Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»

Ο Papazo αποκαλύπτει την έμπνευσή του, τα επόμενα μουσικά του σχέδια και τη σχέση του με τη δημιουργία και τη σκηνή

Στο τελευταίο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν τον Papazo, έναν από τους πιο ταλαντούχους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές της γενιάς του, που ξεχωρίζει τόσο για τη φωνή του όσο και για το προσωπικό του στυλ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο καλεσμένος μίλησε για τη μουσική, την παράσταση στην οποία συμμετέχει, αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής του πορείας με τη ζωή του ως γιατρός.

«Είμαι δραστήριος αυτή την περίοδο, τρέχω όσο δεν πάει, αλλά είναι το καλό τρέξιμο, το δημιουργικό», είπε, αναφερόμενος στα πολυάριθμα projects που τον κρατούν σε συνεχή κίνηση. Μεταξύ αυτών είναι και η μουσική παραγωγή για το MadWalk 2025, που περιγράφει ως «κάτι τελείως διαφορετικό με όσα έχουν ήδη ακουστεί, με τη δική μου αισθητική και στίγμα».

Ο Papazo δεν διστάζει να συνδέσει τη μουσική με τη μαθηματική σκέψη: «Η μουσική έχει πολύ μαθηματικό μέσα της. Είναι σαν να προσπαθείς να λύσεις μια εξίσωση με άλλο τρόπο, αλλά να έχει την ίδια επιτυχία». Η προσεκτική του ματιά στη λεπτομέρεια και η αφοσίωση στη δημιουργία αποτυπώνεται και στο project των μπαλκονιών, που έχει κερδίσει το κοινό σε όλη την Ελλάδα: «Ξεκινώ πάντα με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησα το πρώτο μπαλκόνι, με την ίδια αυθεντικότητα. Δεν κυνηγάω το viral», εξηγεί.

Η παράσταση Γεμιστό Τσιγάρο, στην οποία συμμετέχει μουσικά, αποτέλεσε έμπνευση για το καινούριο του τραγούδι «Αν». «Διάβασα το σενάριο και αμέσως μου ήρθε η ιδέα», λέει. Το έργο, που ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκμήνη, συνδέει στοιχεία από τα φοιτητικά του χρόνια στην Πάτρα με τους χαρακτήρες της ιστορίας, δημιουργώντας μια ζωντανή διάδραση ανάμεσα στη μουσική και το θέατρο: «Παίζω live μουσική, η οποία σε κάθε παράσταση είναι λίγο διαφορετική, γιατί υπάρχει διάδραση με τους ηθοποιούς», σημειώνει.

Η δημιουργικότητα του Papazo εκφράζεται επίσης μέσα από συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες όπως η Ορσαλία Παρθένη και ο Ακύλας. «Είναι φοβερή ενέργεια. Μέσα σε τέσσερα λεπτά γίνονται όλα: funk, rock, pop, acoustic. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει. Αναφερόμενος στον Πλούταρχο, προσθέτει: «Ήταν τόσο ελεύθερος και προσαρμόστηκε σε αυτό που είμαι εγώ και στη δική μου αισθητική».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η σύνδεση της μουσικής με τη ζωή του ως γιατρός. Ο Papazo έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ιατρική και κάνει μεταπτυχιακό στην οφθαλμολογία. «Θέλω η ιατρική να είναι πρωτεύων στη ζωή μου, αλλά ταυτόχρονα να μπορώ να βγάζω τη δική μου μουσική», δηλώνει. Η ισορροπία ανάμεσα σε δύο απαιτητικούς κόσμους είναι για εκείνον πρόκληση αλλά και κινητήριος δύναμη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο καλεσμένος απέδειξε ότι η επιμονή, η αυθεντικότητα και η αγάπη για τη μουσική είναι τα μυστικά της επιτυχίας του: «Δεν το κάνεις σαν αγγαρεία. Το κάνεις επειδή γουστάρεις και έρχονται άνθρωποι που εκτιμάς», λέει. Αυτή η αφοσίωση φαίνεται να είναι και το βασικό συστατικό που έχει κερδίσει το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

Τέλος, ο Papazo μίλησε για τα επόμενα βήματά του, τόσο στη μουσική όσο και στη θεατρική σκηνή, με εμφανίσεις στο MadWalk 2025 by 3 Cents και στο μπαλκόνι του, ενώ ετοιμάζει νέα κομμάτια για κυκλοφορία το Μάρτιο, πριν από δύο μεγάλες συναυλίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

