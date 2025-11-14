Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

«Η Υβόννη Ντόστα μιλά στο MadWalk TV για την καριέρα της, τα μελλοντικά της σχέδια και την έμπνευση πίσω από τις δημιουργίες της

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Υβόννη Ντόστα, το μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη διεθνή καριέρα με τη δημιουργική της προσωπικότητα.

Η Υβόννη Ντόστα ξεκίνησε από το modeling μετά από προτροπή ενός scouter, παράλληλα με τις σπουδές της στο design. Από πολύ νωρίς βρέθηκε στο Μιλάνο, συνεργάστηκε με γνωστούς οίκους όπως ο Ferré, και απέκτησε εμπειρίες που τη βοήθησαν να διαμορφώσει τη δική της επαγγελματική ταυτότητα. Αν και αντιμετώπισε απορρίψεις και δύσκολες στιγμές, λέει πως πάντα αντλεί δύναμη από την προσωπική της ενέργεια και τις εμπειρίες της.

Μιλώντας στην εκπομπή, αναφέρθηκε στη δημιουργική της πορεία και στα projects που την εμπνέουν: «Η συλλογή μου “Reflections” είναι ένα ταξίδι μέσα από τα συναισθήματα και τις εμπειρίες μου. Κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιστορία και αντικατοπτρίζει το lifestyle μου», εξηγεί. Η διαδικασία δημιουργίας, όπως τονίζει, είναι story-driven, με κάθε συλλογή να συνδέεται στενά με την προσωπικότητά της και τα βιώματά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ομάδα της: «Η ομάδα μου είναι η δύναμή μου. Κάθε project που υλοποιούμε είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, δημιουργικότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης», σημειώνει, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να περιβάλλεται από ανθρώπους που εμπνέουν και στηρίζουν.

Μοιράστηκε επίσης τις προσωπικές της φιλοσοφίες για τη ζωή και την καριέρα: «Προχωράω παρακάτω χωρίς να δίνω ενέργεια σε αρνητικά σχόλια ή καταστάσεις» και «Διαλέγω προσεκτικά ποιοι άνθρωποι με πλαισιώνουν, προτιμώ ποιότητα στις φιλίες αντί για ανταγωνισμό». Αυτές οι αρχές φαίνεται να τη συνοδεύουν σε κάθε πτυχή της ζωής της, επαγγελματική και προσωπική.

Μιλώντας για το μέλλον της, οραματίζεται μια ζωή γεμάτη δημιουργία και ισορροπία: «Ονειρεύομαι ένα σπίτι με κήπο, να φτιάχνω κρασί, να έχω οικογένεια και να ασχολούμαι με τη ζωγραφική», λέει με χαμόγελο, δείχνοντας ότι η δημιουργικότητα για εκείνη δεν περιορίζεται μόνο στη μόδα.

Με φωτεινή παρουσία αλλά και introspective πλευρά, η Υβόννη Ντόστα αποδεικνύει ότι η επιτυχία στον χώρο της μόδας απαιτεί όχι μόνο ταλέντο, αλλά και σταθερότητα, προσωπική δύναμη και συνεργασία. Και όπως φαίνεται, η ίδια συνεχίζει να ισορροπεί αρμονικά την καριέρα της με τις προσωπικές της φιλοδοξίες, δημιουργώντας έναν δρόμο μοναδικό και εμπνευσμένο.

