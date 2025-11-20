Η Βάσω Λασκαράκη σού δείχνει πώς θα κάνεις ένα total black σύνολο να μοιάζει γιορτινό

Η παγιέτα επιστρέφει δυναμικά στις γιορτινές εμφανίσεις, και η Βάσω Λασκαράκη δείχνει τον πιο κομψό, σύγχρονο τρόπο να τη φορέσεις φέτος

Όσο οι μέρες περνούν, τόσο πλησιάζουμε στη λαμπερή περίοδο των Χριστουγέννων. Οι δρόμοι φωτίζονται, οι βιτρίνες γεμίζουν λάμψη και η γιορτινή διάθεση γίνεται σχεδόν μεταδοτική. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, είναι φυσικό και τα looks των ημερών να αποκτούν περισσότερη μαγεία. Κάθε εμφάνιση γίνεται μια νέα ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι πιο φωτεινό, πιο ιδιαίτερο, πιο γιορτινό.

Ανάμεσα σε όλα όσα χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή, η παγιέτα παραμένει το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της γιορτινής μόδας, όμως φέτος αποκτά έναν πιο σύγχρονο ρόλο. Δεν περιορίζεται μόνο στα ρεβεγιόν και τις βραδινές εξόδους, αλλά μπαίνει δυναμικά και στις πρωινές εμφανίσεις, δίνοντας λάμψη χωρίς υπερβολές. Κι αν αναρωτιέσαι πώς να την εντάξεις στη δική σου γκαρνταρόμπα, η Βάσω Λασκαράκη σού δείχνει τον πιο κομψό τρόπο.

Διάβασε επίσης: Η Σταματίνα Τσιτσιλή σού δείχνει πώς να φορέσεις το μαντήλι ως φούστα με χειμερινό twist

Η ηθοποιός επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό γιλέκο με παγιέτες, το οποίο έφερε αμέσως άλλη διάσταση στο total black σύνολό της. Το συνδύασε με ένα μαύρο μπούστο σε λαιμόκοψη καρδιά, θηλυκό και διακριτικά ρομαντικό, και ένα καλοραμμένο παντελόνι που χάριζε καθαρή γραμμή και ισορροπία στο outfit. Την εμφάνιση ολοκλήρωσαν μποτάκια με τριγωνική μύτη, που πρόσθεσαν μια πιο δυναμική, σύγχρονη πινελιά.

Το αποτέλεσμα; Κομψό, λαμπερό και απόλυτα ταιριαστό στις γιορτές, μια εμφάνιση που εμπνέει χωρίς να γίνεται υπερβολική.

Διάβασε επίσης: H Βίκυ Καγιά φόρεσε το statement πανωφόρι της σεζόν με τον πιο γαλλικό τρόπο

Δες κι αυτό…