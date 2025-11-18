Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»

Ο σχεδιαστής μιλά για την πρώτη ολοκληρωμένη συλλογή του brand, την έμπνευση από την αρχαία Αθήνα και την ελληνική παραγωγή

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν τον Βασίλη Καρέλα, σχεδιαστή του ελληνικού brand Greatness Athens. Μίλησε για τη συμμετοχή του στο MadWalk 2025 και την πρώτη ολοκληρωμένη συλλογή της ομάδας του.

«Είμαστε σε μια πολύ παραγωγική και δημιουργική φάση», ανέφερε ο ίδιος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη φετινή παρουσία. Το MadWalk, όπως εξήγησε, σηματοδοτεί για τον ίδιο «διπλή χαρά», αφού πέρα από την επίδειξη, θα κυκλοφορήσει και μια μικρή limited collection μετά την εκδήλωση.

Ο σχεδιαστής αναφέρθηκε στο DNA του brand: «Το Greatness Athens συνδυάζει το αστικό στιλ με μια ήσυχη πολυτέλεια. Θέλουμε τα ρούχα μας να είναι άνετα και εργονομικά, ώστε να μπορεί κανείς να τα φοράει καθημερινά χωρίς να χάνει τη στιλιστική ταυτότητα».

Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες παραγωγής στην Ελλάδα: «Η τοπική παραγωγή αυξάνει τα κόστη, τα οποία αναπόφευκτα περνούν στον καταναλωτή. Γι’ αυτό ανταγωνίζεσαι κυρίως με την ποιότητα και τη μοναδικότητα των κομματιών».

Σχετικά με τη συνεργασία του με τη Βίκυ Καγιά, τόνισε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της δημιουργικότητας: «Η Βίκυ έχει έτοιμο το όραμά της, αλλά αφήνει χώρο για να εξελίξεις και να προσθέσεις τη δική σου δημιουργικότητα».

Η έμπνευση για το brand αντλείται και από την αρχαία Αθήνα. «Τα χρώματα και οι τέχνες της εποχής αυτής συνδυάζονται με μοντέρνο street style. Η ρήση ‘νους υγιής εν σώματι υγιεί’ αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας: η άνεση, η αυτοφροντίδα και η λειτουργικότητα πάνε χέρι-χέρι με το στιλ».

Μοιράστηκε επίσης την προσωπική του πορεία προς τη μόδα: «Σπούδαζα φαρμακευτική, αλλά πάντα με ενδιέφεραν τα ρούχα. Η αρχιτεκτονική και η κατασκευή τους με κέρδισαν».

Η συνέντευξη αναδεικνύει το δημιουργικό όραμα του Greatness Athens και την προσήλωση στην ποιότητα, την αισθητική και την ελληνική παραγωγή, στοιχεία που καθιστούν το MadWalk 2025 ένα σημαντικό γεγονός για τη μόδα στην Ελλάδα.

