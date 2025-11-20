Celeb News 20.11.2025

Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ

Δήμητρα Ματσούκα
Προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη Βουλιαγμένη συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση, μιας και δεν είχε δίπλωμα ούτε και πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν χθες βράδυ στις 23:40 επί της οδού Αθηνάς στη περιοχή της Βουλιαγμένης με την ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας και υπό την επήρεια μέθης.

Δήμητρα Ματσούκα

Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 47 χλμ/ώρα.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Δήμητρα Ματσούκα δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Δήμητρα Ματσούκα
Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό και σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Στη συνέχεια, προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

