Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας – Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο

Αν είστε από εκείνους που ξυπνάνε και αμέσως βάζουν νερό στον βραστήρα για τον καφέ ή το τσάι το πρωί, σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Υπάρχει κάτι πιο απολαυστικό από ένα ζεστό ρόφημα μόλις ξυπνήσετε. Ωστόσο, καλό θα ήταν να σκεφτείτε δύο φορές πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην επόμενη διαμονή σας.

Παρόλο που τα περισσότερα ξενοδοχεία καθαρίζουν τους βραστήρες τους, αυτό δεν είναι πάντα εγγυημένο. Συχνά, οι συσκευές αυτές απλώς ξεπλένονται γρήγορα μεταξύ των διαμονών των επισκεπτών.. Ήδη γνωρίζουμε ότι αντικείμενα που αγγίζονται συχνά, όπως τα τηλέφωνα, τα τηλεχειριστήρια ή τα διακοσμητικά μαξιλάρια, συχνά παραλείπονται κατά τον καθαρισμό, αλλά οι βραστήρες μπορεί να κρύβουν έναν άλλο τύπο βρωμιάς. Γιατί; Διότι οι επισκέπτες συχνά τους χρησιμοποιούν για οτιδήποτε άλλο εκτός από την παρασκευή καφέ ή τσαγιού.

Διάβασε επίσης: Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος

Κάθε λίγα χρόνια κυκλοφορούν διαδικτυακά ιστορίες τρόμου με ξενοδοχειακούς βραστήρες, όπως το 2020, όταν ένας χρήστης του Reddit προειδοποίησε την κοινότητα στο subreddit Life Pro Tips.

«Ο αδερφός μου δουλεύει σε ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ και γυρίζει σπίτι με τις πιο τρελές ιστορίες. Μου είπε ότι οι επισκέπτες σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιούν τον βραστήρα για άλλα πράγματα εκτός από τσάι ή καφέ», έγραψε. «Συχνά μαγειρεύουν ρύζι, ζεσταίνουν μικρές πετσέτες ή πλένουν/καθαρίζουν τα εσώρουχά τους. Πολλά ξενοδοχεία δεν περιμένουν κάτι τέτοιο και δεν καθαρίζουν τον βραστήρα σε βάθος. Για λόγους προσωπικής υγιεινής, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τον βραστήρα στο δωμάτιο».

Άλλοι χρήστες επιβεβαίωσαν αυτήν τη δυσάρεστη τάση: «Ταξιδεύω για δουλειά και η εταιρεία πάντα μας τοποθετεί σε δίκλινα δύο αστέρων. Στο πρώτο μου ταξίδι, έφτιαξα καφέ στο δωμάτιό μου και ο συνεργάτης μου ήθελε να πάρει κι αυτός. Μόλις είδε ότι είχα ήδη φτιάξει καφέ, έκανε μια έκφραση που δεν θα ξεχάσω. Τότε μου είπε για το κόλπο με τα εσώρουχα που χρησιμοποιούν κάποιοι συνάδελφοι. Ταξιδεύουμε συχνά στα ίδια μέρη και χρησιμοποιούμε τα ίδια δωμάτια. Ποτέ ξανά», σχολίασε ένας χρήστης.

Ένας άλλος χρήστης, που είχε δουλέψει στη συντήρηση ενός «πολυτελούς» ξενοδοχείου μαζί με τη σύντροφό του στο housekeeping, μοιράστηκε επίσης σοκαριστικές εμπειρίες: «Η πιο αηδιαστική ιστορία ήταν ένα ζευγάρι εσωρούχων με περιττώματα που είχε μείνει μέσα στον βραστό νερό», έγραψε. Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Γενικά, περιμένετε ότι οτιδήποτε υπάρχει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για πράγματα που δεν φαντάζεστε και ίσως δεν θέλετε καν να σκεφτείτε».

Τρόποι προστασίας και λύσεις

Παρά τη σοκαριστική φύση αυτών των ιστοριών, μερικοί χρήστες πρότειναν λύσεις για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον βραστήρα με ασφάλεια: Ένας πρότεινε να φέρετε μαζί σας λίγο απορρυπαντικό πιάτων ή σκόνη για πλυντήριο πιάτων. Το απορρυπαντικό βοηθά στο να δεσμεύσει το λίπος, ενώ η σκόνη πλυντηρίου περιέχει ενεργά συστατικά. Προσοχή να μην έρθει σε άμεση επαφή με τα χέρια και να ξεπλυθεί καλά αμέσως μετά. Για όσους χρειάζονται να πλύνουν τα εσώρουχά τους, προτάθηκε η εξής λύση: Βράστε καθαρό νερό στον βραστήρα, κλείστε τη σίτα του νεροχύτη, βάλτε τα εσώρουχα μέσα, ρίξτε το βραστό νερό και καθαρίστε τον βραστήρα μετά.

Φυσικά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι να αποφύγετε εντελώς τη χρήση του βραστήρα και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πλυντηρίου ή τα ροφήματα που προσφέρει το ξενοδοχείο. Μπορεί να κοστίζει λίγα ευρώ παραπάνω, αλλά εξασφαλίζει ότι τόσο τα ρούχα σας όσο και ο πρωινός σας καφές παραμένουν πραγματικά καθαρά.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Solo ταξίδι: Γιατί αξίζει να ταξιδέψεις μόνος έστω και μία φορά στη ζωή σου

Δες κι αυτό…