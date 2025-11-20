Cardi B: Οι πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον Stefon Diggs και το τρυφερό μήνυμα στο Instagram

Η Cardi B μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον σταρ του NFL, Stefon Diggs. Το μικρό αγόρι, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, φορούσε ένα καπέλο με θέμα τους New England Patriots, ως φόρο τιμής στην ομάδα του μπαμπά του.

Στην ανάρτηση στο Instagram, η Cardi μοιράστηκε μια σειρά από τρυφερές στιγμές. Σε μία φωτογραφία, η Cardi κρατάει τον νεογέννητο στην αγκαλιά της μέσα σε μια παιδική κρεβατοκάμαρα, καθισμένη σε μια τιρκουάζ πολυθρόνα, με ένα μεγάλο λούτρινο ελέφαντα και ένα καφέ ξύλινο αλογάκι γύρω της.

Διάβασε επίσης: «Let’s Hear It For the Boys!»: Το Hollywood Issue του Vanity Fair παρουσιάζει τους σύγχρονους άνδρες αστέρες

Σε άλλη φωτογραφία, η Cardi, ο Diggs και το μωρό ποζάρουν μαζί στο νοσοκομείο λίγες στιγμές μετά τη γέννησή του, ενώ το πρόσωπο του μωρού είναι θολωμένο στην εικόνα για προστασία της ιδιωτικότητας.

Η ράπερ αποκάλυψε την ημερομηνία γέννησης του γιου της στη λεζάντα: «11/4», μοιράζοντας αυτό το σημαντικό γεγονός με τους fans της. Πρόκειται για το τέταρτο παιδί της Cardi B και το πρώτο με τον Diggs, ο οποίος ήδη έχει δύο κόρες. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου τους και ταυτόχρονα με τη νίκη των Patriots επί των Jets στο Thursday Night Football.

Από τότε που επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Μάιο, η Cardi και ο Stefon έχουν δώσει μικρές γεύσεις από την κοινή τους ζωή, και τώρα οι θαυμαστές έχουν την πρώτη ματιά στο νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Διάβασε επίσης: Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

Δες κι αυτό…