Τέχνες 20.11.2025

Θρίαμβος της ελληνικής τέχνης στο Greek Sale του οίκου Bonhams στο Παρίσι

Το αποτέλεσμα των 3.650.066 ευρώ στο 47ο Greek Sale του οίκου Bonhams αποτελεί σαφή ένδειξη της διαρκούς ακτινοβολίας της ελληνικής τέχνης στη διεθνή σκηνή
Mad.gr

Το 47ο Greek Sale του οίκου Bonhams στο Παρίσι επιβεβαίωσε τη σταθερή άνοδο της ελληνικής τέχνης στην παγκόσμια αγορά. Από τα 144 έργα που βγήκαν στο σφυρί, τα 129 κατέληξαν σε νέους αγοραστές και το συνολικό αποτέλεσμα ανήλθε στα 3.650.066 ευρώ. Η δημοπρασία, που προσέλκυσε έμπειρους συλλέκτες και φιλότεχνους, ανέδειξε τη διαρκή ζήτηση για το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών, των οποίων η δημιουργική πορεία καλύπτει δύο αιώνες.

Γιάννης Τσαρούχης, «Εσατζής με φύλλα φοινικιάς και σημαιάκια», τιμή πώλησης 508.400 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Διάβασε επίσης: Το βιολί του Albert Einstein έπιασε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία

Τop lot ο «Εσατζής» του Γιάννη Τσαρούχη 

Το ακριβότερο έργο της δημοπρασίας ήταν ο «Εσατζής» με φύλλα φοινικιάς και σημαιάκια του Γιάννη Τσαρούχη (1910-1989), που άγγιξε τα 508.400 ευρώ. Η ελαιογραφία του 1949, ένα από τα σημαντικότερα έργα του κύκλου των Εσατζήδων, προέρχεται από τη συλλογή του Αλέξανδρου Ιόλα. Έχοντας εκτεθεί στο Παρίσι και στο Λονδίνο το 1951 και στη Wildenstein Gallery το 1975, το έργο εγκαινιάζει τη σειρά των Εσατζήδων και παραπέμπει με σαφήνεια στην ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι τη βυζαντινή τέχνη.

Γιάννης Τσαρούχης, «Ερωτόκριτος και Πολύδωρος», τιμή πώλησης 127.400 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Η εντυπωσιακή επίδοση του έργου επιβεβαιώνει την επανεγγραφή του Γιάννη Τσαρούχη στον διεθνή διάλογο για τη μεσογειακή μοντέρνα τέχνη. Η καθαρότητα της γραμμής του, η σκηνογραφική προσέγγιση και η διαχρονική ελληνικότητα της θεματογραφίας τον καθιστούν ιδιαίτερα περιζήτητο σε ένα ολοένα διευρυνόμενο συλλεκτικό κοινό. Ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα για τον Γιάννη Τσαρούχη σημειώθηκε με το έργο «Ερωτόκριτος και Πολύδωρος», το οποίο πωλήθηκε για 127.400 ευρώ. Η σύνθεση του 1983 επιβεβαιώνει το διαρκές συλλεκτικό ενδιαφέρον για τον καλλιτέχνη, τόσο στις μνημειακές όσο και στις πιο αφαιρετικές του προσεγγίσεις.

Γιάννης Μόραλης, «Επιθαλάμιο», τιμή πώλησης 381.400 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Η δεύτερη μεγάλη στιγμή της βραδιάς ανήκει στον Γιάννη Μόραλη (1916-2009) και το «Επιθαλάμιο». Το έργο του 1971, φιλοτεχνημένο με ακρυλικά και παρουσιασμένο το 1972 με πρόλογο του Οδυσσέα Ελύτη, αποτελεί ένα από τα εμβληματικά δείγματα της ώριμης γεωμετρικής του γλώσσας. Κατακυρώθηκε στα 381.400 ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ την εκτίμηση των 200.000-300.000 ευρώ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του Γιάννη Μόραλη στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η γεωμετρία του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, «Τοπίο στην Ύδρα», τιμή πώλησης 330.600 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994), του οποίου δύο έργα βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις της δημοπρασίας. Το «Τοπίο στην Ύδρα» του 1949, το οποίο πωλήθηκε για 330.600 ευρώ, επιβεβαιώνει το σταθερό ενδιαφέρον για τα υδραίικα τοπία του, όπου η μορφολογική δομή συναντά την ποιητική αφαίρεση.

Το «Eddies II» του 1966, που έφτασε τα 152.800 ευρώ, αναδεικνύει τη φάση της ώριμης έρευνάς του, όπου το φως και η κίνηση μεταφέρονται σε μια σύνθεση που ισορροπεί ανάμεσα στην αυστηρότητα και την οργανική ρυθμικότητα. Η διπλή επιτυχία του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα καταδεικνύει ότι η αγορά του παραμένει ιδιαίτερα δυναμική.

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, «Eddies II», τιμή πώλησης 152.800 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Διάβασε επίσης: Τιμές ρεκόρ στη δημοπρασία των Bonhams με αντικείμενα του Downton Abbey

Η μεγάλη στιγμή του Θεόφιλου

Σημαντική στιγμή της δημοπρασίας αποτέλεσε η επίδοση του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (1871-1934). Η μνημειακή σύνθεση «Η νίκη των Ελλήνων στο Καρπενήσι και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη» πωλήθηκε για 127.400 ευρώ. Με την έντονη αφηγηματική του δύναμη και τη σχεδόν κινηματογραφική ανάπτυξη της σκηνής, το έργο επαναφέρει μια προσέγγιση της ελληνικότητας που βασίζεται στη λαϊκή ζωγραφική και τη συλλογική μνήμη. Ο Θεόφιλος αποτυπώνει με ιδιοφυή απλότητα τον ηρωικό κόσμο της ελληνικής παράδοσης, ανασύροντας μνήμες αντίστοιχες με εκείνες που κατέγραψε ο Ιωάννης Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του.

Γιώργος Μπουζιάνης, «Καθιστή Γυναίκα», τιμή πώλησης 89.300 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Η «Καθιστή Γυναίκα» του Γιώργου Μπουζιάνη (1885-1959) αποτέλεσε μία από τις πιο εντυπωσιακές υπερβάσεις της βραδιάς, φτάνοντας τα 89.300 ευρώ. Το έργο του 1937, δημιουργημένο σε μια περίοδο έντονης ψυχικής φόρτισης και καλλιτεχνικής ωρίμανσης, επιβεβαιώνει τη θεμελιώδη πεποίθηση του ζωγράφου ότι η τέχνη οφείλει να εκφράζει συναίσθημα και όχι να υπηρετεί την ωραιοποίηση.

Η ποιητική αυστηρότητα του Νίκου Εγγονόπουλου

Νίκος Εγγονόπουλος, «Hommage à Parthenis», τιμή πώλησης 82.950 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Διάβασε επίσης: Σπάνια πρώτη έκδοση του The Hobbit έγραψε ιστορία σε δημοπρασία

Το «Hommage à Parthenis» του Νίκου Εγγονόπουλου (1907-1985), φιλοτεχνημένο επίσης το 1937, έφτασε τις 82.950 ευρώ. Η σύνθεση, αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Παρθένη, ενώνει τη χρωματική δεξιοτεχνία του Νίκου Εγγονόπουλου με τη βαθιά κατανόηση του βυζαντινού και του ευρωπαϊκού χρωματικού ιδιώματος. Το σταθερό ενδιαφέρον για το έργο του επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός σουρεαλισμός έχει πλέον αποκτήσει ξεκάθαρα διεθνή υπόσταση.

Κωνσταντίνος Βολανάκης, «Παραλία στη Σαλαμίνα», τιμή πώλησης 82.950 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Η «Παραλία στη Σαλαμίνα» του Κωνσταντίνου Βολανάκη (1837-1907) έφτασε επίσης τα 82.950 ευρώ. Η λεπτομερής απόδοση της θάλασσας, η ευαισθησία του φωτός και η ρομαντική ματιά του καλλιτέχνη ανανεώνουν το ενδιαφέρον για τον σημαντικότερο Έλληνα θαλασσογράφο του 19ου αιώνα.

Η κορυφαία δεκάδα έκλεισε με το γλυπτό «Signal» του Takis (Παραγιώτη Βασιλάκη) (1925-2019) το οποίο πωλήθηκε έναντι 70.250 ευρώ. Η επίδοση αυτή υπενθυμίζει τη διεθνή ακτινοβολία του πρωτοποριακού δημιουργού και ενισχύει τη θέση της ελληνικής μεταπολεμικής γλυπτικής στη διεθνή αγορά.

Takis (Παραγιώτης Βασιλάκης), «Signal», τιμή πώλησης 70.250 ευρώ. Πηγή: www.bonhams.com

Μια αγορά που ωριμάζει και σταθεροποιείται

Από τον Κωνσταντίνο Βολανάκη έως τον Γιάννη Μόραλη, από τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ έως τον Γιάννη Τσαρούχη, από τον Γιώργο Μπουζιάνη έως τον Takis, το φετινό Greek Sale ανέδειξε μια πολυφωνία δημιουργίας που δικαιώνεται αισθητικά και εμπορικά. Το αποτέλεσμα των 3.650.066 ευρώ δεν είναι απλώς αριθμητικό μέγεθος αλλά ένδειξη της διαρκούς ακτινοβολίας της ελληνικής τέχνης στη διεθνή σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η dirty κάλτσα του Michael Jackson τρέλανε το σφυρί σε δημοπρασία – Πόσο πωλήθηκε

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bonhams Greek Sale Γιάννης Μόραλης Γιάννης Τσαρούχης Δημοπρασία Έλληνες ζωγράφοι Ελληνική τέχνη Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας Παρίσι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»

Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»

20.11.2025
Επόμενο
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ

20.11.2025

Δες επίσης

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο
Cinema

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

19.11.2025
Tyga in Athens
City Guide

Tyga in Athens

19.11.2025
Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα
City Guide

Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα

19.11.2025
Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν
City Guide

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

19.11.2025
Πειραματική Σκηνή: Σκίτσο 1, Οδοιπορικό στη Σατίλα – Τελευταίες παραστάσεις
City Guide

Πειραματική Σκηνή: Σκίτσο 1, Οδοιπορικό στη Σατίλα – Τελευταίες παραστάσεις

19.11.2025
Το Mad.gr στη θεατρική παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» – 75 λεπτά συνεχόμενης καθήλωσης
City Guide

Το Mad.gr στη θεατρική παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» – 75 λεπτά συνεχόμενης καθήλωσης

19.11.2025
10 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις τον Tyga live στην Αθήνα
City Guide

10 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις τον Tyga live στην Αθήνα

18.11.2025
Θέατρο Nous – Creative space: “ΕΙΣΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ” του Δημήτρη Καρά
City Guide

Θέατρο Nous – Creative space: “ΕΙΣΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ” του Δημήτρη Καρά

18.11.2025
Θέατρο 104: «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου
City Guide

Θέατρο 104: «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου

13.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου