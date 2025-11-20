Celeb News 20.11.2025

Cardi B: Οι πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον Stefon Diggs και το τρυφερό μήνυμα στο Instagram

Cardi B
Οι πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες που συγκίνησαν τους fans
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Cardi B μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον σταρ του NFL, Stefon Diggs. Το μικρό αγόρι, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, φορούσε ένα καπέλο με θέμα τους New England Patriots, ως φόρο τιμής στην ομάδα του μπαμπά του.

Στην ανάρτηση στο Instagram, η Cardi μοιράστηκε μια σειρά από τρυφερές στιγμές. Σε μία φωτογραφία, η Cardi κρατάει τον νεογέννητο στην αγκαλιά της μέσα σε μια παιδική κρεβατοκάμαρα, καθισμένη σε μια τιρκουάζ πολυθρόνα, με ένα μεγάλο λούτρινο ελέφαντα και ένα καφέ ξύλινο αλογάκι γύρω της.

Cardi B
https://www.instagram.com/iamcardib/

Διάβασε επίσης: «Let’s Hear It For the Boys!»: Το Hollywood Issue του Vanity Fair παρουσιάζει τους σύγχρονους άνδρες αστέρες

Σε άλλη φωτογραφία, η Cardi, ο Diggs και το μωρό ποζάρουν μαζί στο νοσοκομείο λίγες στιγμές μετά τη γέννησή του, ενώ το πρόσωπο του μωρού είναι θολωμένο στην εικόνα για προστασία της ιδιωτικότητας.

Cardi B
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η ράπερ αποκάλυψε την ημερομηνία γέννησης του γιου της στη λεζάντα: «11/4», μοιράζοντας αυτό το σημαντικό γεγονός με τους fans της. Πρόκειται για το τέταρτο παιδί της Cardi B και το πρώτο με τον Diggs, ο οποίος ήδη έχει δύο κόρες. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου τους και ταυτόχρονα με τη νίκη των Patriots επί των Jets στο Thursday Night Football.

Cardi B
https://www.instagram.com/iamcardib/

Από τότε που επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Μάιο, η Cardi και ο Stefon έχουν δώσει μικρές γεύσεις από την κοινή τους ζωή, και τώρα οι θαυμαστές έχουν την πρώτη ματιά στο νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Cardi B
https://www.instagram.com/iamcardib/

Διάβασε επίσης: Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Cardi B Stefon Diggs μωρό ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποσό 34 εκατ. ευρώ για τις σειρές της ΕΡΤ τα έτη 2025 και 2026

Ποσό 34 εκατ. ευρώ για τις σειρές της ΕΡΤ τα έτη 2025 και 2026

20.11.2025
Επόμενο
Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία: Τα έργα του Shakespeare μετατρέπονται σε σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία

Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία: Τα έργα του Shakespeare μετατρέπονται σε σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία

20.11.2025

Δες επίσης

Ο Kevin Spacey δηλώνει άστεγος 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης
Celeb News

Ο Kevin Spacey δηλώνει άστεγος 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης

20.11.2025
Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών
Celeb News

Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών

20.11.2025
Άννα Μπεζάν: Η εξομολόγηση για τη σπάνια διάγνωση της κόρης της και τη νοσηλεία στην εντατική
Celeb News

Άννα Μπεζάν: Η εξομολόγηση για τη σπάνια διάγνωση της κόρης της και τη νοσηλεία στην εντατική

20.11.2025
Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»
Celeb News

Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»

20.11.2025
Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της
Celeb News

Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

20.11.2025
Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια
Celeb News

Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

20.11.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απρόσμενη συνάντηση που είχε στους δρόμους του Μανχάταν
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απρόσμενη συνάντηση που είχε στους δρόμους του Μανχάταν

20.11.2025
Ιωάννα Τούνη: Η εξομολόγηση για το άγχος και την τριχόπτωση που την ταλαιπωρεί
Celeb News

Ιωάννα Τούνη: Η εξομολόγηση για το άγχος και την τριχόπτωση που την ταλαιπωρεί

20.11.2025
«Let’s Hear It For the Boys!»: Το Hollywood Issue του Vanity Fair παρουσιάζει τους σύγχρονους άνδρες αστέρες
Celeb News

«Let’s Hear It For the Boys!»: Το Hollywood Issue του Vanity Fair παρουσιάζει τους σύγχρονους άνδρες αστέρες

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου