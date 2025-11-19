Το Mad.gr στη θεατρική παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» – 75 λεπτά συνεχόμενης καθήλωσης

Το Mad.gr είχε το προνόμιο να παρακολουθήσει την παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» (Baby Reindeer) στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης και η εμπειρία ήταν αναμφίβολα συγκλονιστική. Η θεατρική μεταφορά του παγκόσμιου φαινομένου –του αυτοβιογραφικού έργου του Richard Gadd– συνιστά μια από τις κορυφαίες θεατρικές στιγμές της σεζόν, χάρη στην αριστοτεχνική σκηνοθεσία και μια ερμηνεία που καθηλώνει.

Στο επίκεντρο αυτού του θριάμβου βρίσκεται ο υπερταλαντούχος Διονύσης Πιφέας. Ο πρωταγωνιστής σηκώνει στις πλάτες του έναν απαιτητικό μονόλογο διάρκειας 75 λεπτών, παραδίδοντας μια σοκαριστική, καθηλωτική και, πάνω απ’ όλα, αληθινή ερμηνεία. Ο Διονύσης Πιφέας δεν υποδύεται απλώς τον κεντρικό ήρωα που πέφτει θύμα stalking: γίνεται ο ήρωας.

Η ικανότητά του να μεταπηδά με απίστευτη ροή ανάμεσα στην κωμική αφήγηση και τη βαθιά ψυχολογική αγωνία είναι το λιγότερο εντυπωσιακή. Ακόμα και για όσους δεν έχουν δει τη σειρά ή δεν γνωρίζουν τη βασανιστική αληθινή υπόθεση (για τα 41.071 email, τις 350 ώρες φωνητικών μηνυμάτων και τις 106 σελίδες επιστολών που έλαβε ο Ρίτσαρντ Γκαντ), η ερμηνεία του ηθοποιού είναι τόσο άμεση και διαυγής που το κοινό κατανοεί αμέσως το μέγεθος του δράματος.

Η σκηνοθεσία του Μάκη Παπαδημητρίου είναι επίσης καθοριστική για την επιτυχία της παράστασης. Καταφέρνει να κρατήσει την ένταση σε διαρκή κλιμάκωση, χωρίς να επιτρέψει στην παράσταση να «κάνει κοιλιά» ούτε στιγμή. Ο Μάκης Παπαδημητρίου μετέτρεψε το αυτοβιογραφικό one-man show, που ξεκίνησε το 2019 από το Fringe Festival του Εδιμβούργου και κατέκτησε πολυάριθμα βραβεία (όπως το «Outstanding Achievement» στα Olivier Awards), σε ένα σύγχρονο, ψυχοφθόρο θεατρικό θρίλερ.

Ο σκηνοθέτης εστιάζει στην ψυχή της ιστορίας: στην κόλαση ενός άνδρα που η γενναιοδωρία του (όταν κέρασε τσάι την «πολύ θλιμμένη» πελάτισσα Μάρθα) πυροδότησε μια εξάχρονη, τρομακτική καταδίωξη που επηρέασε ακόμη και το περιβάλλον του.

Το «Μικρό Ταρανδάκι» είναι μια αληθινή θεατρική νίκη. Είναι ένα έργο που επιβάλλεται να δείτε, όχι μόνο για να παρακολουθήσετε μια σημαντική σύγχρονη ιστορία, αλλά κυρίως για να χειροκροτήσετε την ανατριχιαστική ερμηνεία του Διονύση Πιφέα και τη δυναμική σκηνοθετική ματιά του Μάκη Παπαδημητρίου.

Να υπενθυμίσουμε πως η πρεμιέρα έγινε στις 20 Οκτωβρίου και η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών.

