένα ζεστό ρόφημα μόλις ξυπνήσετε. Ωστόσο, καλό θα ήταν να σκεφτείτε δύο φορές πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην επόμενη διαμονή σας.

Παρόλο που τα περισσότερα ξενοδοχεία καθαρίζουν τους βραστήρες τους, αυτό δεν είναι πάντα εγγυημένο. Συχνά, οι συσκευές αυτές απλώς ξεπλένονται γρήγορα μεταξύ των διαμονών των επισκεπτών.. Ήδη γνωρίζουμε ότι αντικείμενα που αγγίζονται συχνά, όπως τα τηλέφωνα, τα τηλεχειριστήρια ή τα διακοσμητικά μαξιλάρια, συχνά παραλείπονται κατά τον καθαρισμό, αλλά οι βραστήρες μπορεί να κρύβουν έναν άλλο τύπο βρωμιάς. Γιατί; Διότι οι επισκέπτες συχνά τους χρησιμοποιούν για οτιδήποτε άλλο εκτός από την παρασκευή καφέ ή τσαγιού.

Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας - Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος

Κάθε λίγα χρόνια κυκλοφορούν διαδικτυακά ιστορίες τρόμου με ξενοδοχειακούς βραστήρες, όπως το 2020, όταν ένας χρήστης του Reddit προειδοποίησε την κοινότητα στο subreddit Life Pro Tips.

«Ο αδερφός μου δουλεύει σε ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ και γυρίζει σπίτι με τις πιο τρελές ιστορίες. Μου είπε ότι οι επισκέπτες σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιούν τον βραστήρα για άλλα πράγματα εκτός από τσάι ή καφέ», έγραψε. «Συχνά μαγειρεύουν ρύζι, ζεσταίνουν μικρές πετσέτες ή πλένουν/καθαρίζουν τα εσώρουχά τους. Πολλά ξενοδοχεία δεν περιμένουν κάτι τέτοιο και δεν καθαρίζουν τον βραστήρα σε βάθος. Για λόγους προσωπικής υγιεινής, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τον βραστήρα στο δωμάτιο».

Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας - Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο
Pinterest.com

Άλλοι χρήστες επιβεβαίωσαν αυτήν τη δυσάρεστη τάση: «Ταξιδεύω για δουλειά και η εταιρεία πάντα μας τοποθετεί σε δίκλινα δύο αστέρων. Στο πρώτο μου ταξίδι, έφτιαξα καφέ στο δωμάτιό μου και ο συνεργάτης μου ήθελε να πάρει κι αυτός. Μόλις είδε ότι είχα ήδη φτιάξει καφέ, έκανε μια έκφραση που δεν θα ξεχάσω. Τότε μου είπε για το κόλπο με τα εσώρουχα που χρησιμοποιούν κάποιοι συνάδελφοι. Ταξιδεύουμε συχνά στα ίδια μέρη και χρησιμοποιούμε τα ίδια δωμάτια. Ποτέ ξανά», σχολίασε ένας χρήστης.

Ένας άλλος χρήστης, που είχε δουλέψει στη συντήρηση ενός «πολυτελούς» ξενοδοχείου μαζί με τη σύντροφό του στο housekeeping, μοιράστηκε επίσης σοκαριστικές εμπειρίες: «Η πιο αηδιαστική ιστορία ήταν ένα ζευγάρι εσωρούχων με περιττώματα που είχε μείνει μέσα στον βραστό νερό», έγραψε. Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Γενικά, περιμένετε ότι οτιδήποτε υπάρχει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για πράγματα που δεν φαντάζεστε και ίσως δεν θέλετε καν να σκεφτείτε».

Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας - Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο
Pinterest.com

Τρόποι προστασίας και λύσεις

Παρά τη σοκαριστική φύση αυτών των ιστοριών, μερικοί χρήστες πρότειναν λύσεις για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον βραστήρα με ασφάλεια: Ένας πρότεινε να φέρετε μαζί σας λίγο απορρυπαντικό πιάτων ή σκόνη για πλυντήριο πιάτων. Το απορρυπαντικό βοηθά στο να δεσμεύσει το λίπος, ενώ η σκόνη πλυντηρίου περιέχει ενεργά συστατικά. Προσοχή να μην έρθει σε άμεση επαφή με τα χέρια και να ξεπλυθεί καλά αμέσως μετά. Για όσους χρειάζονται να πλύνουν τα εσώρουχά τους, προτάθηκε η εξής λύση: Βράστε καθαρό νερό στον βραστήρα, κλείστε τη σίτα του νεροχύτη, βάλτε τα εσώρουχα μέσα, ρίξτε το βραστό νερό και καθαρίστε τον βραστήρα μετά.

Φυσικά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι να αποφύγετε εντελώς τη χρήση του βραστήρα και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πλυντηρίου ή τα ροφήματα που προσφέρει το ξενοδοχείο. Μπορεί να κοστίζει λίγα ευρώ παραπάνω, αλλά εξασφαλίζει ότι τόσο τα ρούχα σας όσο και ο πρωινός σας καφές παραμένουν πραγματικά καθαρά.

Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας - Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Solo ταξίδι: Γιατί αξίζει να ταξιδέψεις μόνος έστω και μία φορά στη ζωή σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
αντικείμενα βραστήρας καθάρισμα ξενοδοχείο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία: Τα έργα του Shakespeare μετατρέπονται σε σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία

Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία: Τα έργα του Shakespeare μετατρέπονται σε σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία

20.11.2025

Δες επίσης

Ζέτα Μακρυπούλια: Με καταπράσινο κήπο και boho διάθεση το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)
Life

Ζέτα Μακρυπούλια: Με καταπράσινο κήπο και boho διάθεση το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)

20.11.2025
Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια δόθηκε το πρώτο φιλί – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει
Life

Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια δόθηκε το πρώτο φιλί – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

20.11.2025
Το καρέ με φτερωτές άκρες είναι η χειμερινή ανανέωση που χρειαζόσουν στα μαλλιά σου
Beauty

Το καρέ με φτερωτές άκρες είναι η χειμερινή ανανέωση που χρειαζόσουν στα μαλλιά σου

20.11.2025
Αυτές είναι οι τάσεις στα κασκόλ που θα σε κρατήσουν ζεστή και κομψή σε κάθε σου βήμα
Fashion

Αυτές είναι οι τάσεις στα κασκόλ που θα σε κρατήσουν ζεστή και κομψή σε κάθε σου βήμα

20.11.2025
«Take Our History Back»: Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα μέσω της εντυπωσιακής ενδυμασίας της στο Miss Universe
Fashion

«Take Our History Back»: Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα μέσω της εντυπωσιακής ενδυμασίας της στο Miss Universe

20.11.2025
Οι 6 συνήθειες που υιοθέτησε η Μαρία Κορινθίου και κατάφερε να χάσει κιλά σε χρόνο dt
Life

Οι 6 συνήθειες που υιοθέτησε η Μαρία Κορινθίου και κατάφερε να χάσει κιλά σε χρόνο dt

20.11.2025
Η Βάσω Λασκαράκη σού δείχνει πώς θα κάνεις ένα total black σύνολο να μοιάζει γιορτινό
Fashion

Η Βάσω Λασκαράκη σού δείχνει πώς θα κάνεις ένα total black σύνολο να μοιάζει γιορτινό

20.11.2025
Η MAC και η Marina Satti σε ένα ανεπανάληπτο performance στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η MAC και η Marina Satti σε ένα ανεπανάληπτο performance στο MadWalk 2025 by Three Cents

20.11.2025
Πώς ο πάγος μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της επιδερμίδας σου
Beauty

Πώς ο πάγος μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της επιδερμίδας σου

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου