Θρίαμβος της ελληνικής τέχνης στο Greek Sale του οίκου Bonhams στο Παρίσι

Το αποτέλεσμα των 3.650.066 ευρώ στο 47ο Greek Sale του οίκου Bonhams αποτελεί σαφή ένδειξη της διαρκούς ακτινοβολίας της ελληνικής τέχνης στη διεθνή σκηνή

Το 47ο Greek Sale του οίκου Bonhams στο Παρίσι επιβεβαίωσε τη σταθερή άνοδο της ελληνικής τέχνης στην παγκόσμια αγορά. Από τα 144 έργα που βγήκαν στο σφυρί, τα 129 κατέληξαν σε νέους αγοραστές και το συνολικό αποτέλεσμα ανήλθε στα 3.650.066 ευρώ. Η δημοπρασία, που προσέλκυσε έμπειρους συλλέκτες και φιλότεχνους, ανέδειξε τη διαρκή ζήτηση για το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών, των οποίων η δημιουργική πορεία καλύπτει δύο αιώνες.

Διάβασε επίσης: Το βιολί του Albert Einstein έπιασε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία

Τop lot ο «Εσατζής» του Γιάννη Τσαρούχη

Το ακριβότερο έργο της δημοπρασίας ήταν ο «Εσατζής» με φύλλα φοινικιάς και σημαιάκια του Γιάννη Τσαρούχη (1910-1989), που άγγιξε τα 508.400 ευρώ. Η ελαιογραφία του 1949, ένα από τα σημαντικότερα έργα του κύκλου των Εσατζήδων, προέρχεται από τη συλλογή του Αλέξανδρου Ιόλα. Έχοντας εκτεθεί στο Παρίσι και στο Λονδίνο το 1951 και στη Wildenstein Gallery το 1975, το έργο εγκαινιάζει τη σειρά των Εσατζήδων και παραπέμπει με σαφήνεια στην ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι τη βυζαντινή τέχνη.

Η εντυπωσιακή επίδοση του έργου επιβεβαιώνει την επανεγγραφή του Γιάννη Τσαρούχη στον διεθνή διάλογο για τη μεσογειακή μοντέρνα τέχνη. Η καθαρότητα της γραμμής του, η σκηνογραφική προσέγγιση και η διαχρονική ελληνικότητα της θεματογραφίας τον καθιστούν ιδιαίτερα περιζήτητο σε ένα ολοένα διευρυνόμενο συλλεκτικό κοινό. Ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα για τον Γιάννη Τσαρούχη σημειώθηκε με το έργο «Ερωτόκριτος και Πολύδωρος», το οποίο πωλήθηκε για 127.400 ευρώ. Η σύνθεση του 1983 επιβεβαιώνει το διαρκές συλλεκτικό ενδιαφέρον για τον καλλιτέχνη, τόσο στις μνημειακές όσο και στις πιο αφαιρετικές του προσεγγίσεις.

Η δεύτερη μεγάλη στιγμή της βραδιάς ανήκει στον Γιάννη Μόραλη (1916-2009) και το «Επιθαλάμιο». Το έργο του 1971, φιλοτεχνημένο με ακρυλικά και παρουσιασμένο το 1972 με πρόλογο του Οδυσσέα Ελύτη, αποτελεί ένα από τα εμβληματικά δείγματα της ώριμης γεωμετρικής του γλώσσας. Κατακυρώθηκε στα 381.400 ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ την εκτίμηση των 200.000-300.000 ευρώ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του Γιάννη Μόραλη στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η γεωμετρία του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994), του οποίου δύο έργα βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις της δημοπρασίας. Το «Τοπίο στην Ύδρα» του 1949, το οποίο πωλήθηκε για 330.600 ευρώ, επιβεβαιώνει το σταθερό ενδιαφέρον για τα υδραίικα τοπία του, όπου η μορφολογική δομή συναντά την ποιητική αφαίρεση.

Το «Eddies II» του 1966, που έφτασε τα 152.800 ευρώ, αναδεικνύει τη φάση της ώριμης έρευνάς του, όπου το φως και η κίνηση μεταφέρονται σε μια σύνθεση που ισορροπεί ανάμεσα στην αυστηρότητα και την οργανική ρυθμικότητα. Η διπλή επιτυχία του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα καταδεικνύει ότι η αγορά του παραμένει ιδιαίτερα δυναμική.

Διάβασε επίσης: Τιμές ρεκόρ στη δημοπρασία των Bonhams με αντικείμενα του Downton Abbey

Η μεγάλη στιγμή του Θεόφιλου

Σημαντική στιγμή της δημοπρασίας αποτέλεσε η επίδοση του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (1871-1934). Η μνημειακή σύνθεση «Η νίκη των Ελλήνων στο Καρπενήσι και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη» πωλήθηκε για 127.400 ευρώ. Με την έντονη αφηγηματική του δύναμη και τη σχεδόν κινηματογραφική ανάπτυξη της σκηνής, το έργο επαναφέρει μια προσέγγιση της ελληνικότητας που βασίζεται στη λαϊκή ζωγραφική και τη συλλογική μνήμη. Ο Θεόφιλος αποτυπώνει με ιδιοφυή απλότητα τον ηρωικό κόσμο της ελληνικής παράδοσης, ανασύροντας μνήμες αντίστοιχες με εκείνες που κατέγραψε ο Ιωάννης Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του.

Η «Καθιστή Γυναίκα» του Γιώργου Μπουζιάνη (1885-1959) αποτέλεσε μία από τις πιο εντυπωσιακές υπερβάσεις της βραδιάς, φτάνοντας τα 89.300 ευρώ. Το έργο του 1937, δημιουργημένο σε μια περίοδο έντονης ψυχικής φόρτισης και καλλιτεχνικής ωρίμανσης, επιβεβαιώνει τη θεμελιώδη πεποίθηση του ζωγράφου ότι η τέχνη οφείλει να εκφράζει συναίσθημα και όχι να υπηρετεί την ωραιοποίηση.

Η ποιητική αυστηρότητα του Νίκου Εγγονόπουλου

Διάβασε επίσης: Σπάνια πρώτη έκδοση του The Hobbit έγραψε ιστορία σε δημοπρασία

Το «Hommage à Parthenis» του Νίκου Εγγονόπουλου (1907-1985), φιλοτεχνημένο επίσης το 1937, έφτασε τις 82.950 ευρώ. Η σύνθεση, αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Παρθένη, ενώνει τη χρωματική δεξιοτεχνία του Νίκου Εγγονόπουλου με τη βαθιά κατανόηση του βυζαντινού και του ευρωπαϊκού χρωματικού ιδιώματος. Το σταθερό ενδιαφέρον για το έργο του επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός σουρεαλισμός έχει πλέον αποκτήσει ξεκάθαρα διεθνή υπόσταση.

Η «Παραλία στη Σαλαμίνα» του Κωνσταντίνου Βολανάκη (1837-1907) έφτασε επίσης τα 82.950 ευρώ. Η λεπτομερής απόδοση της θάλασσας, η ευαισθησία του φωτός και η ρομαντική ματιά του καλλιτέχνη ανανεώνουν το ενδιαφέρον για τον σημαντικότερο Έλληνα θαλασσογράφο του 19ου αιώνα.

Η κορυφαία δεκάδα έκλεισε με το γλυπτό «Signal» του Takis (Παραγιώτη Βασιλάκη) (1925-2019) το οποίο πωλήθηκε έναντι 70.250 ευρώ. Η επίδοση αυτή υπενθυμίζει τη διεθνή ακτινοβολία του πρωτοποριακού δημιουργού και ενισχύει τη θέση της ελληνικής μεταπολεμικής γλυπτικής στη διεθνή αγορά.

Μια αγορά που ωριμάζει και σταθεροποιείται

Από τον Κωνσταντίνο Βολανάκη έως τον Γιάννη Μόραλη, από τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ έως τον Γιάννη Τσαρούχη, από τον Γιώργο Μπουζιάνη έως τον Takis, το φετινό Greek Sale ανέδειξε μια πολυφωνία δημιουργίας που δικαιώνεται αισθητικά και εμπορικά. Το αποτέλεσμα των 3.650.066 ευρώ δεν είναι απλώς αριθμητικό μέγεθος αλλά ένδειξη της διαρκούς ακτινοβολίας της ελληνικής τέχνης στη διεθνή σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η dirty κάλτσα του Michael Jackson τρέλανε το σφυρί σε δημοπρασία – Πόσο πωλήθηκε

Δες κι αυτό…